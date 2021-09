Ruusuvuoren tie katkesi New Yorkissa toiseen kierrokseen – espanjalainen Bautista Agut osoitti, miksi hän on ollut kymmenen kärjessä

Turnaus ei kuitenkaan ole vielä ohitse. Suomalainen suuntaa seuraavaksi katseensa nelinpeleihin, joissa hän kisaa Saksan Dominik Koepferin kanssa.

Emil Ruusuvuoren turnaus New Yorkissa päättyi. Kuva Pohjois-Carolinasta elokuun lopulta.

Tennispelaaja Emil Ruusuvuori on karsiutunut Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen kaksinpeleistä toisen kierroksen jälkeen. Espanjalaisvastustaja Roberto Bautista Agut vei voiton erin 6–1, 6–3, 6–2.

Tennisliiton tiedotteen mukaan epävakainen sää oli alkujaan viivästyttänyt New Yorkissa otteluiden alkua, mutta lopulta kentälle pääsivät myös 22-vuotias Ruusuvuori ja 33-vuotias Bautista Agut. Ottelu kesti noin tunnin ja 40 minuuttia.

Ruusuvuori oli aiemmin tällä viikolla kaatanut avausottelussaan puolalaiskarsija Kamil Majchrzakin ja selvittänyt viime vuoden tavoin tiensä turnauksen toiselle kierrokselle. Bautista Agut oli kuitenkin suomalaiselle liian kova pala.

”Kyllä hän tänään osoitti, että miksi hän on ollut topkympissä jo pitkään ja moneen otteeseen. Tänään hän oli parempi, ei siinä ollut oikeastaan muuta”, Ruusuvuori kommentoi vastustajaansa.

Tällä hetkellä maailmanlistalla 21. sijalla oleva espanjalainen ja samaisen rankingin 66. sijalla oleva Ruusuvuori eivät olleet Tennisliiton mukaan kohdanneet kentällä aiemmin.

Kaksinpelejä jatkavalla Bautista Agutilla on seuraavaksi vastassaan Kanadan Felix Auger-Aliassime.

Kaksinpelien kariutumisesta huolimatta Ruusuvuoren turnaus ei kuitenkaan ole täysin ohi. Suomalainen siirtää seuraavaksi katseet nelinpeleihin, joissa Ruusuvuori ja saksalainen Dominik Koepfer haastavat avauskierroksellaan Saksan Tim Pützin ja Uuden-Seelannin Michael Venusin.

Ruusuvuori ylsi toiselle kierrokselle myös viime vuoden US Openissa, jossa hän teki grand slam -pääsarjadebyyttinsä. Tänä vuonna suomalainen saavutti toisen kierroksen paikan myös Australian avoimissa ja Ranskan avoimissa. Wimbledonissa tie taittui ensimmäiselle kierrokselle.

Ruusuvuori kertoo olleensa tien päällä putkeen jo viikkoja.

”Mitä tässä nyt on, kuudes viikko alkaa, kuudes kisa putkeen ja kuudes viikko reissussa”, hän summaa.

Takana on miehen omien sanojen mukaan siistejä kisoja ja tärkeää on, että hän on saanut paljon otteluita.

”Kyllä olen nauttinut joka viikosta ja kyllä odotan innolla seuraavaa jo”, hän kommentoi kiertue-elämää.

Loppuvuoden ja -kauden aikana on tavoitteena pitää yllä edellisten viikkojen aikana ollutta "tosi hyvää tekemistä", saada mahdollisimman paljon otteluita ja jatkaa kehittymistä.

”Yritetään parantaa tasoa. Uskomme, että jos taso löytyy, kaikki muu seuraa, ranking ja kaikki. Se on suunnitelma”, Ruusuvuori kertoo.

Pian on edessä siirtyminen takaisin sisäkentille. Edessä on ainakin Davis Cup ja todennäköisesti reissu Kazakstaniin.

Davis Cupin osalta Suomen miesten maajoukkueen seuraava ottelu on syyskuun puolivälin jälkeen. Espoossa pelattavassa ottelussa Ruusuvuorella ja kumppaneilla on vastassaan Intia.

Yhdysvaltoihin Ruusuvuoren on puolestaan tällä tietoa määrä palata Indian Wells -turnauksen myötä.

”Viimeksi päästiin paikan päälle, muttei kentälle asti. Katsotaan, jos tällä kertaa”, hän maalailee tulevaa yhdysvaltalaisturnausta.