Sinivalkoinen F1-hurmos osui Suomen oman osakilpailun kannalta väärälle aikakaudelle, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Mikko Pajala.

Perjantai on F1-viikonloppuina yleensä vielä melko arkinen päivä. Autot kiertävät rataa lähinnä valmistautuakseen tuleviin kahteen päivään, jolloin pöytään asetetaan suuret panokset.

Hollannin osakilpailu Zand­voortissa ei noudattanut tätä tuttua kaavaa. Fanaat­tinen yleisö täytti katsomot heti perjan­taina, kun maassa ajettiin F1-kilpailu­viikon­lopun päivä ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 1985. Lauan­taista ja sunnun­taista on tulossa todellista moottori­urheilun juhlaa.

Red Bullin tähtikuljettaja Max Verstappen on luonut Hollantiin valtavan F1-buumin. Hänen oranssiin pukeutuneet kannattajansa ovat täyttäneet katsomoita sekä kohottaneet desibelitasoja ympäri Eurooppaa.

Hollantilaiset palkittiin innokkuudestaan omalla osakilpailulla. Se saa samalla kaihoisasti miettimään, mitä Suomen osakilpailu olisikaan voinut takavuosina olla.

On harmillista, että Suomeen saatiin kansainväliset kriteerit täyttävä moottorirata vasta, kun on jo liian myöhäistä. Kimi Räikkönen lopettaa tähän kauteen, ja Valtteri Bottaksen kohtaloksi koitunee jatko alemman keskikastin tallissa.

Räikkönen ja Mika Häkkinen olisivat olleet Verstappenin tavoin valovoimaisia supertähtiä, joiden vetovoima olisi riittänyt pienemmässäkin valtiossa katsomoiden täyttämiseen. Bottas, Heikki Kovalainen ja Mika Salo olisivat antaneet taustatukea kiinnostuksen lisäämiseen.

Suomalaisten menestysvuodet osuivat kuitenkin väärälle aikakaudelle Bernie Ecclestonen alaisuuteen. Vanha brittijäärä oli tehnyt F1-sarjasta globaalin menestyjän, mutta vuosituhannen vaihteen jälkeen hän oli pudonnut kehityksen kelkasta pois.

Ecclestonelle yleisö oli lähinnä välttämätön paha ja lähestulkoon hidaste rahanteon tiellä. Alkuvuodesta 2017 Formula One Group siirtyi yhdysvaltalaisen Liberty Median haltuun, ja formulamaailma ei ole ollut entisensä.

Unkarin gp:stä muodostui Mika Häkkisen aikoina suomalaisille eräänlainen kotikisa. Kuva vuodelta 1998.

Pohjimmiltaan Liberty Mediaakin motivoi toki raha. Se kykenee kuitenkin näkemään metsän puilta sitä tavoitellessaan.

F1 on lyhyessä ajassa kehittänyt nollatasolta huippuluokan somekanavat. Netflixin mainio Drive to Survive -dokumenttisarja on ollut suurempi menestys kuin kenties kukaan uskalsi toivoa.

Liberty Media olisi hyvinkin saattanut nähdä myös Suomen gp:llä arvoa silloin, kun Häkkinen ja Räikkönen hallitsivat F1-ratoja. Valitettavasti suomalaisten huippu­kuljettajien pitkä perinne on katkeamaisillaan, eikä ole olemassa mitään takeita siitä, että Bottaksen seuraaja pääsee F1-sirkukseen mukaan edes tällä vuosisadalla.

Nyt me suomalaiset saamme vain kateellisina katsoa, kun hollantilaiset hurraavat suurelle sankarilleen omassa F1-kisassaan.

Hollannin gp:n aika-ajot kello 16 alkaen. C-More näyttää aika-ajot suorana Max-kanavallaan ja suoratoistopalvelussaan.