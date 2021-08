Huuhkajat kohtaa keskiviikkona Walesin ja lauantaina Kazakstanin.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen avainpelaajiin kuuluvat maalivahti Lukas Hradecky ja hyökkääjä Joel Pohjanpalo olivat rennolla juttutuulella istuessaan toimittajien eteen maanantaina.

Saksan Bundesliigassa Leverkusenissa seurakavereina pelaava kaksikko kertoi muun muassa siitä, miten toisen suomalaisen läsnäolo auttaa arjessa.

”Kun on huonoja fiiliksiä, niin omalla kielellä niitä on parasta purkaa. Jolle avustanut myös monissa pienissä jutuissa. Auttaa hemmetisti, että on samankielinen kaveri, ei ole mikään itsestäänselvyys”, Hradecky sanoi.

”Kaikki meidän jengiläiset tietävät varmaan kaikki suomalaiset kirosanat”, Pohjanpalo lisäsi.

Maajoukkueessa on pari ensikertalaista, kun KuPSin Urho Nissilä ja Lillestrømin Kaan Kairinen pukevat Huuhkajien paidan päälleen. Hradecky ei uskonut, että savolaisen Nissilän kanssa tarvitaan sanakirjaa.

”Turkua on vaikeampi ymmärtää kuin savoa, eli pitää kysyä Urholta, ymmärtääkö minua. Juttu lentää kyllä millä tahansa suomen murteella.”

Hradecky kysyttiin, onko uusille tulokkaille jokin kaste tai riitti.

”Turkulaiset ovat kovia karaokeäijiä, saattaa olla, että kaverit joutuvat pamauttamaan…” hän aloitti, kunnes Pohjanpalo keskeytti vastauksen: ”Ei saata, vaan joutuu”.

”Joo, kyllä niillä pikku lauluesitys tulee”, Hradecky totesi.

Pohjanpalon tilanne Leverkusenissa on varsin epävarma. Hän ei ole onnistunut murtautumaan joukkueen avauskokoonpanoon, vaan aika on kulunut pääosin lainassa tai sairastuvalla.

Huhuja liikkuu miehen ympärillä nytkin, mutta mitään kerrottavaa ei maanantaina ollut.

Siirtoaika päättyy elokuun viimeinen päivä, eli tiistaina.

”Pari päivää aikaa, katsotaan, tapahtuuko jotain. Jos jäädään, niin sitten jäädään taistelemaan peliajasta. Ei se ole missään nimessä huono vaihtoehto sekään”, Pohjanpalo kommentoi.

Jos täytyisi lähteä (lääkärintarkastukseen), niin sitten pitäisi jutella Riven kanssa.”

Huuhkajat kohtaa keskiviikkona Walesin ennen MM-karsintaotteluita Kazakstania ja Ranskaa vastaan. Tahti on tiukka, sillä Kazakstan-peli on lauantaina, ja Ranska-vierasottelu tiistaina.

”Täytyy näyttää, ettei oltu turhaan kisoissa mukana”, Pohjanpalo sanoi.

”Intensiivinen viikko. On jopa jollain tavalla outoa, että pelataan taas Walesia vastaan. Tuntuu, että se on uusi Unkari tai Kreikka. Olisi ehdottomasti kiva saada hyvä tulos siitä ja ratsastaa tärkeimpiä pelejä kohti” Hradecky lisäsi.