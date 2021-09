Kimiläinen lähti paalulta, mutta tekniset ongelmat pudottivat suomalaisen kolmanneksi.

Naisten formulasarjan, W Seriesin, Hollannin osakilpailusta tuli vaikea Emma Kimiläiselle. Suomalainen lähti lauantaina Zandvoortin osakilpailuun paalupaikalta ja aluksi näytti, että hän myös karkaa muilta.

Kun kilpailua oli ajettu muutama kierros, Kimiläisen auton vauhti hidastui. Ensin britti Alice Powell meni ohi suomalaisesta ja hieman myöhemmin toinen britti Jamie Chadwick teki samoin.

”Emme saaneet tällä kertaa autoa toimimaan oikealla tavalla. Sellaista se välillä on”, Kimiläinen totesi ratahaastattelussa.

Sen jälkeen Kimiläinen keskittyi pitämään palkintopallisijansa. Espanjan Nerea Marti pääsi parhaimmillaan alle puolen sekunnin päähän, mutta Kimiläinen onnistui pitämään hänet takanaan.

”Onneksi pystyin pitämään kolmannen sijan. Se oli todella tiukkaa. Olen tyytyväinen omaan ajamiseeni”, Kimiläinen sanoi.

Edellisenä viikonloppuna Kimiläisen kilpailu meni melko lailla päinvastoin: hän nousi Span sadekilpailussa kauden ensimmäiseen voittoonsa näyttävien ohitusten jälkeen.

W Series -sarjan kärjessä tilanne on tiukka: Powell nousi tasapisteisiin Chadwickin kanssa. Molemmilla on 109 pistettä. Kimiläinen on edelleen kolmantena, 75 pistettä.

W Seriesissä on nyt yli kuukauden tauko, sillä kauden seitsemäs ja toiseksi viimeinen osakilpailu ajetaan 23. lokakuuta Yhdysvalloissa.