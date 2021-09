Golfammattilainen Matilda Castren on harpannut tällä kaudella kohti maailman terävintä huippua tavalla, johon vain harva suomalainen urheilija on yltänyt omassa lajissaan viime vuosikymmenien aikana.

Samalla Castren on saavuttanut merkittäviä tavoitteita ja toteuttanut unelmiaan. Ensimmäinen voitto maailman johtavalla ammattilaiskiertueella LPGA:lla tuli kesäkuussa. Heinäkuussa oli vuorossa ykkössija Euroopan-kiertueen kotikisassa Turussa.

Major-kilpailuissakin on tullut kovia sijoituksia. Pelaaminen olympialaisissa oli yksi Castrenin pitkäaikaisista unelmista, ja tällä viikolla on vuorossa toinen samaan sarjaan kuuluva tapahtuma. Castren pelaa ensimmäisenä suomalaisena Solheim Cupissa, joka on Euroopan ja Yhdysvaltojen parhaiden pelaajien välinen arvostettu reikäpeliottelu.

Valinta Euroopan joukkueeseen on suoraa seurausta siitä, että Castrenin kausi on ollut erittäin hyvä ja hän on noussut maanosan parhaiden pelaajien joukkoon.

Maailmanlistalla Castren on 47:ntenä, kun sijoitus vuoden alussa oli 211:s. Eurooppalaisista hän on nyt kuudenneksi paras.

”Minulle on valtava kunnia olla täällä ensimmäisenä suomalaisena. Olen todella ylpeä itsestäni, että olen täällä ja edustan kotimaatani ja Eurooppaa”, Castren sanoi Euroopan joukkueen Twitterissä julkaisemassa haastattelussa.

Castren kertoi, että pelaaminen Solheim Cupissa on ollut hänen tavoitteensa junioriajoista lähtien.

”Kun olin pikkutyttö, katsoin Solheim Cupia ja unelmoin, että voisin pelata siellä. Nyt on todella erityinen tunne olla vihdoin mukana täällä.”

Castrenin valinta Solheim Cupiin ei sujunut mutkattomasti. Kesäkuussa pian LPGA-voiton jälkeen ilmeni, että kapteeni Catriona Matthew ei voinut valita Castrenia joukkueeseen, koska tämä ei ollut Euroopan-kiertueen (LET) jäsen.

Jäsenyyden saamiseksi vaadittiin voitto LET:n kilpailussa elokuun loppupuolella olevaan määräpäivään mennessä. Mahdollisuuksia voiton hankkimiseen oli muutama, ja Castren hoiti homman heti ensimmäisellä yrityksellä Turussa.

Mutta mihin Castrenin ripeä nousu kohti maailman huippua perustuu? Tietysti takana on vuosia jatkunut tinkimätön harjoittelu, mutta mistä muusta on kyse?

Kysytään asiaa tällä kertaa Jussi Pitkäseltä. Hän on ollut tänä vuonna pitkäaikaisen henkilökohtaisen valmentajan Petteri Nykyn lisäksi toinen suomalainen, joka on nähnyt todella läheltä Castrenin esiintymistä tositoimissa.

Nykyn aisaparina Golfliiton maa­joukkue­valmentajana toimiva Pitkänen oli Tokion olympialaisissa Castrenin caddie.

”Matildan nykyinen taso on hänen todellinen tasonsa. Kun näin läheltä hänen peliään, ei hirveästi ihmetytä se, missä hän on tällä hetkellä”, Pitkänen sanoo.

Olympiareissulla hän pani merkille, kuinka tarkka ja määrätietoinen Castren on urheilijana.

”Hän on hyvällä tavalla vaativa sekä itselleen että ympärillä oleville. Se on huippu-urheilijan piirre. Se kertoo, että on aika sinut itsensä kanssa ja tietää, mihin on menossa.”

Pitkänen kertoo, että caddien roolissa hänen piti olla koko ajan hyvin tarkkana ja keskittynyt.

”Kommunikoimme tietyllä tavalla. Jos häneltä tuli kysymys, vastauksen piti olla todella tarkka ja objektiivinen, ettei jäänyt mitään arvailun varaan.”

Pitkäsen mielestä Castrenin pelilliset taidot ovat kehittyneet sille tasolle, että nyt hän voi alkaa pärjätä ihan maailman huipulla.

”Hänellä on kaikki rahkeet mennä ihan sinne huipulle. Hänestä huokuu sellainen itsevarmuus ja rentous.”

Jussi Pitkänen toimi Matilda Castrenin caddiena Tokion olympialaisissa.

Castrenin lyöntitekniikka näyttää maallikonkin silmään hyvin pelkistetyltä ja sulavalta.

”Hänen svinginsä on yksinkertainen ja toistettava. Kaikkihan hakevat ja haluavat toistettavuutta. Sellainen tekniikka toimii yleensä hyvin paineen alla, ja sen Matilda on osoittanut”, Pitkänen sanoo viitaten muun muassa Castrenin voittoihin.

Solheim Cupissa pelataan reikäpeliä, joka on luonteeltaan erilaista golfia kuin normaali lyöntipeli. Reikäpelissä on mahdollisuus ottaa enemmän riskejä, koska yksittäisen lyönnin epäonnistuminen johtaa pahimmillaan vain yhteen reikätappioon.

”Reikäpelin pelaaminen on psykologinen juttu. Se on monelle pelaajalle aika vapauttavaa, koska voi olla paljon rohkeampi ja aggressiivisempi. Uskon, että sellainen sopii Matildan pelityyliin. Mielenkiinnolla odotan, miten hänen pelinsä sujuu Solheim Cupissa.”