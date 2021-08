Sam Harrop on tehnyt moniin tuttuihin lauluihin huippugolfin maailmaan liittyviä sanoituksia.

Harvassa lienevät ne maailmanluokan urheilijat, joille voiton kunniaksi on esitetty uudelleen sanoitettu, tunnettu laulu.

Vielä harvemmassa lienevät ne, joille sama temppu on tehty sen takia, että tuoreimmasta voitosta on kulunut kovin paljon aikaa.

Maailman parhaisiin golfinpelaajiin kuuluva amerikkalainen Tony Finau on saanut osakseen molemmat – ja samalta taholta.

Puolitoista viikkoa sitten Finau voitti Yhdysvaltojen PGA-kiertueen kilpailun toisen kerran urallaan. Ensimmäisestä voitosta ehti kulua viisi vuotta.

Siinä välissä Finau pelasi 142 kilpailua ja sijoittui toiseksi kymmenen kertaa. Kymmenen parhaan joukkoon hän ylsi 40 kertaa.

Tämän tilanteen innoittamana ja tuodakseen hupia korona-ankeuden keskelle brittimuusikko Sam Harrop sanoitti vuoden 2020 alussa uudelleen amerikkalaisen rockyhtyeen REO Speedwagonin hitin Can’t Fight This Feeling nimellä When Will Tony Finau Win Again? – suomeksi siinä siis kysytään, koska Tony Finau voittaa uudelleen.

Harrop esitti laulun itseään pianolla säestäen ja julkaisi sen Youtubessa ja sosiaalisessa mediassa, jossa hänen seuraajiensa määrä kasvoi heti räjähdysmäisesti.

Kun Finau kuuli lämpimästi parodioivan laulun itsestään, hän oli siitä varsin otettu ja ehdotti Harropille sanoituksen versioimista uudelleen, kun toinen voitto tulee.

Näin myös tapahtui.

Kun Finau oli voittanut PGA-kiertueen ensimmäisen finaalin New Jerseyssä, Harrop muokkasi kappaleen taitavasti uusiksi ja julkaisi sen.

”En voisi olla onnellisempi Tony Finaun voitosta. Tiesin, että se oli vain ajan kysymys, ja niitä tulee vielä monta lisää”, Harrop kirjoitti Twitterissä, jossa hän esittäytyy ”luultavasti Finaun suurimmaksi faniksi”.

Jo ennen Finaun voittoa Harrop oli julkaissut useita muitakin parodiahenkisiä ja uudelleen sanoitettuja tuttuja lauluja huippugolfin maailmaan liittyen.

Harrop on haastatteluissa sanonut, että musiikki hänen suurin intohimonsa, mutta golf ei jää siitä kauas jälkeen.

Golfnörtiksi itseään luonnehtinut ja huippugolfia tarkkaan seuraava Harrop sanoo olleensa iloisesti yllättynyt laulujensa saamasta vastaanotosta.

”Sitä ei koskaan tiedä, mitä voi odottaa Twitteriltä. Se voi olla ajoittain vähän myrkyllistä. Lauluistani on tullut hyvin vähän negatiivisia kommentteja. Enimmäkseen ihmiset tykkäsivät niistä ja vaativat lisää. Sitä en todellakaan osannut odottaa”, Harrop, 40, sanoi heinäkuussa Global Golf Postin haastattelussa.

Golfia on toki parodioitu ennenkin, mutta ei juurikaan laulujen muodossa. Harropista tykättiin niin paljon, että Yhdysvaltojen golfliitto USGA pyysi häntä esittämään laulujaan kesäkuussa miesten major-kilpailuun US Openiin Kaliforniaan.

Koronatilanteen takia Harrop lauloi lopulta vain virtuaalisesti, mutta kutsu lämmitti häntä kovasti.

Sam Harropin golfaiheisia lauluja löytyy Youtubesta.