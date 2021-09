Romeo Beckham kertoi sopimuksestaan Instagramissa.

Entisen jalkapallotähden ja nykyisen MLS-liigan Inter Miamin omistajan David Beckhamin poika Romeo Beckham on tehnyt ensimmäisen ammattilais­sopimuksensa.

Romeo Beckham teki sopimuksen USL-liigassa pelaavan Fort Lauderdalen kanssa. Joukkue on Inter Miamin reservijoukkue.

Romeo Beckham kertoi sopimuksestaan Instagramissa. Tekstinä oli: ”Seuraa unelmiasi.”

Instagram-päivitystä kommentoi muun muassa Romeon äiti Victoria Beckham.

”Olemme ylpeitä sinusta, Romeo”, Victoria Beckham kirjoitti.

19-vuotias Romeo Beckham ei ole ainoa Fort Lauderdalen pelaaja, jonka isä on entinen Manchester Unitedin pelaaja ja tekemisissä Inter Miamin kanssa. Seurassa pelaa myös Harvey Neville, jonka isä on Phil Neville. Isä-Neville pelasi Unitedissa samaan aikaan kuin David Beckham ja on nykyisin Inter Miamin valmentaja.