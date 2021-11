Turkista Suomeen paennut Buğrahan Akbabaöz voitti taekwondon EM-kultaa elokuussa pakolaisjoukkueen riveissä.

Valmentaja Simo Siltasta jännitti. Käynnistymässä oli 12–14-vuotiaiden eli niin sanottujen kadettien taekwondon EM-kilpailujen yli 65-kiloisten kisapäivä Tallinnassa 25. elokuuta. Siltasen valmennettava, pakolaisjoukkuetta edustava turkkilaistaustainen Buğrahan Akbabaöz, 14, valmistautui ensimmäiseen otteluunsa.

”Toivoin ja odotin, että potentiaali riittää pitkälle”, kertoo Siltanen.

Kaksi kuukautta aiemmin kesäkuussa omalle suoritustasolle ei vielä ylletty. Multi European Games -kisoissa Sofiassa Bulgariassa matka pysähtyi ensimmäiseen otteluun.

Tällä kertaa Akbabaöz ei kompastunut. Voitto Kroatian Roko Brantusanista heltisi pistein 14–12. Ottelu oli tiukka: neljä sekuntia ennen loppua tilanne oli tasan 12–12. Toisessa ottelussa Valko-Venäjän Aljaksei Davidovitš kaatui lukemin 16–2. Samalla varmistui paikka neljän parhaan joukossa ja EM-mitali.

Semifinaalissa vastaan tuli sarjan ykköseksi rankattu Ukrainan Matvii Forostiuk, tuttu vastustaja, jolle Akbabaöz oli hävinnyt Sofian avauskierroksella. Siltasta jännitti taas. Akbabaöz löi isomman vaihteen päälle ja voitti pistein 13–4.

”Buğrahanilla on nuorena ottelijana otteissaan vielä paljon ailahtelua. Kun hän löytää huippuvireen, häntä on vaikea pysäyttää”, Siltanen kertoo.

Buğrahan Akbabaöz (edessä) siirtyy ottelemaan 15–17-vuotiaisiin junioreihin ensi vuonna. Kuvassa hän venyttelee otteluharjoituksen alussa Helsingin Taekwondoseuran salilla Itäkeskuksessa.

Ennen semifinaaliottelua Akbabaöz ja Siltanen eivät tienneet, että tuleva finaali­vastustaja Kreikan Fotios Bairamidis oli loukkaantunut omassa ottelussaan.

”Finaalivastustaja huikkasi katsomosta, että ei voi otella. Riitti, että käytiin kumartamassa tatamilla”, Siltanen kertoo.

Vaikka finaali ratkesi luovutuksella eikä siinä voitu nähdä tahtojen taistelua ja hikistä potkujen vaihtoa, Siltanen muistaa tunnelman.

”Hieno ja liikuttava hetki.”

EM-kulta oli molempien, ottelijan ja hänen valmentajansa, ensimmäinen arvokisamitali.

Simo Siltanen on Espoo Hwarang Teamin ja Helsingin Taekwondoseuran palkkaama valmennuspäällikkö. Kuvassa hän ohjaa ottelijoiden yhteisharjoituksia Itäkeskuksessa.

Vastaanotto on lämmin, kun astelemme valokuvaajan ja tulkin kanssa Bugrahan Akbabaözin kotiin haastattelua varten.

Perhe muutti Espoosta Helsinkiin elokuussa. Oğuz-isä, 47, ja Yeliz-äiti, 41, sekä kolme alaikäistä lasta asuvat huoneistossa, jossa on kaksi makuuhuonetta, olohuone ja keittiö. Uusi koti on lähellä isän ammattikoulua ja lasten kouluja.

Buğrahanin pikkusiskot, 10-vuotias Aybuke ja 7-vuotias Aysima, pelmahtavat esittäytymään ja jatkavat sitten puuhiinsa. Buğrahan asettautuu kuuntelemaan perheen tarinaa. Siitä selviää, miksi hän käy nyt koulua Suomessa eikä Turkissa ja miksi hän harjoittelee taekwondoa Espoo Hwarang Teamissa eikä entisessä seurassaan Ankarassa.

Oğuz Akbabaöz on taustaltaan poliisi. Korkeakoulututkinto hänellä on arkeologiasta. Uransa hän teki valtion korkeana virka­miehenä muinaismuistohallinnossa, vanhus- ja vammaispalveluissa sekä henkilöstöhallinnossa.

Oğuz Akbabaöz mainitsee kaksi päivämäärää: 17. joulukuuta 2013 ja 15. heinäkuuta 2016. Ne vaikuttivat vahvasti siihen, miksi hän joutui lähtemään Turkista.

Joulukuussa 2013 Turkin poliisi alkoi tutkia useisiin ministereihin kytkeytyviä lahjus- ja muita epäilyjä. Tuolloin Turkin presidenttinä oli Abdullah Gül ja pääministerinä Recep Tayyip Erdoğan.

Ministerit irtisanoutuivat skandaalin seurauksena, mutta tapausta tutkineet poliisit joutuivat koston kohteeksi, Oğuz Akbabaöz kertoo. Hänen mukaansa tapaus käynnisti Turkissa ihmisten ideologisen taustan seuraamisen ja leimaamisen.

Akbabaöz kertoo, että vuonna 2014 myös hänet ilmiannettiin. Hän oli hyvässä virassa Ankarassa, kun ilman syytä hänet siirrettiin alempaan virkaan pienempään kuntaan.

Akbabaöz vei asian oikeuteen. Hän voitti ja sai palata entiseen virkaan. Tehtävänkuva muuttui kuitenkin niin, että vastuuta ei enää annettu.

” ”Ihmisiä kidutettiin tekemään ilmiantoja tai alle­kirjoittamaan valmiiksi tehty ilmiantopaperi.”

Toinen Oğuz Akbabaözin mainitsema päivä oli 15. heinäkuuta 2016. Turkin armeija teki silloin vallankaappausyrityksen Ankarassa ja Istanbulissa.

Erdoğan oli noussut presidentiksi elokuussa 2014. Hän syytti vallankaappausyrityksestä Yhdysvalloissa maanpaossa elävää Fethullah Gülenia, saarnaajaa ja kansalaisjärjestön johtajaa. Viimeistään tämä syytös leimasi Gülen-liikkeen kannattajat. Siinä sivussa luutaa saivat kaikki hallituksen vastustajat.

Vallankaappausyrityksen jälkeen Turkkiin julistettiin poikkeustila 20. heinäkuuta 2016. Se kesti kaksi vuotta. Poikkeustilan varjolla pidätettiin ja erotettiin tehtävistään muun muassa lukuisia valtion virkamiehiä, tutkijoita ja toimittajia.

Lue lisää: Turkin puhdistuksen kohteena jo noin 60 000 ihmistä – mistä valtakamppailussa on kyse?

Lue lisää: Turkin valtiollinen media: Maan poikkeustila on päättynyt

Lue lisää: Vallankaappausyrityksestä tuomittiin useita monin­kertaisia elin­kautisia Turkissa

”Sen päivän jälkeen Turkissa on kuulusteltu ja tutkittu noin 600 000 ihmistä. Lähes 300 000 ihmistä on pidätetty ja 100 000 vangittu”, Oğuz Akbabaöz kertoo. Luvut hän tarkistaa Yhdysvaltain ulkoministeriön Turkki-raportista.

Hän jatkaa kertomustaan: "Pari päivää heinäkuun 15. päivän jälkeen minulle ja usealle muulle kerrottiin, että ei tarvitse tulla töihin. Palkka putosi."

Hänen mukaansa tähän ei annettu mitään syytä, ministeriöltä oli tullut paperi. Silmukka kiristyi: Erdoğanin päätöksellä 1. syyskuuta 2016 annettiin potkut noin 60 000:lle osallisuudesta terroriin tai sen tukemiseen. Oğuz Akbabaöz oli yksi heistä.

”Vuonna 2017 tuli virallinen pidätysmääräys”, kertoo Akbabaöz.

Hän oli jo töissä toisessa kaupungissa eikä asunut kotona, joten poliisi ei saanut häntä kiinni – ei silloin eikä myöhemmin. Alkoi puolentoista vuoden piileskely. Kotirouva Yeliz Akbabaöz kantoi vastuuta perheestä, kun isä oli poissa. Miehen pidätysmääräys sitoi myös vaimoa: hän ei saanut passia.

”Siihen aikaan niitä, jotka pidätettiin, kidutettiin pahasti henkisesti ja fyysisesti.”

”Ihmisiä kidutettiin tekemään ilmiantoja tai alle­kirjoittamaan valmiiksi tehty ilmiantopaperi. Yksi ystävä kidutettiin kuoliaaksi”, Oğuz Akbabaöz kertoo.

”Jos et suostunut, käytiin perheen kimppuun.”

” Perheen isällä ja äidillä oli Turkista paetessaan selässään reppu, jossa oli – kaikki. Lapsilla oli sentään matkalaukut.

Oğuz Akbabaöz (oik.) pakeni Turkista Suomeen vuonna 2018. Hän sai oleskeluluvan, ja häntä seurasivat alaikäiset lapset Buğrahan (vas.), Aybuke ja Aysima sekä vaimo Yeliz vuonna 2020.

Viimein Oğuz Akbabaözin oli pakko lähteä Turkista. Hän pakeni jokea pitkin salaa Kreikkaan; ensin pakolaisleirille ja sitten vuokrattuun yhteismajoitukseen.

Turkissa korkeasti koulutetuille ja valtiolla pitkään työskennelleille annetaan vihreä passi, jolla voi matkustaa ilman viisumia EU-maissa. Kreikkaan Oğuz Akbabaöz ei tätä passia mukaansa ottanut, koska se olisi saatettu takavarikoida. Paon jälkeen passi lähetettiin tuttavan osoitteeseen Kreikkaan.

Seuraavaksi hän matkusti junalla Roomaan ja lentäen Helsinkiin.

”Oli pilvistä ja kylmää, mutta olo oli hyvä”, kertoo Akbabaöz tunnelmistaan, kun saapui Suomeen joulukuun alussa vuonna 2018.

”Kreikasta lähtö oli suuri helpotus. Jo Turkin läheisyyden takia olo oli turvaton, täytyi olla varuillaan.”

Akbabaöz vietti 3–4 kuukautta vastaanotto­keskuksessa Helsingissä.

”Sitten kuulustelut, ja lähetettiin Joensuuhun. Kiva paikka, pieni kaupunki”, hän kertoo.

Joensuussa asuessaan hän sai oleskelulupa­päätöksen huhtikuussa 2019.

Kesti puolitoista vuotta ennen kuin perheen alaikäiset lapset seurasivat isäänsä Suomeen. Heinäkuussa 2020 isä haki Buğrahanin, Aybuken ja Aysiman Oslosta. Perheen aikuisia lapsia, isoveli Cengizhania, 23, ja isosisko Aycaa, 20, perheen yhdistäminen ei koskenut.

Syyskuussa 2020 Yeliz Akbabaöz yritti paeta Turkista Kreikkaan samaa reittiä kuin miehensä mutta jäi kiinni. Yön pimeydessä Kreikan sotilaat ja poliisit palauttivat hänet Turkin rajalle. Matkalla hän pelkäsi tulevansa hakatuksi, joen ylityksessä hän oli hukkua. Turkin puolella hän kuuli vastassa olleiden turkkilaisten sotilaiden äänet. Hän piileskeli maissipellossa ja onnistui pääsemään takaisin kotiin.

Kuukautta myöhemmin uusi pako onnistui. Oğuz Akbabaöz oli vastassa rajalla ja auttoi paperiasioissa Suomen Ateenan-konsulaatissa. Sen jälkeen he matkustivat Suomeen.

Perheen isällä ja äidillä oli Turkista paetessaan selässään reppu, jossa oli – kaikki. Lapsilla oli sentään matkalaukut.

Akbabaözin perhe valitsi turvapaikaksi Suomen, koska Suomi tuntui turvallisimmalta.

”Suomi on kaukaisempi, ja turkkilaisia on vähemmän”, Oğuz Akbabaöz sanoo.

Esimerkiksi Saksassa, Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa on paljon turkkilaisia ja heidän joukossaan Erdoğanin tukijoita.

”Kyllä, pelko on edelleen olemassa.”

Varovaisuus koskettaa myös Bugrahania ja hänen kilpailemistaan. Turkkilaissyntyinen pakolainen ei voi liikkua vapaasti missä haluaa. EU:n ulkopuoliset maat eivät ole kaikki turvallisia. Niin pakolaisuus periytyy sukupolvelta toiselle.

Turkissa vanhemman tausta Gülen-liikkeessä voi estää työllistymistä ja johtaa jopa vankilaan. Perheen aikuiset lapset jäivät aluksi Turkkiin mutta muuttivat pois lokakuun lopussa.

Suomalaisiin perhe on tutustunut hyvin vähän. Kielimuuri vaikeuttaa tutustumista.

Eniten suomea taitaa pisimpään Suomessa ollut Oğuz-isä, ehkä vähiten kansakoulupohjalta ponnistava Yeliz-äiti. Harrastusten kautta toisiin tutustuminen voikin merkitä paljon.

” ”Buğrahanissa näkyy hurja potentiaali.”

Sinipanssarinen Buğrahan Akbabaöz (keskellä) sitoo Väinö Pihlajan punaista panssaria. Pihlaja sitoo puolestaan Nikolaj Tilgmannin sinistä panssaria.

Buğrahan Akbabaözin (oik.) kehäpotku tavoittelee Ahmet Polatin päätä. Harjoitteessa on yhtä lailla tärkeää potkijan ulottua kuin torjujan suojautua.

Helsingin taekwondoseuran salilla Itäkeskuksessa kadettien raskassarjalainen, 190-senttinen Buğrahan Akbabaöz, harjoittelee kahden muun lähes yhtä pitkän ottelijan, Ahmet Polatin ja Vertti Salmisen, kanssa. Trion kehäpotkut heiluvat korkealla.

Juuri Polatin perhe houkutteli Akbabaözin perheen kilpataekwondon perässä Joensuusta Espooseen.

Kun Akbabaöz ilmestyi taekwondosalille ensimmäistä kertaa, hän teki vaikutuksen Simo Siltaseen tekemisen tasolla ja fyysisyydellään suhteessa ikään.

”Alkuun Buğrahan oli enemmän Ahmetin kanssa mutta on tullut koko ajan paremmin mukaan porukkaan. Alkuun Ahmet neuvoi ja tulkkasi”, kertoo Siltanen.

”Buğrahanissa näkyy hurja potentiaali. Vaikka ihan perusjutuissa on vielä kehitettävää ja hienosäädettävää, riittää tekemisen taso jo nyt näin korkealle”, kuvailee Siltanen.

Buğrahan Akbabaöz käy ohjatuissa otteluharjoituksissa viidesti viikossa. Sen lisäksi hänellä on viikko-ohjelmassa neljä omatoimista oheis­harjoitusta. Yksi päivä on pyhitetty levolle.

Turkin ja Suomen harjoittelukulttuurissa on eroja. Siltanen on saanut vaikutelman, että Turkissa valmennus on ollut komentotyylistä ja että siellä tehdään tarkasti, mitä opettaja sanoo. Suomessa Akbabaöz on joutunut ottamaan myös omaa vastuuta urheilijana olemisesta.

”Täällä kaikki on pehmeämpää”, hän sanoo.

” ”Kun meidät on otettu näin hyvin vastaan, totta kai haluamme sopeutua.”

Myös Buğrahan Akbabaözin pikkusiskot Aybuke (vas.) ja Aysima harrastavat taekwondoa. Suomessa harrastamista vaikeuttivat pitkään koronavirusrajoitukset.

Buğrahanin menestys on tuottanut perheelle ilon ja ylpeyden aihetta, mutta mikä Suomessa ilahduttaa?

”Vapaus”, Buğrahan Akbabaöz vastaa.

”Kun tyttöä vie kouluun, parissa viikossa ihmiset tervehtivät ja hymyilevät”, Yeliz-äiti kertoo.

”Ihmisten nauravaisuus. Kuinka lapsetkin pystyvät liikkumaan turvassa. Puhdas ilma”, Oguz-isä luettelee.

”Kiitämme Suomen kansaa ja niitä, jotka päättivät siitä, että meidät hyväksyttiin”, hän jatkaa.

”Kun meidät on otettu näin hyvin vastaan, totta kai haluamme sopeutua ja antaa sen, mitä voimme. Täällä sitä nyt ollaan.”

” ”Kyllä voitto oli koko ajan mielessä.”

Buğrahan Akbabaöz esittelee mitaleitaan kotonaan. Hän voitti taekwondon kadettien EM-kultaa 25. elokuuta Virossa ja heti perään hopeaa Tallinnan avoimissa ottelukilpailuissa 28. elokuuta.

Buğrahan Akbabaöz (oik.) kokeilee kiertopotkua Vertti Salmista vastaan. Taustalla sparrivuoroaan odottamassa istuu Ahmet Polat.

Buğrahan Akbabaöz sanoo muistavansa jokaisen Tallinnan EM-ottelunsa. Tavoite kisoissa oli selvä.

”Kyllä voitto oli koko ajan mielessä.”

Hän kertoo, ettei erityisesti kaipaa Turkista muuta kuin sukulaisia, etenkin mummeja ja ukkeja.

Helmikuussa 2020 hän olisi voinut kilpailla Turkin lipun alla kansainvälissä kisoissa Ruotsissa, mutta matka jäi välistä, koska urheilijapassin saanti vaikeutui.

”Ennen halusin edustaa Turkkia. Nyt en enää halua, koska he eivät halua minua.”

Suomen kansalaisuuden hakemista Buğrahan Akbabaöz saa vielä odottaa. Haluaisitko jonakin päivänä edustaa Suomea arvokisoissa?

”Haluan. Jos Luoja suo.”

Kun EM-kilpailujen palkintojenjaossa Akbabaöz nousi korkeimmalle korokkeelle vastaan­ottamaan kultamitalia, hänen kunniakseen salkoon kohosi Euroopan Taekwondoliiton lippu.

Suomen lippu oli kiedottu Akbabaözin harteille. Kansallislaulua ei pakolaisjoukkueen voittajalle soitettu.

Suomeen aiemmin muuttanut Ahmet Polat (punainen kypärä) alkuun neuvoi ja tulkkasi Buğrahan Akbabaözille. Kaverukset osaavat ottaa myös mittaa toisistaan.