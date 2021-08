Suomalaisuimari Leo Lähteenmäki jäi sunnuntaina niin ikään ilman finaalipaikkaa.

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti ei pääse finaaliin miesten T54-luokan 400 metrillä Tokion paralympialaisissa. Tähti oli omassa alkuerässään viides tuloksella 46,91. Kaikkiaan radalla kelasi samalla kertaa kuusi urheilijaa.

Olympiakomitean asiantuntija Ilkka Palomäki tosin huomautti Twitterissä, että Tähden aika olisi riittänyt hyvin suoraan finaalipaikkaan, jos hän olisi kisannut eri ryhmässä. Kustakin ryhmästä meni kaksi parasta suoraan finaaliin.

"Nyt jäi kyllä Leo-Pekka Tähdellä eräjaossa lyhyt tikku kouraan. Kakkoserän voittoaika 47,42 ja suora finaalipaikka irtoaa ajalla 47,88”, Palomäki kirjoitti Twitterissä.

Palomäen twiitistä kertoi aiemmin Yle, jonka haastattelussa Tähti arvioikin saaneensa hyvän suorituksen.

"En voi olla hirveän pettynyt. Teknisesti hyvä suoritus, mutta isojen poikien vieressä se ei riitä”, Tähti sanoi Ylelle.

Viisinkertaiselle paralympiavoittajalle 400 metriä on sivumatka, jolla hän on tällä kaudella kellottanut parhaimmillaan ajan 46,90. Suomalaiskelaajan pääasiallinen tavoite Tokiossa on kuitenkin 100 metrin paralympiakullan uusiminen ensi viikolla.

"Täytyy ajatella positiivisesti, että nyt on palautumisaikaa sataselle”, hän sanoi Ylelle 400 metrin alkuerän jälkeen.

Suomen aikaa sunnuntaiaamuna Tokiossa kelattu aika jäi Tähden kauden parhaasta vain sekunnin sadasosan.

Tähden vuonna 2018 kelaama Suomen ennätysaika on 46,73.

Lähteenmäki 50 metrin vapaauinnin alkuerien 14:s

Suomalaisuimari Leo Lähteenmäki jäi sunnuntaina niin ikään ilman jatkopaikkaa. Lähteenmäki ei saanut kauhottua miesten S9-luokan 50 metrin vapaauinnin finaaliin Tokiossa. Hän oli alkuerien 14:s, kun finaaliin jatkoi kahdeksan parasta.

Omassa alkuerässään suomalainen tuli neljänneksi ajalla 26,64. Kyseisen alkuerän kolme parasta sijaa meni venäläisuimareille. Lähteenmäki ui Suomen aikaa sunnuntaina aamuyöstä puoli neljän aikoihin.

Tokion paralympialaiset ovat Lähteenmäelle uran toiset. Rio de Janeirossa vuonna 2016 Lähteenmäki jäi paraatimatkallaan 50 metrin vapaauinnissa alkuerien kymmenenneksi.

Lähteenmäen Suomen ennätys 26,01 on vuodelta 2017. Ennätysajallaan hän olisi yltänyt seitsemänneksi ja jatkanut finaaliin.

Ylen haastattelussa suomalainen sanoi, ettei kroppa tuntunut uinnin jälkeen siltä, että hän olisi antanut altaassa kaikkensa.

"Ei saanut tehoja ja kaikkea irti. Tuntee, että ei ole niin väsynyt kuin pitäisi olla”, Lähteenmäki kertoi Ylelle.

Tällä kaudella Eetu Karvosen valmentama Lähteenmäki on uinut parhaimmillaan 26,28, jolla hän on luokassaan maailmanlistan 11. sijalla. Lähteenmäki on voittanut urallaan kaksi MM-pronssia vuosina 2013 ja 2017 sekä kaksi EM-hopeaa vuosina 2014 ja 2016.

Varhain sunnuntaina Suomen aikaa uitujen S9-luokan 50 metrin vapaauinnin alkuerien kovin aika oli Italian Simone Barlaamilla. Hän saavutti Tokiossa maaliviivan ajassa 25,13.