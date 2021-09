”Kivijalkamyymälät säilyvät, vaikka digitaalisuus on tullut vahvasti myös automyyntiin”, Matias Laine sanoo Laakkosen autoliikkeessä Herttoniemessä Helsingissä.

Kartingissa Laakkosen sukuyhtiön nykyinen yritysmyyntipäällikkö Matias Laine ajoi tasaväkisesti kilpaa Valtteri Bottaksen kanssa. Sen jälkeen tiet erosivat.

Valtteri Bottas istuu ensi kaudella Alfa Romeon formula 1 -auton ohjaamossa.

Bottasta vuoden nuorempi Matias Laine puolestaan istuu perheensä omistaman autoketjun yritysmyyntipäällikön jakkaralla, vaikka toisinkin olisi voinut käydä.

Bottas ja Laine ajoivat nuorena toisiaan vastaan kilpaa kartingsarjoissa. Molempien tie vei ylöspäin seuraaviin rata-autoluokkiin.

Laineen ura pysähtyi Formula Renault 3,5 -luokkaan, mutta Bottas jatkoi aina formula ykkösiin, joissa hän teki äskettäin kaksivuotisen sopimuksen sveitsiläistallissa.

”Ajoin kaikilla muilla mutten formula ykkösillä. Sinne tavoittelin, ja kaikki pantiin peliin, jotta olisin päässyt ajamaan F1:ssä. Tulokset eivät kuitenkaan riittäneet”, 31-vuotias Laine sanoo Laakkosen autoliikkeen myymälässä Herttoniemessä Helsingissä.

Voi sanoa, että Laine jäi askeleen päähän ykkösistä.

”Ura jäi kesken. En saavuttanut sitä, mitä halusin. Aina voi jossitella, mutta olisi pitänyt ajaa paremmin.”

Laakkonen on perheyhtiö, jonka juuret ovat Pohjois-Karjalan metsissä ja puutavara­kaupassa.

Nykypäivänä yhtiö on monialayritys, joka autoliiketoiminnasta vastaavat Bavaria Laakkonen ja Veljekset Laakkonen. Autokonserni edustaa kahdeksaa automerkkiä ja myy vuosittain noin 30 000 uutta ja käytettyä autoa.

Vaikka perheyhtiö oli vahvasti tukena kilpauralla, ajamiseen piti hankkia omia sponsoreita.

”Omaa hommaa tässä tehdään”, Laine sanoi toukokuussa 2013 HS:n haastattelussa Monacon katuradalla. Laineen luokan kilpailu käytiin varsinaisen F1-kisan lämmittelynä.

Renault 3,5 -luokassa autot olivat leveämpiä kuin varsinaiset F1-autot ja melkein yhtä tehokkaita.

Tunnetuista F1-ajajista Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. ja Heikki Kovalainen nousivat kuninkuusluokkaan Formula Renault’ien kautta. Sainzin kanssa Laine ajoi samaan aikaan.

Matias Laine joutui tyytymään viidenteen sijaan Formula GP3 -sarjan osakilpailussa Hockenheimissa heinäkuussa 2012.

Vuotta aiemmin 2012 Laine oli ajanut Monacossa seinään ja menetti sen myötä mestaruushaaveensa GP3-luokassa. Lopputuloksissa hän oli luokan MM-sarjassa viides.

Tätä aiemmin vuonna 2010 hän oli ajanut Britannian mestaruussarjassa ja Formula 3:n eurosarjassa. GP3-luokkaan hän siirtyi vuonna 2011.

Kartingin Suomen mestariksi Laine ajoi vuosina 2005 ja 2007.

Vuonna 2006 Bottas ja Laine kävivät tiukan kisan kartingin SM-tittelistä Lahdessa. Muut ajajat olivat jääneet kauaksi, kun kaksikko ratkoi paremmuuttaan.

”Loppukierroksilla Bottas ja Laine ohittelivat kärjessä vuoron perään toisiaan, kunnes Laineen ajokista katkesi kiertokanki viimeistä edellisellä kierroksella pääsuoran lopussa. Kun suora päättyi, ajokki jatkoi suoraan eteenpäin, kunnes kellahti ruohikko­rinteeseen pääkatsomon juurelle”, HS raportoi kilpailusta 31. heinäkuuta 2006 ja jatkoi:

”Ajajalle ei käynyt kuinkaan. Hän vain sai vähän surkeana seurata, kuinka Bottas päristeli selvään voittoon vapaana ahdistajastaan. Laine kuitenkin toipui pettymyksestään nopeasti ja kävi ajon päätyttyä kypärä kainalossa onnittelemassa Bottasta varikon aidanraosta kuin mies.”

Laine muistaa Lahdessa ajetun tiukan kisan. Se ei ratkaissut nuorten kuljettajien tulevaisuutta mutta kertoi, kuinka ajopelit ja kuljettajat joutuivat jo silloin äärirajoille.

Tämän jälkeen Bottas siirtyi ajamaan Formula Renault 2.0 -luokkaan ja sijoittui kolmanneksi Pohjois-Euroopan sarjassa.

Laine ja Bottas eivät ole tavanneet toisiaan GP3-vuosien jälkeen.

Autourheilua Laine seuraa yhä tarkasti.

”Mielenkiinnolla olen seurannut Valtterin uraa. Hän on saavuttanut formula 1:ssä jo erittäin paljon. Paikka Hamiltonin rinnalla ei varmasti ole ollut helppo. On kiinnostava nähdä, miten Hamilton pärjää ensi kaudella uuden tallikaverinsa kanssa”, Laine sanoo.

Ensi kaudella Hamiltonin tallikaverina ajaa nykyinen Williams-kuljettaja George Russell. Bottaksen ura jatkuu monivuotisella sopimuksella Alfa Romeolla.

”Russell voi olla tiukka vastus, ja se ei välttämättä ole Hamiltonille mieleen”, Laine sanoo.

Uransa tähän kauteen päättävää Kimi Räikköstä Laine jää kaipaamaan.

”Kimi teki varmasti oikean päätöksen lopettamisesta. On rankkaa ja kuluttavaa tasapainoilla kilpauran ja perhe-elämän kanssa. Aikansa kutakin, mutta formulan ystäviä ja faneja varmasti harmittaa, ettei värikäs persoona Kimi ole enää mukana.”

Perheyhtiö tuki Matias Laineen formulauraa, mutta myös omia tukijoita piti hankkia.

Perheyhtiössä Laine aloitti työt kesällä 2016. Formula-auto vaihtui traktoriin, kun Laine aluksi teki maataloustöitä Kytäjän pelloilla Hyvinkäällä.

Sieltä ura urkeni suvun autoliikkeeseen Joensuussa, jonne Laine siirtyi automyynnin apulaiseksi. Tämän jälkeen hän tutustui varaosamyyntiin ja toimi BMW:n automyyjänä ennen kuin aloitti nykyisessä yritys­myynti­päällikön tehtävässään.

”Juu ja ei”, Laine vastaa kysymykseen, oliko alkujaan selvää, että hän jatkaa sukuyhtiössä, kun oma kilpaura on ohi.

”Olen kasvanut perheyrityksessä. Oli luontevaa aloittaa työt automyynnin apulaisena ja tutustua siitä lähtien koko autokauppaan. Itse olen saanut päättää ja olenkin tutustunut monipuolisesti jokaiseen autokaupan osa-alueeseen.”

Autokaupoissa puhe saattaa siirtyä usein varsinaisesta asiasta moottoriurheiluun, kun toinen osapuoli tunnistaa entisen kilpa-ajajan.

”Kilpaura on tukenut myyntipuolella. Samalla tavalla sitä yritti varikollakin myydä itseään eteenpäin. Muutamat asiakkaat yhä muistavat, että olen ajanut kilpaa.”

Pandemia on koetellut kovasti myös autoalaa. Uusien autojen myynti on vähentynyt sen aikana noin viisitoista prosenttia, mutta nyt se on vahvassa nousussa. Varsinkin käytettyjen autojen kauppa käy kuumana.

Sähköautot mullistavat automarkkinoita lähivuosina.

”Sähköautot yleistyvät kovalla vauhdilla. Niiden kantama on jo nyt 600–700 kilometriä. En usko, että ne siitä enää kovin paljon isommaksi kasvavat, mutta kun latausverkosto ja latausnopeudet kehittyvät, tulee sähköautoista vielä lähemmin lähestyttävä vaihtoehto”, Laine sanoo.

”Kivijalkaa tarvitaan jatkossakin hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi, mutta vaihtoehtoisia ostopolkuja on jo nyt, ja ne lisääntyvät tulevaisuudessa.”

Matias Laine uskoo, että sähköautojen myynti kasvaa lähivuosina kiihtyvällä vauhdilla.

Maanlaajuisessa perheyhtiössä etenemisen mahdollisuuksia on paljon. Laineella voi olla isot saappaat täytettävinä.

”Jokaista tehtävää tehdään täysillä, ja jokainen työtehtävä on tärkeä.”

Laineen äiti Reetta Laakkonen toimii Laakkonen-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja. Myös pikkuveli ja serkut ovat monipuolisesti perheyhtiön palveluksessa.

”Perheen ja suvun kanssa tavataan ahkerasti työn ulkopuolella. Juteltavaa ja tekemistä riittää muistakin kuin autoista, mutta siihen se aina kyllä menee”, Matias Laine sanoo.

