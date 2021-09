Roostersissa amerikkalaista jalkapalloa pelaavan Niko Kuikan peli- ja siviiliura on mahdollista tiivistää kuuteen kirjaimeen: safety.

Pelikentillä safety tarkoittaa takapuolustajaa, joka on Kuikan pelipaikka helsinkiläisen kestomenestyjän riveissä. Sanatarkasti safety viittaa turvaan tai turvallisuuteen, mikä sopii Kuikan ammattiin. Hän on palomies-ensihoitaja.

Kuikka, 28, työskentelee Helsingin keskuspelastusasemalla Kalliossa 24 tunnin mittaisissa vuoroissa. Työvuorokautta seuraa kolmen vuorokauden vapaa.

Puoliammattimaisen urheiluharrastuksen sovittaminen yhteen vaativan työn kanssa on haastavaa, sillä työvuoroja osuu sekä harjoitusten että pelien päälle.

”Jos seuraavana päivänä on peli, voi olla aika rankkaa joutua valvomaan koko sen 24 tuntia töissä, jos tehtäviä on koko ajan”, Kuikka sanoo.

” ”Olen katsonut esimiehen kanssa, mitkä päivät saisin kokonaan vapaaksi.”

Kuikka kertoo saavansa töistä tukea harrastukselleen. Poissaoloille tai aikaisemmin päättyville työpäiville on pyritty löytämään vaihtoehtoja.

”Olen katsonut esimiehen kanssa, mitkä päivät saisin kokonaan vapaaksi pelien takia, ja olemme anoneet ne minulle lomana”, hän kertoo.

”Tai jos en ole saanut vapaata, olen pyytänyt toista palomiestä tuuraamaan. Hän tekee työvuoron minulle, ja minä teen sitten hänelle joskus sen vuoron takaisin.”

Kuikan työvuorot alkavat ja päättyvät aamuyhdeksältä. Pelipäiviä edeltävinä päivinä hän on lähtenyt töistä yksitoista tuntia aiemmin varmistaakseen hyvät yöunet.

”Se on aina tämmöistä sumplimista aikataulujen kanssa, että saan ainakin pelipäivät vapaaksi. Jokaisella viikolla jää ainakin treenejä treenaamatta.”

Syy on ymmärrettävä: lomapäivät eivät riittäisi pelien lisäksi treenivapaisiin.

Uhraus urheilulle on silti suuri. Amerikkalaisen jalkapallon pelaajat saapuvat kentille ilta toisensa jälkeen rakkaudesta lajiin ja tinkivät muusta elämästä.

”En edes muista, milloin olisin pitänyt viimeksi kesälomaa”, Kuikka kertoo.

”Pidän yleensä lomaa vasta kun kausi päättyy. Olen yrittänyt saada sinne muutamia päiviä, jotta voin rentoutua ja viettää enemmän aikaa perheen ja tyttöystävän kanssa.”

Loppukauden tärkeisiin peleihin Kuikka kertoo saaneensa hyvin valmistautumisaikaa. Viikonloput hoituvat vapaaksi lomien avulla.

Se on tarpeen, sillä työvuorot ovat hektisiä eivätkä välttämättä mahdollista lepoa.

Kuikka on lähes joka vuorossa joko ensimmäiset tai jälkimmäiset kaksitoista tuntia ambulanssissa, mikä on huomattavasti kiireisempää palopuoleen verrattuna.

” ”Se tukee harrastamista, kun on aktiivinen työ. Molemmissa halutaan, että olen kunnossa.”

Kuka? Niko Kuikka Niko Kuikka työpaikallaan Helsingin keskuspelastusasemalla. 28-vuotias amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Syntynyt lokakuussa 1992. Pelaa kuudetta kautta Helsinki Roostersissa. Kausi 2017 jäi väliin ylävartalovamman takia. Siirtyi Roostersiin kaudeksi 2015 Vantaan Taftista. Työskentelee palomies-ensihoitajana Helsingin keskuspelastusasemalla Kalliossa.

Puolen vuorokauden mittaisessa ambulanssivuorossa on keskimäärin 6–8 tehtävää ja palopuolella 4–6.

”Palopuolen tehtävät rauhoittuvat yötä vasten, joten jos pääsee paloautoon yöksi, on todennäköisempää päästä jopa vähän nukkumaan”, Kuikka kertoo.

Päivisin palopuolella riittää kiireitä tehtävien lisäksi ammattitaidon ylläpidossa. Jokaiseen vuoroon kuuluu jonkin osa-alueen harjoittelu.

”Lisäksi harrastamme liikuntaa porukalla. Se tukee harrastamista, kun on aktiivinen työ. Molemmissa halutaan, että olen kunnossa”, Kuikka sanoo.

Hän hakeutui Helsingin pelastuslaitoksen järjestämälle pelastajakurssille vuonna 2016 ja jäi taloon töihin valmistuttuaan. Myös seura ymmärtää työn haasteet.

”Ilmoitan hyvissä ajoin valmentajille ja koordinaattoreille, milloin joudun olemaan poissa. Ei siitä ole ikinä ollut mitään polemiikkia.”

” ”Meillä on hyvä yhteishenki ja ilmapiiri muutenkin.”

Roosters on Kuikan mukaan tukenut häntä vaativassa ammatissa.

”Ei ole tarvinnut käydä mitään keskusteluja, vaikka he tietysti haluaisivatkin, että olisin jokaisissa treeneissä.”

Amerikkalainen jalkapallo ei takaa kotimaisilla kentillä taloudellista vaurautta. Pelaaminen erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa tuo kuitenkin henkistä rikkautta.

”Harrastus yhdistää hienosti meitä kaikkia. Se on antanut kaverisuhteita, ja on hienoa mennä treeneihin. Meillä on hyvä yhteishenki ja ilmapiiri muutenkin.”

Roosters pelasi lauantaina Vaahteraliigan välierän Porvoo Butchersia vastaan Vantaan Myyrmäessä, koska sen omalla kotikentällä Velodromilla ei ole valoja. Roosters kaatoi Butchersin 49–7.

”Se on hyvä kenttä ja aika monelle tuttu maajoukkuehommista”, sanoo Myyrmäessä viimeksi elokuisessa EM-välierässä Ruotsia vastaan pelannut Kuikka.

Valojen puute ei ole ainoa ongelma vuonna 1940 avatulla kotikentällä. Vaarallisen kova pelialusta ei sovellu lainkaan amerikkalaiseen jalkapalloon.

”Sehän on aika huono kenttä”, Kuikka sanoo suoraan.

”Kenttä on aika liukas vähälläkin sateella, siitä tulee paljon haavoja, ja se on yllättävän kovakin. Jos kaatuu ja lyö vahingossa pään, voi tulla päävammoja.”

Roostersin kausi on sujunut Kuikan mukaan ”keskimääräisesti hyvin”. Joukkue sijoittui runkosarjassa toiseksi puolustavan mestarin Kuopio Steelersin jälkeen.

”Meillä on ollut välillä ongelmia juoksupuolustuksessa”, Kuikka kertoo.

”Olemme kärsineet useammista loukkaantumisista, mikä sitten tietenkin aiheuttaa tietynlaisia ongelmia, kun hyviä pelaajia putoaa pois.”