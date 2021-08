Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti kelasi sivulajissaan 400 metrillä lupaavasti. Tokion päämatka satanen odottaa keskiviikkona.

Keihäänheittäjä Marjaana Heikkinen on avannut suomalaisten mitalitilin Tokion paralympialaisissa. Heikkinen heitti pronssille F34-luokan keihäänheitossa tuloksella 17,47.

Mitali on 54-vuotiaan siilinjärveläisen kolmas paralympialaisissa. Vuonna 2012 Lontoossa Heikkinen voitti pronssia ja vuonna 2016 Riossa hopeaa.

Heikkinen oli luokan viimeinen heittäjä, joten hän joutui odottamaan helteisellä stadionilla pitkään ennen omaa vuoroaan. Heikkisen paras tulos syntyi toisella heitolla.

Heikkinen on tänä vuonna heittänyt parhaallaan 18,74, joten hänellä oli mahdollisuudet hopeaan. Tokiossa hopeamitali jäi kuitenkin 25 sentin päähän, sillä Saksan Frances Hermann sai keihään lentämään 17,72:een.

Kiinalainen Zou Lijuan oli Tokiossa tuolikeihäänheiton ylivoimainen kultamitalisti, sillä hän sivusi maailmanennätystään tuloksella 22,28.

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti ei yltänyt finaaliin miesten T54-luokan 400 metrillä. Tähti oli alkuerien kahdeksanneksi nopein, mutta karsiutui epäsuotuisan eräjaon takia finaalista. Tähti jäi vain 18 sekunnin sadasosaa Suomen ennätyksestään. Tähden vuonna 2018 kelaama Suomen ennätysaika on 46,73.

"Taso on todella kova. En itsekään vetänyt missään nimessä huonosti. Se oli yksi parhaimpia 400 metrin suorituksia koko uran aikana. Ei siis voi olla liian pettynyt, eikä jäänyt jossiteltavaa aikojenkaan suhteen, kun omassa erässä kaksi jätkää veti aikavertailuun kovempaa kuin minä”, Tähti sanoi Paralympiakomitean tiedotteessa.

Viisinkertaiselle paralympiavoittajalle 400 metriä on sivumatka. Tähden pääasiallinen tavoite Tokiossa on 100 metrin paralympiakultasarjan jatkaminen, mikä ratkeaa keskiviikkona. Tähti on voittanut lajin vuoden 2004 Ateenan paralympialaisista lähtien.

"Rata on nopea, eihän täällä muuten tällaisia aikoja kelattaisi. Tykkään kyllä radasta. Tuulet vähän pyörii välillä, mutta onneksi tuulta ei ole kuitenkaan kauheasti”, Tähti totesi.

Suomalaisuimari Leo Lähteenmäki jäi sunnuntaina niin ikään ilman jatkopaikkaa. Lähteenmäki ei saanut kauhottua miesten S9-luokan 50 metrin vapaauinnin finaaliin Tokiossa. Hän oli alkuerien 14:s, kun finaaliin jatkoi kahdeksan parasta.

Alkuerässään suomalainen tuli neljänneksi ajalla 26,64. Kyseisen alkuerän kolme parasta sijaa meni venäläisuimareille. Lähteenmäki ui Suomen aikaa sunnuntaina aamuyöstä puoli neljän aikoihin.

”Tuntui, ettei saanut ihan kaikkea irti itsestään. Tänään ei olisi tarvinnut tehdä taikatemppuja, että olisi päässyt finaaliin. Uinti tuntui hyvältä, mutta vähän tehottomalta”, Lähteenmäki kuvasi.

Tokion paralympialaiset ovat Lähteenmäelle uran toiset. Rio de Janeirossa vuonna 2016 Lähteenmäki jäi paraatimatkallaan 50 metrin vapaauinnissa alkuerien kymmenenneksi.

Lähteenmäen Suomen ennätys 26,01 on vuodelta 2017. Ennätysajallaan hän olisi yltänyt seitsemänneksi ja jatkanut finaaliin.

Matti Mattssonin valmentajana tunnetun Eetu Karvosen luotsaama Lähteenmäki on uinut tällä kaudella parhaimmillaan 26,28, jolla hän on luokassaan maailmanlistan 11. sijalla.