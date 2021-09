Hämmentävä tutkimus: Islannin ja Israelin jääkiekkosarjat laskettiin mukaan huippuliigoiksi – mistä on kyse?

Tutkimus vertasi 35 maan sarjojen pelaajia eikä sarjojen tasoa otettu huomioon.

Unkari ja Latvia pelasivat elokuussa olympiakarsintaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan maailman huipuista 2,31 prosenttia on unkarilaisia ja 1,15 prosenttia latvialaisia.

Keskiviikkona julkaistiin kohtuullisen hämmentävä tutkimus. Global Odds Index -niminen vedonlyöntiin perehtynyt firma teetätti saksalaisella Magmatic Reseach -tutkimusyrityksellä tutkimuksen, jossa vertaillaan, mistä maista tulee eniten tiettyjen lajien huippuja ja mistä maista lajien huippu-urheilijoiksi todennäköisimmin tullaan.

Tulokset ovat paikoitellen yllättäviä, mutta siihen löytyy selkeä selitys.

Ensiksi voi todeta vähemmän yllättäviä tuloksia: Brasiliasta tulee eniten huippujalkapalloilijoita ja Venäjältä jääkiekkoilijoita. Yhdysvalloista tulee eniten parhaita koripalloilijoita. Myös yleisurheilijoiden tai vaikkapa vapaaottelijoiden huippuja löytyy eniten Yhdysvalloista.

Kun tutkimuksessa on kaivettu tuloksia siitä, mistä maista todennäköisimmin tulee lajien huippuja, tulokset ovatkin jo mielenkiintoisempia. Jalkapallossa Islannista on tutkimuksen mukaan suurin todennäköisyys tulla huippujalkapalloilijaksi: todennäköisyys on yhden suhde 82:een. Seuraavina ovat Montenegro ja Uruguay.

Kun lajiksi vaihdetaan jääkiekko, kärkipaikka ei vaihdu: Islanti on ykkönen. Huippuja tulee todennäköisyydellä yhden suhde 388:aan. Kakkosena on Suomi ja kolmantena Slovenia.

Kun katsoo tutkimuksen tilasto-osuutta, sen mukaan maailman huippukiekkoilijoista on jo nyt islantilaisia 0,78 prosenttia. Israel pistää paremmaksi: 1,02 prosenttia. Eli joka sadas huippujääkiekkoilija on tutkimuksen mukaan israelilainen. Australia laittaa vielä paremmaksi: 1,57 prosenttia.

Miten tämä on mahdollista?

Selitys löytyy tutkimusmenetelmästä. Jalkapallossa ja jääkiekossa mukaan on otettu 35 parhaan maan sarjat. Jalkapallossa on käytetty Fifa-rankingia, ja jääkiekossa Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) listausta.

Yksilölajeissa tennikseen ja golfiin on otettu mukaan kaikki pelaajat, jotka ovat maailmanlistoilla kaksin- tai nelinpeleissä.

IIHF:n listauksessa Australia on sijalla 33, Israel 34. ja Islanti sijalla 35 eli näiden maiden kiekkosarjojen pelaajat ovat tutkimuksessa mukana. Kaiken lisäksi mitään arvotuksia eri sarjojen välillä ei ole tehty: NHL-pelaaja on tutkimuksessa ollut samanarvoinen kuin Israelin liigan pelaaja.

Lisäksi tutkimus suosii maita, joissa on vähän asukkaita.

Suomen prosentit maailman huipuista jalkapallossa on 0,90, jääkiekossa 6,93, koripallossa 1,30, tenniksessä 0,63, golfissa 0,90, yleisurheilussa 1,16 ja pyöräilyssä 0,70. Vapaaottelussa Suomelle ei ole saatu prosenttilukua ollenkaan.

Ja vielä: niin sanottuun tutkimukseen on otettu mukaan vain miehiä, sillä todennäköisyys laskettiin vuosina 1991–2003 syntyneiden miesurheilijoiden suhteena kaikkiin samanikäisiin miehiin kyseisessä maassa.

Koko tutkimus löytyy täältä.