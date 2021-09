Ounasvaaran hyppyrimäessä rämpinyt Primoz Roglic on nyt olympiavoittaja ja ulottuvilla on kolmas peräkkäinen voitto Espanjan ympäriajossa

Vasta kaksikymppisenä pyöräilyn aloittanut Roglic on myöntänyt, että mäkihyppyharjoittelun antamat eväät ovat auttaneet häntä myös pyörän päällä.

Maantiepyöräilyn kauden kolmas suuri etappikilpailu Espanjan ympäriajo päättyy sunnuntaina. Jo pidempään on näyttänyt vahvasti siltä, että voiton vie kolmannen kerran peräkkäin suurin ennakkosuosikki, Slovenian Primoz Roglic.

Kun jäljellä on kolme viimeistä etappia, hollantilaista Team Jumbo-Visma -joukkuetta edustava Roglic johtaa kokonaiskilpailua kahden ja puolen minuutin erolla ennen espanjalaista Enric Masia, jonka työnantaja on hänen kotimaansa Movistar Team.

Jos mitään haaveria tai muuta yllättävää ei satu, Roglic juhlii sunnuntaina La Vueltan voittoa.

Perjantain ja lauantain etapeilla tuskin tapahtuu merkittäviä muutoksia kokonaiskilpailun kärjessä, ja sunnuntain päätösetappi on aika-ajo, jossa Roglic todennäköisesti kasvattaa etumatkaansa.

Tämä oletus perustuu siihen, että Roglic on tuore aika-ajon olympiavoittaja.

Roglic nappasi Vueltan johtajan punaisen paidan heti kättelyssä, kun hän voitti kolmen viikon urakan aloittaneen lyhyen aika-ajon.

Hän joutui luopumaan punapaidasta kymmenennellä etapilla, kun kokonaiskilpailun kärkimiesten porukka päästi irtioton yli kymmenen minuutin etumatkalle, ja punaisen paidan nappasi norjalainen Odd Christian Eiking.

Roglic pysyi kuitenkin sopivalla iskuetäisyydellä kärkeen, kunnes vuorossa olivat Vueltan kovimmat vuoristoetapit keskiviikkona ja torstaina.

Roglic voitti hurjan suorituksen jälkeen keskiviikon etapin ja nappasi punaisen paidan takaisin. Torstain etapilla hän sijoittui toiseksi.

Viime viikkoina Roglic on jälleen osoittanut, miten valtavan vahva pyöräilijä hän on etenkin erilaisia ominaisuuksia mittaavissa etappikilpailuissa. Toki hänellä on ollut tukenaan maailmanluokan apuajajia.

Roglicin pääkilpailu tällä kaudella oli Ranskan ympäriajo, mutta sen hän joutui heinäkuussa keskeyttämään kahdeksan etapin jälkeen muutamaa päivää aikaisemmin tapahtuneen pahan kaatumisen seurauksena.

Roglicin pyöräilyuran kenties suurin takaisku tuli vuoden 2020 Ranskan ympäriajossa, kun hän viimeistä edellisenä etappina ajetussa aika-ajossa menetti käytännössä kokonaiskilpailun voiton maanmiehelleen Tadej Pogacarille.

Roglicin, 31, yhteydessä mainitaan toistuvasti se, että hän on entinen mäkihyppääjä, joka vasta kaksikymppisenä löysi itselleen paremmin sopivan lajin, joka vaati hyvin erilaisia kykyjä kuin mäkihyppy.

Mäkihyppyurallaan hän voitti muun muassa nuorten maailmanmestaruuden joukkuemäessä ja kävi myös Rovaniemellä joulukuun hämärässä vuonna 2008 sijoittumassa ynnä muiden joukkoon Continental-cupin kilpailuissa.

Jo edellisenä vuonna tapahtunut vaarallinen kaatuminen Planican lentomäessä on nähty yhdeksi käännekohdaksi, joka vei Roglicin pois mäkihypystä.

Vain noin viidessä vuodessa Roglic nousi sinnikkyyttä, oppimishalua ja pyöräilyssä vaadittavia huippuluokan fyysisiä ominaisuuksia osoittaen korkeimman tason ammattipyöräilijäksi.

”Hän on ajaja, jollaisia näkee kerran sukupolvessa. Meillä oli onnea, että löysimme hänet, mutta hän on tehnyt tämän itse. Me vain tuemme häntä”, Jumbo-Visma-tallin johtaja Richard Plugge sanoi vuoden 2020 alussa Velonewsille.

Roglic on myöntänyt, että mäkihyppyharjoittelun antamat eväät, muun muassa räjähtävyys, notkeus ja vahva keskivartalo, ovat auttaneet häntä myös pyörän päällä.

Roglic onkin antanut aihetta pohdinnoille, kuinka moni lapsi tai nuori ryhtyy harrastamaan kilpailumielessä sellaista urheilulajia, johon hänen kykynsä ja ominaisuutensa eivät parhaalla mahdollisella tavalla sovi.

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, että paljon nuoria lahjakkaita urheilijoita ajautuu monista eri syistä lajeihin, jotka eivät ole välttämättä loppupeleissä heille niin hyviä”, hiihtovalmentajan ja myös pyöräilyn asiantuntijana tunnettu Toni Roponen sanoi HS:lle syyskuussa 2019, kun Roglic voitti ensimmäisen kerran Vueltan.

