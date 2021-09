Uudet vahvistukset kuten Jere Innala, Olli Palola ja muut jäivät maaleitta.

Helsingin IFK:n hyvin alkanut taival jääkiekon Mestarien liigassa sai kolauksen, kun joukkue hävisi Zürich Lionsille 0-2 Tikkurilan jäähallissa.

Ville Peltosen valmentamaa IFK:ta ei voi syyttää yrityksen puutteesta. Sitä riitti lopun viime sekunneille asti.

Oli painostusta, kiriä ja kaikkea mahdollista mutta ei maaleja. IFK:n uusi pelaaja Jere Innala laukoi pari kertaa terävästi, mutta ylivoimaisesti parhaan maalipaikan tuhlasi Miro Väänänen lyömällä kiekosta ohi edessään tyhjä maali.

”Vähän vajaaksi jäi. Ei näkynyt luistelussa tai kamppailussa, mutta maalitilanteissa jouduttiin vajaaksi”, Peltonen sanoi tappion jälkeen Tikkurilassa.

Kokonaisuutena Peltonen näki, että CHL-pelit ovat IFK:lle hyvää valmistautumista liigakauteen.

IFK:lla tuntui olevan kova kiire ensi hetkistä lähtien. Vauhti tuotti painostusjaksoja ja jonkinlaisia maalipaikkoja, mutta ei enää kunnon viimeistelyä tai hyviä ohjauksia kohti maalia.

Tehottomuus vaivasi IFK:ta, mutta siitä lankesi iso osa Lionsin maalivahdin Lukas Flüelerin ansioksi. Kookas Flüeler sekä peitti että torjui hyvin.

Kuin varkain Lions meni johtoon ensimmäisessä erässä. Miro Väänänen otti estämisestä kakkosen ja Dominik Diem laukoi suoraan syötöstä kiekon ohi Michael Garteigin.

Justin Sigrist laukoi rystyltä vieraiden toisen osuman kolmannessa erässä ajassa 47.08.

IFK aloitti Mestarien liigan kahdella voitolla ja johti B-lohkoa ennen Zürich-ottelua.

Epätasaiseen peliin vaikutti IFK:n kokoonpanon kokeiluluonteisuus. Kokeneiden pelaajien lisäksi mukaan mahtui joukko uusia pelaajia.

Ketju Sebastian Dyk-Otto Paajanen-Jere Innala voisi mennä sellaisenaan Liigan avaukseen. Olli Palola on hankittu seuraan tekemään maaleja, mutta vielä oli entisellä maajoukkue­pelaajalla hakemista ja uuteen opettelua.

Palola pelasi viime kaudella Ruotsissa Röglessä, mutta sitä ennen kolme talvea KHL:ssä, ensin Jokereissa ja sen jälkeen kaksi kautta kiinalaisjoukkue Kunlun Red Starissa.

”Halusin Suomeen ja Suomeen pelaamaan ja olen siinä iässä, että voin vielä pelata urani parasta lätkää”, Palola, 33, sanoi siirrostaan Ruotsista takaisin.

IFK kiinnosti Palolaa yhtenä ja jopa ykkösvaihtoehtona, kun hän on asettunut Helsinkiin asumaan.

”Halusin kysyä, mitä mieltä he [HIFK:ssa] ovat. Se oli lopulta nopea tapahtuma, että tulin tänne.”

Kunlunissa Palolan pelit päättyivät loukkaantumiseen joulun tietämissä puolitoista vuotta sitten, mutta tähän kauteen hän pääsi valmistautumaan terveenä.

”Kyllä on vähän hakemista kesän jälkeen, mutta ihan erilaista kuin silloin 7-8 kuukauden tauon jälkeen”, Palola sanoi ja lisäsi: ”Olen pitkään laittanut tavoitteeksi, että pelaan hyvällä tasolla 40-vuotiaaksi. Kaikki vaan likoon.”

IFK:lta puuttui vielä liuta pelaajia, jotka ottavat Liigassa paikan kokoonpanosta. Kärkisenttereihin kuuluva Eetu Koivistoinen ei pelannut, kuten ei myöskään Alex Broadhurst tai vaikkapa puolustuksen Yohann Auvitu ja Johan Motin.

Laitahyökkääjä Viljam Sandvik, 18, on saanut ajaa satunnaisilla vaihdoillaan itseään sisään aikuisten peleihin CHL:n kautta. TPS:sta tullut hyökkääjä Leevi Teissala oli jopa vaarallinen muutamissa tilanteissa.

Tikkurilan jäähallissa olivat tiukat koronarajoitukset.

Halli oli jaettu lohkoihin eikä niihinkään päässyt kuin kourallinen katsojia. HIFK:n fanipäädyssä oli sentään yksitoista innokasta kannattajaa. Ja olihan hallissa kymmenkunta Lionsin faniakin.

IFK:n pelit Mestarien liigassa jatkuvat lauantaina, kun Tikkurilaan saapuu Mlada Boleslav. We Will Rock You -musikaali varaa jäähallin vielä vähäksi aikaa.