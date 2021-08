Jalkapallomaailmassa alati liikkuvat huhut olivat alkuviikosta vahvasti viemässä portugalilaista supertähteä Cristiano Ronaldoa Manchester Cityn riveihin.

Kulissien takana tilanne kääntyi kuitenkin nopeasti. City kitsasteli pelaajan edellisen seuran Juventuksen vaatiman siirtosumman kanssa, ja paikalliskilpailija Manchester United näki tilaisuutensa tulleen.

Perjantai-iltana United julkaisi uutisen, josta sen kannattajat olivat haaveilleet vuosikausia: Cristiano Ronaldo palaa seuraan, johon hän oli jättänyt jo pysyvästi jälkensä vuosina 2003–2009.

Unitedin kerrotaan maksavan Juventukselle suorana siirtosummana 15 miljoonaa euroa ja kahdeksan miljoonaa erilaisina lisäpykälinä. Ronaldolla oli aiempaa sopimustaan jäljellä torinolaisseuraan yksi vuosi.

Ronaldon viikkopalkasta Unitedissa liikkuu useita arvioita. Yleisin arvio on ollut 480 000 puntaa eli noin 560 000 euroa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että 36-vuotiaan Ronaldon siirron yksi tärkeistä taustahenkilöistä oli entinen päävalmentaja ja seuralegenda Sir Alex Ferguson. Skotlantilainen valmensi Unitedia vuosina 1986–2013.

Ronaldon ja Fergusonin välillä tiedetään olevan syvä keskinäinen kunnioitus. Ronaldo on kutsunut Fergusonia nimellä ”The Boss” vielä vuosikausia sen jälkeen, kun Ronaldo itse jätti Unitedin ensimmäistä kertaa. The Athleticin mukaan Ferguson on hyvissä väleissä myös Ronaldon agentin Jorge Mendesin kanssa.

BBC:n mukaan Ferguson sai perjantaiaamun puhelussaan vakuutettua Ronaldolle, että tämä otettaisiin Old Traffordilla vastaan sankarina, ja että Cityyn siirtyminen tahraisi hänen mainettaan.

Ronaldoa suostuttelemassa kerrotaan olleen lisäksi hänen entiset joukkuekaverinsa Rio Ferdinand, Patrice Evra ja Darren Fletcher, joista viimeksi mainittu toimii nykyään Unitedissa teknisenä johtajana.

The Athletic kertoo erityisesti Ferdinandin keskustelleen Ronaldon kanssa puhelimitse pitkään ja syvällisesti siitä, mitä Unitediin tai Cityyn siirtyminen tarkoittaisi hänen maineensa kannalta.

Oma roolinsa oli myös Ronaldon maanmiehellä Bruno Fernandesilla, joka on ollut Unitedin tärkeimpiä pelaajia viimeisten 18 kuukauden ajan.

”Agentti Bruno”, Fernandes twiittasi hymiön ja tervetulotoivotusten kera.

BBC ja The Athletic kertovat Unitedin olleen passivisena sivustaseuraajana vielä siinä vaiheessa, kun Ronaldon huhuttiin siirtyvän Paris Saint-Germainiin. Manchesterin punaisen leirin aktivoi vasta huhut City-siirrosta.

The Athletic kertoo Unitedin päävalmentajan Ole Gunnar Solskjærin ja toimitusjohtajan Ed Woodwardin päässeen torstai-iltana nopeasti yhteisymmärrykseen siitä, että seuran kannattaisi tavoitella välittömästi Ronaldoa. Seuralegendoihin kuuluvan portugalilaisen päätyminen Cityyn olisi ollut sille tappio urheilullisesti, mutta erityisesti imagollisesti.

Neuvottelut tapahtuivat nopeasti. Kun Solskjær puhui medialle perjantaina päivällä Wolverhampton-ottelun alla, kerrotaan hänellä olleen siinä vaiheessa jo tieto siitä, että siirto tulisi luultavasti toteutumaan.

”Hän tietää mitä ajattelemme hänestä. Jos hän tulisi ikinä siirtymään Juventuksesta, hän tietää että olemme täällä”, Solskjær tyytyi tuolloin toteamaan.

The Athletic kertoo, että joidenkin epäilysten mukaan agentti Mendes olisi käyttänyt Cityä vain Unitedin kiinnostuksen herättämiseen. Hänen kerrotaan tavoitelleen Ronaldon siirtoa Unitediin koko kesän ajan, mutta vielä tuolloin United ei uskonut Juventuksen olevan valmis myymään kirkkainta tähteään.

Ronaldon lääkärintarkastus pidetään Lissabonissa, ja hän liittyy Unitedin riveihin maaottelutauon jälkeen. Portugali pelaa syyskuun maaotteluikkunassa MM-karsintapelit Irlantia ja Azerbaidžania vastaan sekä harjoitusottelun Qataria vastaan.

Cristiano Ronaldo (oik.) poseerasi Fifan vuoden pelaajan palkinnon kanssa Manchester Unitedin silloisen päävalmentajan Sir Alex Fergusonin vierellä tammikuussa 2009.

Unitediin palaa hyvin erilainen Ronaldo 12 vuoden takaiseen verrattuna. Tuulennopeasta ja harhautusvalikoimaansa jatkuvasti esitelleestä laiturista on tullut kliininen hyökkääjä, joka on nykyään vahva erityisesti ilmassa. Pelityylinsä muutoksella Ronaldo on kyennyt ikääntyessäänkin pysymään maailman absoluuttisella huipulla.

Ronaldo saa Unitedissa roolin puhtaana kärkipelaajana. Sitä joukkue kaipaa erityisesti siksi, koska Edinson Cavanin oletetaan olevan käytettävissä vaihtelevasti maajoukkue-edustusten vuoksi.

Ronaldo saattaa viedä Cavanin pelipaikan, mutta Cavani taas Ronaldon jo tavaramerkiksikin muodostuneen pelinumeron.

Numero seitsemän on jo rekisteröity Cavanille, eivätkä Valioliigan säännöt salli pelinumeron vaihtamista kesken kauden. Poikkeuslupaa numeron muuttamiseen ei ole myönnetty ikinä.

Ronaldo on viimeksi pelannut muulla numerolla ensimmäisenä Real Madrid -kautenaan, kun seitsemän oli varattuna seuralegenda Raúlille. Ronaldo käytti tuolloin numeroa yhdeksän.

Mestarien liigassa Ronaldo voisi käyttää tuttua numeroaan, mikäli Cavani suostuisi vaihtoon. Aiemmin Cavanin kerrotaan kieltäytyneen antamasta numeroaan Unitedin kesällä hankkimalle Jadon Sancholle, joka päätyi pelinumeroon 25.

Seiskapaidasta on muodostunut Unitedissa tavallista merkittävämpi symboli. Ennen Ronaldoa sitä ovat kantaneet seuralegendat David Beckham, Eric Cantona, Bryan Robson ja George Best.