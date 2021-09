Räikkönen kertoi päätöksestä Instagramissa.

F1-kuski Kimi Räikkönen ilmoittaa lopettavansa uransa. Hän kertoo asiasta Instagramissa.

”Tein päätöksen asiasta viime talvena”, Räikkönen kirjoittaa.

Päätös ei ollut hänen mukaansa helppo, mutta aika on koittanut uusille haasteille.

”Vaikka kausi on vielä käynnissä, haluan kiittää perhettäni, kaikkia tiimejäni, jokaista joka on ollut osa kilpa-ajouraani ja erityisesti kaikkia teitä mahtavia faneja, jotka olette kannustaneet minua koko tämän ajan.”

”Formula 1 saattaa tulla päätökseen osaltani, mutta elämään mahtuu paljon muuta, mitä haluan kokea ja mistä haluan nauttia.”

Räikkönen debytoi formula ykkösissä Sauberilla kaudella 2001. Hän voitti Ferrarilla maailmanmestaruuden kaudella 2007

Räikkösen ilmoitus Instagramissa julkaistiin hieman ennen iltakahdeksaa Suomen aikaa. Räikkösen postaus oli saanut yli 40 000 tykkäystä palvelussa noin viidessä minuutissa.

41-vuotias Räikkönen edustaa tällä hetkellä Alfa Romea -tallia.

Räikkönen on F1-historian kaikkien aikojen tilaston ykkösenä, kun katsotaan palkintopallisijoituksia, jotka on saavutettu lähtemällä ensimmäisen lähtörivin ulkopuolelta. Asia selviää Marshall’s Pitstop -podcastin laskelmista.

Räikkönen on noussut aika-ajojen kärkikaksikon ulkopuolelta palkintopallille peräti 72 kertaa, mikä on 69,9 prosenttia hänen 103 palkintopallisijoituksestaan. Toisena on toinen veteraani Fernando Alonso 67 kerralla.

Lue lisää: Kimi Räikkönen vastaa HS-haastattelussa suorasukaisesti kysymykseen ajamisen nautinnosta ja kertoo, mikä on ollut tiiviin formulakauden oudoin asia: ”Ennen en ollut sellaista kokenut.”