Suomen miesten jalkapallomaajoukkue sai hyviä uutisia Nur-Sultanista, kun Kazakstanin ja Ukrainan välinen MM-karsintaottelu päättyi keskiviikkoiltana 2–2-tulokseen ja piti D-lohkon tiiviinä.

Ottelun loppu muodostui trilleriksi, kun Danylo Sikan vei Ukrainan johtoon lisäajan kolmannella minuutilla.

Kazakstan punnersi tasoihin kolmisen minuuttia myöhemmin Ruslan Valiullinin täysosumalla. Valiullin vastasi toisella jaksolla myös 1–1-tasoituksesta.

Lohkossa toisena oleva tasapeliharava Ukraina on kerännyt neljä ja Kazakstan kaksi pistettä. Myös Suomella on kaksi pistettä, kun Huuhkajat on pelannut tasapelit Ukrainaa ja Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Suomi kohtaa Kazakstanin lauantaina kotonaan ja Ranskan tiistaina vieraissa.

Keskiviikon myöhäisottelussa Ranska yrittää vahvistaa lohkojohtoaan Bosnia-Hertsegovinan kustannuksella. Ranskalla on seitsemän pistettä, mutta Bosnia-Hertsegovinalla vain yksi. Lohkovoittaja etenee suoraan ensi vuoden MM-kilpailuihin.