Nyt se on varmaa: Lionel Messi on ensimmäistä kertaa PSG:n kokoonpanossa, valmentaja lupaili ”joitain minuutteja”

Lionel Messi (vas.) on vaihtopelaajana ja Kylian Mbappé avauskokoonpanossa sunnuntai-illan ottelussa.

Paris Saint-Germainin Lionel Messi on nimetty vaihtopelaajaksi sunnuntai-illan Ranskan liigan otteluun Reims–PSG. PSG:n päävalmentaja Mauricio Pochettino lupaili ennen ottelua, että argentiinalaisella hyökkääjällä ”saattaa olla jokin rooli ottelussa”.

”Hän aloittaa penkiltä, hän tuli [PSG:hen] myöhään, mutta hän on harjoitellut kovaa. Hän voi saada joitain minuutteja”, Pochettino sanoi ottelun televisioivalle Amazonille uutistoimisto Reutersin mukaan.

34-vuotias Messi siirtyi elokuussa FC Barcelonasta PSG:hen kahden vuoden sopimuksella. Jos Messi tulee ottelussa kentälle, se olisi hänen ensimmäinen ottelunsa sitten 10. heinäkuun, jolloin hän johdatti Argentiinan Copa Amaerican voittoon.

Avauksessa on joukkueen ranskalaistähti Kylian Mbappé, jonka siirtymistä Real Madridiin on povattu pitkin kesää ja Real on myös tehnyt 160 miljoonan euron tarjouksen pelaajasta.

PSG on voittanut kaikki kolme aiempaa Ranskan liigan otteluaan tällä kaudella.

