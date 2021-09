Pelinrakentaja Tom Brady sai helmikuussa koronavirus­tartunnan pian Tampa Bay Buccaneersin mestaruusparaatin jälkeen.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-miljardiliigan uusi kausi käynnistyy jälleen tulevana torstaina. Mestaruutta puolustaa Tampa Bay Buccaneers, jonka pelinrakentajana ja suurimpana tähtenä jatkaa elokuussa 44 vuotta täyttänyt Tom Brady.

Buccaneers juhli helmikuussa Super Bowl -voittoaan perinteisellä mestaruusparaatilla, joka järjestettiin kuitenkin hieman epätyypillisellä tavalla. Joukkuetta ja mestaruuspokaalia kuljetettiin veneellä pitkin Tampan kaupungin läpi virtaavaa Hillsborough-jokea.

Brady kertoi tällä viikolla The Tampa Bay Times -lehdelle, että hän sairasti itse koronataudin pian mestaruusparaatin jälkeen.

Lue lisää: NFL-legenda Tom Brady viskasi pokaalin veneestä toiseen helmikuussa, nyt tapauksesta vinoillaan keskellä NHL:n mestaruus­­juhlia: ”Olen liian painava heitettäväksi”

Tällä kaudella Buccaneers on yksi vahvimmin koronapandemiaa vastaan varautuneista joukkueista. Joukkueen rokotusprosentti on The Tampa Bay Timesin mukaan sata, ja päävalmentaja Bruce Arians aikoo jatkaa viime kauden protokollien toteuttamista, vaikka NFL ei enää estäkään esimerkiksi rokotettujen pelaajien ravintolakäyntejä.

Brady uskoo, että pandemian vaikutus on alkavalla kaudella erilaisten rajoitusten hellittämisen takia edellistä isompi, vaikka sarjan pelaajista iso osa on jo rokotettuja.

”Siitä tulee haastavaa”, Brady totesi.

”Uskon pelaajien olevan sivussa eri ajankohtina, ja meidän täytyy vain kyetä selviytymään siitä.”

Täyden rokotussarjan saaneita pelaajia testataan tällä kaudella viikottain.

Rokottamattomille ja osittain rokotetuille pelaajille testit suoritetaan päivittäin. Pelaajayhdistys NFLPA toivoisi myös täysin rokotetuille pelaajille päivittäistä testausta.

Täysin rokotetut pelaajat eivät myöskään joudu karanteeniin pelkkien altistumisten vuoksi, mikäli heidän koronatestinsä osoittautuvat negatiivisiksi. Rokottamattomat tai vain yhden rokoteannoksen saaneet pelaajat joutuvat altistumisesta automaattisesti viiden päivän karanteeniin.

NFL:n ja NFLPA:n sopimus edellyttää rokottamattomilta tai osittain rokotetuilta pelaajalta maskin käyttöä kaikissa joukkueen sisätiloissa. Tämä koskee myös esimerkiksi joukkueiden kuntosaleja.