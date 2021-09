Kymiring on jäänyt hieman varjoon, kun suuret kansainväliset kilpailut ovat siirtyneet vuodesta toiseen. Miltä radalla näyttää nyt, ja millaiset näkymät sillä on? HS kävi Iitissä tapaamassa tuoretta toimitusjohtajaa Riku Rönnholmia.

Iitti

Päällystämättömän tien risteyksessä on kaksi pientä kylttiä, joissa on nuoli oikealle: ”Kymiring Office” ja ”Paddock”. Seuraa vielä pitkähkö pätkä soratietä ja eteen aukeaa todella pitkä kaksikerroksinen rakennus. Se on paddock eli varikko. Ja varikon länsipäädyn toisessa kerroksessa on toimisto, office.

Paikka on Kymiring Iitissä lähellä Kouvolaa ja melko lähellä Lahtea. Kansainväliset gp-vaatimukset täyttävän radan rakentaminen alkoi viisi vuotta sitten, ja oikeastaan vasta nyt ollaan siinä pisteessä, että siellä voidaan järjestää isoja kilpailuja. Pienet kyltit eivät tosin kerro suuren maailman meiningistä.

Itse rata on ollut valmis jo muutaman vuoden, ja viime talvena valmistui varikkorakennuksen jatko-osa: nyt siellä on 36 varikkopaikkaa. Motocross-rata alkaa myös olla viimeistä silaustaan vaille valmis.

Varikkorakennuksen toisessa kerroksessa on toimiston lisäksi muun muassa mediatilat, ratavalvomo ja vip-tila MotoGP:n järjestävän tahon Dorna Sportsin johdolle. Kaikki on tehty Dornan ohjeiden mukaan.

Toisesta kerroksesta löytyy myös suuri tila, jonka käyttö on vielä auki. Yhdestä kohtaa näyttävät portaat menevän vielä kerroksen ylöspäin.

”Ne johtavat katolle. Dorna halusi sinnekin vip-tilan”, kertoo Kymiringin toimitusjohtajana kesäkuussa aloittanut Riku Rönnholm.

Kaikkiaan rahaa on käytetty tähän mennessä noin 30 miljoonaa euroa.

Riku Rönnholm uskoo, että Kymiringin tulos on plussalla ensi vuonna.

Vielä olisi paljon rakennettavaa radan ympäristöön: rakennusoikeutta on peräti 150 000 kerrosneliömetriä, josta käytetty on vasta 9 000. Paperilla on luksusmökkejä, mökkikylä, hotelli... Lisäksi alueella on liike- ja hallitontteja. Näitä Kymiring ei aio itse rakentaa, vaan niitä tarjotaan muille yrittäjille.

Vesiyhteys radalle ei ole vielä valmis. Se on yksi tärkeimmistä asioista ennen isoja kilpailuja.

Motocross-radan viereen on piirretty myös speedway-rata, mutta ainakin yhdestä on luovuttu: erillisestä karting-radasta.

Hetkinen. Radallahan piti järjestää MotoGP-osakilpailu jo vuonna 2020 tai viimeistään tänä kesänä. Koronapandemian takia molemmat peruttiin, mutta olisiko kisoja oikeasti voinut edes vielä järjestää?

”Olimme aikatauluttaneet, että olisimme pystyneet järjestämään. Kiistatta siinä olisi tullut kova kiire. Kun päätös tuli, että kisa tältä vuodelta perutaan, totesimme, että emme nyt tee sellaisia hommia, jotka olisivat palvelleet vain MotoGP:tä”, Rönnholm sanoo.

Rönnholmin mukaan aikataulutus on jo aloitettu: mitä tehdään missäkin vaiheessa, jotta MotoGP voidaan ajaa kesällä 2022. Katse kiinnittyy radalle: siellä ei ole ensimmäistäkään katsomoa, mutta kolmen kisapäivän tavoite on 100 000 katsojaa.

”Kiinteitä katsomorakenteita ei ole tulossa ainakaan tässä vaiheessa. Maailmalla [muilla radoilla] kiertää putkikatsomoita. Järkevämpää on tehdä [iso tapahtuma] siirrettävillä katsomoilla kuin monelle kymmenelle tuhannelle katsojalle kiinteitä katsomoita”, Rönnholm sanoo.

Eetu Niemelä ja Jari Purho maalasivat viime viikolla ratareunuksia, kanttareita, sinivalkoisiksi.

EnsI VUODEN ohjelmassa ovat ratamoottoripyörien MotoGP-MM-osakilpailu ja motocrossin MM-osakilpailu (MXGP-osakilpailu). Muutakin saattaa olla luvassa.

”Keskusteluissa on yksi autopuolen isompi tapahtuma”, Rönnholm vihjaa.

Pienen utelun jälkeen hän suostuu sanomaan, että kyse ei ole rata-autojen dtm-osakilpailusta, joka on aiemmin ollut esillä yhtenä mahdollisena lajina Kymiringille.

Rönnholmille itselleen juuri MotoGP on ”iso juttu”, sillä hän harrastaa moottoripyöräilyä. Ei kilpailumielessä, mutta moottoripyörä hänellä on ollut yli 30 vuotta.

”Minulla on ollut moottoripyörä siitä lähtien, kun äidiltä ei ole tarvinnut lupaa kysyä.”

Onko pyörällä kierretty myös Kymiringin rataa?

”Aika montakin kertaa.”

Keskustelu siirtyy väistämättä formula ykkösiin, sillä rata täyttää F1-vaatimukset. Rönnholm toteaa, että suomalaisille F1 olisi todella iso juttu.

”Radalla formula ykköset hoituisivat. Fasiliteettien parantamista se kyllä vaatisi, mutta emme pistäisi hanttiin [F1-kisojen järjestämistä]”, Rönnholm sanoo.

”Jos meillä pystytään ajamaan MotoGP:tä, kyllä pystytään F1:täkin.”

Minä vuonna tämä olisi mahdollista?

”En lähde arvailemaan.”

Yksi mahdollisuus Kymiringille on Pietarin kupeeseen valmistunut Igoran moottorirata, jonne muun muassa Venäjän F1-osakilpailu siirtyy Sotšista vuonna 2023. Myös moottoriurheilussa kiinnitetään huomiota hiilijalanjälkeen, ja siirtymät osakilpailusta toiseen pyritään pitämään lyhyinä. Lisäksi tallien matkat laivoilla Pietariin ja Iittiin onnistuisivat samalla kertaa.

”Olemme jo pohtineet, mitä voisimme yhdessä tehdä”, Rönnholm kertoo.

Oma juttunsa ovat F1-kisojen kustannukset, jotka ovat huomattavasti kalliimmat kuin esimerkiksi MotoGP:ssä.

”Lisenssille ei ole tiedossa listahintaa. En lähde arvailemaan, mitä [Kymiringille] maksaisi. Joissain maissa se on kalliimpi kuin toisissa. Toisissa paikoissa löytyy öljylähde, mikä sen maksaa. Suhtaudumme aiheeseen avoimesti, mutta meidän täytyy saada ensin nämä muut asiat hoidettua”, Rönnholm toteaa ja viittaa muun muassa MotoGP-kisojen järjestämiseen.

Hinta on tullut esille Kymiringissä myös toisella tapaa. Jotkut moottoriurheilun harrastajat ja vakavamminkin kilpailevat kokevat, että Kymiring on kallis paikka harjoitella.

”Olen kuunnellut nurinaa. Jos meitä vertaa muihin Suomen ratoihin, olemme kalliimpia. Jos vertaa vastaaviin Euroopan gp-ratoihin, olemme edullisin. Tuntihinta on noin tuhat euroa, ja päivähinta hinnoitellaan erikseen”, Rönnholm sanoo.

Joka tapauksessa radalla on ollut kuluneena kesänä kansallisia kilpailuja kuten rata-autojen SM-kilpailut sekä muita tapahtumia, muun muassa autojen ja moottoripyörien merkkikerhojen päivätapahtumia sekä autojen maahantuojien tapahtumia.

Näillä rataa ei vielä saada taloudellisesti kannattavaksi.

”Rakennusprojektia on ollut koko ajan, eikä liiketoimintaa ole ollut täysipainoisesti, ja vielä kaksi kesää on menty [koronaepidemian takia] muutenkin rajoitetusti. Ensi kesän pitäisi olla normaali. Silloin meidän pitäisi pystyä ihan kunnollista plussaa tekemään”, Rönnholm vakuuttaa.

Varikkorakennuksessa on 36 tallipaikkaa. Toisessa kerroksessa on muun muassa mediatilat, valvomo ja toimistotiloja. Kerroksen ”aukkokohtaan” tulee palkintojenjakoterassi.

Fakta Kymiringillä on monta omistajaa Kymiringin suurin omistaja on A. Ahlström Kiinteistöt oy noin 44 prosentin osuudellaan. Muut omistajat ovat AKK Sports oy, Suomen Moottoriliitto oy, Iitin kunta ja Kymiringin edellinen toimitusjohtaja Markku Pietilä. Radan pituus on 4,5 kilometriä, ja siinä on 21 kaarretta sekä Euroopan gp-ratojen pisin pääsuora: 1,1 kilometriä. Rata täyttää ainoana Pohjois-Euroopassa Kansainvälisen autourheiluliiton (FIA) ja Kansainvälisen moottoripyöräliiton (FIM) korkeimman rataluokituksen.

Kunnanjohtajasta Kymiringin toimitusjohtajaksi

Kymiringin toimitusjohtajana kesäkuussa aloittanut varatuomari Riku Rönnholm oli edelliset runsaat seitsemän vuotta Iitin kunnanjohtajana eli saman kunnan, jossa Kymiring sijaitsee. Rönnholm on siten ollut mukana rataprojektissa alusta alkaen, ensin muun muassa kunnan edustajana Kymiringin hallituksessa.

”[Radan suunnittelu] oli mielenkiintoinen projekti, joten siirtyminen oli helppo ja luonteva. Oppimiskäyrä oli paljon matalampi kuin sellaiselle, joka ei tietäisi taustoja”, Rönnholm, 51, sanoo.

Rönnholm on toki kiinnostunut moottoriurheilusta, mutta hän korostaa ensisijaisesti olevansa toimitusjohtaja ja johtaja.

”Moottoriurheilun asiantuntijuus meillä löytyy muualta.”

Mitä toimitusjohtaja sitten tekee yrityksessä, jossa on vain muutama työntekijä?

”Toimitusjohtajan rooli on tehdä vähän kaikkea, vaikka öljyn harjaamista radalta tai vessapaperin viemistä vessoihin. Pääasiallinen roolini on rakentaa liiketoimintaa radan ympärille.”

Toimitusjohtaja Riku Rönnholm esittelee tuomariston huonetta, jossa tv-ruuduilta pystyy seuraamaan radan jokaista kohtaa.

Rönnholm ei kuitenkaan ole iittiläinen sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä hän asuu perheineen edelleen synnyinkaupungissaan Naantalissa. Perheeseen kuuluu kuusi lasta, joista kaksi on jo aikuisia, yksi lukioikäinen ja kolme peruskouluikäisiä.

Tai tarkemmin sanottuna Rönnholm asuu Naantalissa, kun työkiireiltään ehtii.

”Perhe asuu Naantalissa eikä ole tännepäin tullut. Mulla on Iitissä rivitalon pätkä.”

Naantalissa Rönnholm ehtii käydä nykyisin harvemmin kuin kunnanjohtajana.

”Kunnanjohtajalla oli kesälomakin, mutta tässä hommassa kesä on kiireisintä aikaa.”

Kun Rönnholm tuli aikanaan Iittiin töihin, hänelle ei tullut mieleenkään, että hän olisi jossain vaiheessa ratayhtiön toimitusjohtaja.

”Tämä oli silloin metsää ja vanhaa hiekkakuopan pohjaa.”

Radan turva-alueiden reunoilla on rengasvallit.

