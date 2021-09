Kahdeksan lajin Olympiapäivä liikutti tuhatta koululaista kauniissa syysilmassa.

Helsingin olympiastadionilla riitti maanantaina vilinää ja vilskettä, kun urheilukenttä täyttyi juoksevista ja temppuilevista alakoululaisista.

Käynnissä oli maanlaajuisen Harrastusviikon avaava Olympiapäivä, jossa lapset pääsivät kokeilemaan koulupäivän yhteydessä uusia ja jännittäviä liikuntamuotoja.

Koronan vuoksi tapahtuma oli rajattu tuhanteen osallistujaan, jotka saapuivat paikalle porrastetusti, mutta se ei menoa haitannut.

Stadionin ulkopuolella oli odottava tunnelma.

”Olemme kipinän perässä. Toivomme, että mahdollisimman monelle syttyisi kipinä. Eli jos ei ole vielä harrastusta, niin nyt voisi löytää sellaisen”, Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla kertoi.

Kahdeksassa eri lajipisteessä pääsi testaamaan esimerkiksi yleisurheilua, voimistelua, cheerleadingia, parkouria, salibandyä ja painonnostoa.

”Teimme koululaiskyselyn, jossa koululaiset saivat itse kertoa, mitä lajia haluaisivat harrastaa. Nämä ovat tuon kyselyn kärkilajeja. Parkour taisi olla lajeista suosituin”, Tulla sanoo.

Jaana Tulla toivoi lasten löytävän liikunnan kipinän.

Olympiapäivä ja Harrastusviikko ovat osa laajempaa Harrastamisen Suomen mallia, jossa on mukana noin 230 kuntaa, lähes 2 000 koulua ja yli 400 000 oppilasta.

Mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Tämä voi olla liikuntaa, tiedettä, taidetta tai mitä tahansa.

Töölön ala-asteen nelosluokkalaiset Noam Teimonen ja Touho Turunen painoivat aurinkoisella stadionilla hiki hatussa. Tapahtuma oli molempien mieleen.

”Kaikki pääsevät liikkumaan miten tykkäävät. Voi tehdä palloilla, hulavanteilla tai keiloilla. Tässä voi tehdä käsinseisontaa ja kuperkeikkaa ja kaikkea”, Turunen intoili.

Touho Turunen otti ilon irti vauhdikkaasta koulupäivästä.

”Cheerleading oli aika kivaa. Salibandykin kiinnostaa”, Noam Teimonen puntaroi lajeja.

Poikien kaveripiirissä korona oli syönyt harrastusaktiivisuutta jonkin verran.

”Muutamalle kaverille on käynyt niin, että he ovat joutuneet lopettamaan kivan harrastuksen. He ovat olleet aika allapäin”, Teimonen sanoi.

Viidesluokkalaiset Iines Oinonen ja Mirel Willström olivat niin ikään mielissään Olympiapäivästä.

”Tämä on hauskaa ja tässä tulee aivan sika kuuma”, Oinonen läähätti.

Iines Oinonen esitteli akrobaattisia liikkeitä.

Tytöt olivat juuri olleet voimistelupaikalla, ja kipinä lajin pariin oli syttynyt uudestaan. Molemmilla oli voimistelutaustaa.

”Harrastin sitä pienempänä aika kauan, mutta ehkä joskus voisi mennä uudestaankin”, Oinonen mietti.

Entinen olympiavoimistelija Katja Volkova oli stadionilla liikuttamassa koululaisia. Hän oli innoissaan laajasta lajikirjosta ja erityisesti breakdance-pisteestä, jossa lapset pääsevät tutustumaan tulevan olympialajin saloihin.

Kuka tietää – Pariisissa 2024 joku Töölön ala-asteelta voi olla edustamassa Suomea nuorekkaassa lajissa. Olympiapäivän tarkoitus ei ole kuitenkaan kilpaurheilun tukeminen, vaan hauskanpito.

Katja Volkova seurasi iloisena liikkuvia lapsia.

”Voisin tiivistää tämän tapahtuman kolmella sanalla, jotka yksi lapsi sanoi: Maailman paras päivä. Voimme olla aika tyytyväisiä, kun lapsilta kuulee tällaisia asioita”, Volkova ihasteli.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Tuomo Puumala on ollut mukana kehittämässä Harrastamisen Suomen mallia, jossa maksuton harrastus tuodaan osaksi koulupäivää.

Samantapaista järjestelmää on rakennettu aiemmin esimerkiksi Islannissa, joka toimi esikuvana myös Suomen hankkeelle.

Painonnoston perusteet tulivat tutuksi keppijumpassa.

”Ideana on se, että nuori löytäisi oman juttunsa ja saisi kavereita ja mielekästä tekemistä. Sillä tavalla olemme perusasioiden äärellä. Jos saamme harrastamista lisättyä, kaikki sen eteen kannattaa tehdä” Puumala sanoi.

Uudessa mallissa harrastaminen tapahtuu käytännössä koulujen iltapäivissä.

”Haluaisin nähdä pitkässä juoksussa niitä vaikutuksia, että illoissa voisi vapautua yhteistä aikaa perheelle, jos yhtä harrastusta voisi vaikka tehdä jo koulupäivän yhteydessä.”