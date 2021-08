Suomalainen saa Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen vauhtiin jo avauspäivänä.

Suomen nuori tennisässä Emil Ruusuvuori kipusi tenniksen miesten maailmanlistalla jo 66:nneksi. Maanantaina julkaistu listasijoitus on Ruusuvuoren uran paras. Aiemmin hän oli ollut parhaimmillaan 69:s.

Ruusuvuori ylsi Yhdysvalloissa Winston-Salemissa viime viikolla välieriin. Listasijoitus nousi menestyksen myötä kymmenellä pykälällä, joten Ruusuvuori pääsee kunnon nosteessa tänään alkavaan Yhdysvaltain avoimeen mestaruusturnaukseen.

Ruusuvuoren avausottelu pelataan maanantaina, mutta se venynee tiistain puolelle Suomen aikaa. Hänen ottelunsa on neljäs kello 18 alkavassa sessiossa. Vastaan asettuu karsinnat selvittänyt puolalainen Kamil Majchrzak, joka on tuoreella listalla 114:s.

"En ole ikinä pelannut Kamilia vastaan. Ei ole siis hirveän tuttu vastustaja, mutta olemme kuitenkin pyörineet samoissa kisoissa ja joitakin hänen otteluitaan olen nähnyt. Teemme hyvät taustatyöt ja olemme valmiita avaukseen”, Ruusuvuori kommentoi Tennisliiton nettisivuilla.

Ruusuvuori on valmistautunut New Yorkissa pelattavaan US Openiin huolella, sillä hän on ollut Pohjois-Amerikassa jo kuukauden ja pelannut siellä viisi turnausta. Otteluita kertyi 15, joista voitto heltisi kymmenestä.

Viime vuonna Ruusuvuori ylsi US Open -debyytissään toiselle kierrokselle.

"Hyvällä asenteella ja itseluottamuksella lähdetään liikkeelle”, Ruusuvuori kommentoi.