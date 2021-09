Insinööriä vaihtanut suomalaiskuljettaja avasi viime viikonloppuna voittotilinsä tämän kauden W Seriesissä.

Ylivoimaiseen voittoon lauantaina Spa-Francorchampsissa ajanut Emma Kimiläinen pitää W Series -kisojen ajamista F1-kisaviikonloppuina hyvänä asiana.

Kimiläinen osallistui keskiviikkona W Seriesin järjestämään videoneuvotteluun, johon sarja oli kutsunut mukaan muutaman suomalaismedian.

HS kysyi Kimiläiseltä, minkälaisia tapahtumia yhteiset kisaviikonloput F1:n kanssa ovat, ja miten sarja pääsee autourheilun kuninkuusluokan puristuksissa esiin.

”On tosi makeaa olla mukana. Olemme saaneet hyvää huomiota, ja sitä W Series kaipaa kyllä lisää”, Kimiläinen vastasi.

”Uskon, että tulevaisuudessa W Seriesillä on suurempi rooli näissäkin kisaviikonlopuissa.”

32-vuotias autourheilija kertoi, ettei ollut koskaan aiemmin käynyt edes katsomassa formula ykkösiä.

”Omissa kisoissa on aina ollut niin kiire. Nyt se on ollut ihan hauskaa siltäkin kannalta.”

”Harmillisesti liikkuminen on rajoitettua maailmantilanteen takia. Emme pääse ihan samalla tavalla ottamaan kaikkea irti”, hän jatkoi koronapandemiaan viitaten.

Ecurie W -tallin riveissä kilpaileva Kimiläinen otti Spassa kauden avausvoittonsa. W Series -sarjan debyyttikaudella 2019 suomalainen voitti niin ikään yhden kisan.

Voittoaan Kimiläinen piti ennen kaikkea onnistuneen tiimityön tuloksena. Hän kertoi tarvitsevansa koko tiimin tuen pystyäkseen parhaimpaansa.

Emma Kimiläinen ajoi viikonloppuna vakuuttavaan voittoon.

Alkukaudella näin ei ollut. Kimiläinen vaikuttaa voittaneen aiempien kisojen haasteensa insinööriä vaihtamalla.

”Löytyi semmoinen kaveri, joka tukee hyvin. Löysimme heti hyvän yhteistyön ja olen tyytyväinen, että tulosta tuli heti”, hän kertoi.

Kuljettajan työsuhde on läheisin juuri insinöörin kanssa, joten sen on toimittava. Kommunikointikyky, tietotaito ja ymmärrys ovat avainasemassa.

”Yksi näistä puuttui edellisestä insinöörisuhteesta”, hän kertoi.

Tilaisuuteen osallistunut formula ykkösten kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen allekirjoitti täysin Kimiläisen näkemyksen.

Insinöörien tulee Häkkisen mukaan olla särmiä, ammattitaitoisia ja pysyä asiassa.

”Jos ne ihmiskemiat skulaavat vielä hatuksi siihen päälle, niin sitten se on hyvää tiimityöskentelyä.”

Kimiläinen ja lähes kaikki muut W Seriesin kuljettajat ovat ilman tallipaikkaa ensi kaudeksi. Varmuus jatkosta on vain kahdella akatemiakuskilla.

Hyvää ja nousujohteista suuntaa loppukaudeksi toivova Kimiläinen pitää W Seriesiä hyvänä sarjana myös jatkossa.

”Tykkään siitä, minkälainen tulevaisuus W Seriesillä on. Tällä hetkellä se näyttää erittäin hyvältä, ja olen mielelläni siinä mukana, mutta ajaisin mielelläni muutakin.”

Esimerkiksi Kimiläinen kertoi Extreme E -sarjan. Lisäksi hän haluaisi kokea Le Mansin jossain vaiheessa uraansa.

W Series on sarja, jossa naisten on mahdollista ajaa ammattilaisina. Kimiläisen mukaan kokemus on ollut upea, ja kaikki asiat ovat hoituneet hienosti.

”Täällä on saanut olla urheilija. Siitä on se politiikka otettu pois”, hän kertoi.

”Se on jopa helpottava kokemus, että sinut on nähty vain urheilijana ja olet saanut tehdä parhaan tuloksen ilman, että siihen on liittynyt muita kommervenkkejä.”