Arsenal on kolmen kierroksen jälkeen Valioliigassa viimeisenä ilman pisteitä ja ilman maaleja.

Valioliigassa pelaavassa Arsenalissa kuohuu monellakin tavalla. Joukkue on kolmen pelatun kierroksen jälkeen sarjajumbona ilman pisteitä tylyllä maalierolla 0–9. Kyseessä on heikoin aloitus 67 vuoteen.

Lisäksi ensimmäisen kerran koskaan Pohjois-Lontoon paikalliskilpailija Tottenham on sarjakärjessä, kun Arsenal on viimeisenä.

Seuraavien vajaan kahden vuorokauden aikana Arsenalin odotetaan olevan aktiivinen siirtomarkkinoilla. Siirtoaika umpeutuu elokuun lopussa.

Seuraavien kahden päivän aikana ei odoteta seuraan pelkästään uusia pelaajia, vaan joidenkin nykyisten pelaajien myyntiä tai lainasopimuksia. Myös tässä asiassa tilanne on kuumenemassa, sillä puolustaja Ainsley Maitland-Niles julkaisi yllättävän viestin Instagramin tarinat-osiossa: ”Haluan vain mennä sinne, missä minut halutaan ja missä voin pelata.”

Pelaajan avautumisen taustalla on tyytymättömyys tilanteeseensa Arsenalissa ja mahdollisen lainasopimuksen kariutuminen. Maitland-Niles on saanut hyvin vähän peliaikaa alkukauden aikana. Joidenkin mediatietojen mukaan Everton olisi halunnut tehdä lainasopimuksen pelaajan kanssa, mutta Arsenal on sen hylännyt. The Athleticin mukaan Arsenal harkitsee Evertonin tarjousta.

Viime kevätkaudella Maitland-Niles oli lainasopimuksella West Bromwichissa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Arsenalin managerilla Mikel Artetalla on seuraavien neljän valioliigaottelun ajan aikaa osoittaa, että hänen johdollaan joukkue alkaa voittaa otteluita. Ennen lokakuun maajoukkuetaukoa Arsenal kohtaa Norwichin, Burnleyn, Tottenhamin ja Brightonin.

