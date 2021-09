Schüller on ehkäpä liian aliarvostettu pelaaja. Lauantaina nähtiin, miten varmasti hän parhaimmillaan pelaa silloin, kun hän pääsee keskikentän ankkurin rooliin, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Huuhkajien keskikenttäpelaaja Rasmus Schüller, 30, ei ole kovin usein päässyt Huuhkajissa pelaamaan keskikentän ankkurin roolia, joka on hänelle luontainen pelipaikka. Sillä paikalla hänet on nähty muun muassa viime vuonna HJK:ssa ja tänä vuonna Djurgårdenissa.

Huuhkajissa paikka on kuulunut lähes aina kapteeni Tim Sparville, jos Sparv vain suinkin on ollut pelikunnossa. Maajoukkueuransa loppusuoralla olevalle Sparville on kaivattu korvaajaa.

Nyt niitä näyttäisi olevan ainakin kaksi: Schüller ja Kaan Kairinen, 22.

Schüller on ehkäpä liian aliarvostettu pelaaja. Lauantaina nähtiin, miten varmasti hän parhaimmillaan pelaa silloin, kun hän pääsee pelaamaan keskikentän ankkurin roolissa. Hän oli yksi tärkeimmistä palasista Huuhkajien ottaessa voiton MM-karsintaottelussa Kazakstania vastaan.

”Tuo on tuttu rooli minulle, ja viihdyn siinä hyvin. Mielestäni pelasin hyvin ja noudatin sitä roolitusta ja vaatimuksia, joita sille pelipaikalle on asetettu. Tasapainotin joukkuetta ja käynnistin hyökkäyksiä pelin virtauksen mahdollistavilla syötöillä. Olen tyytyväinen omaan peliini ja joukkueen peliin”, Schüller sanoi.

HS:n tilastojen mukaan Schüller antoi ottelussa 56 syöttöä, joiden onnistumisprosentti oli 86. Hän voitti kymmenestä kaksinkamppailustaan yhdeksän ja teki kaksi syötönkatkoa. Numeroista ei näy se, miten usein hän ennätti juoksemalla hidastamaan vastustajan hyökkäyksiä. Niitäkin hetkiä oli paljon.

Juuri nyt päävalmentaja Markku Kanervalla on paljon positiivisia ongelmia, kun moni pelaaja on tarrannut tilaisuuteensa saatuaan paikan Huuhkajien avauskokoonpanossa ja sopivilla pelipaikoilla.