Häkkinen puhui suomalaisista formula 1 -kuljettajista keskiviikkona järjestetyssä videoneuvottelussa.

Kaksinkertainen formula ykkösten maailmanmestari Mika Häkkinen ei halunnut keskiviikkoiltana kertoa ajatuksiaan Valtteri Bottaksen tilanteesta.

”Voit varmasti uskoa sen, että minulla on paljon ajatuksia”, Häkkinen vastasi HS:n kysymykseen muutamalle suomalaismedialle järjestetyssä videoneuvottelussa.

Häkkinen on tehnyt yhteistyötä Bottaksen kanssa vuosien ajan. Bottas on saanut jännittää vuosittain, tarjoaako Mercedes hänelle jatkosopimusta.

Bottaksen tilanne on puhuttanut tällä kaudella vielä tavanomaista enemmän. Eri asiantuntijat uskovat Mercedeksen nostavan George Russellin Bottaksen tilalle.

Bottasta on puolestaan viety joko Russellin paikalle Williamsille tai viime aikoina yhä useammin Alfa Romeolle.

”Totta kai paljon tapahtuu, mutta haluaisin pitää asian yksinkertaisena siinä mielessä, että en haluaisi lähteä hirveästi keskustelemaan siitä”, Häkkinen sanoi.

”Kun asiat ovat keskeneräisiä, niistä on vaikea lähteä keskustelemaan”, hän perusteli.

Italialaistallissa ajava Kimi Räikkönen ilmoitti keskiviikkona lopettavansa uransa tähän kauteen. Tieto tuli W Series -formulasarjan järjestämän tilaisuuden jälkeen.

Lue lisää: Kimi Räikkönen ilmoittaa lopettavansa F1-uransa

Häkkinen, 52, lopetti F1-uransa vain 33-vuotiaana. Hän kertoi keskiviikkona, että vuoden 1995 paha onnettomuus Adelaidessa ”kulutti ukkoa aika paljon”.

”Ymmärsin silloin sen, että formula ykkösissä on olemassa määrätyt riskit ja tämä on vaarallinen urheilulaji”, Häkkinen lisäsi.

Urallaan myös muihin onnettomuuksiin joutunut Häkkinen voitti maailmanmestaruuden kausilla 1998 ja 1999. Ura päättyi kauteen 2001.

”Tulin siihen lopputulokseen, että en enää riskeeraa elämääni tämän urheilulajin takia, koska saavutin niin paljon.”

Räikkösen uraa Häkkinen kertoi pitävänsä ”ihan käsittämättömänä”. Hän lisäsi arvostavansa 41-vuotiaan maailmanmestarin uraa todella paljon.

”Arvostan Kimin energiaa ja sitä voimaa, mitä hän on pystynyt käyttämään ajaakseen formula ykkösiä noin pitkän aikaa”, Häkkinen sanoi.

”On tosi kuluttavaa touhua kiertää ympäri maapalloa erilaisissa edustustehtävissä ja keskittyä työhön, joka ei ole jatkuvaa voittamista.”

Autourheilun kuninkuusluokan arki on kaukana glamourista ja samppanjan ruiskuttelusta.

”Siellä taistellaan ja mietitään, miksi me hävitään ja mikä on ongelma. Se on jatkuvasti sitä ratkomista”, Häkkinen sanoi.