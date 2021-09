Suomelle jäi kosolti mietittävää salibandyn tuplamaaotteluista: ”Töitä on paljon edessä”

Salibandymaajoukkueen yhteiset tapahtumat ovat vähissä ennen MM-kotikisoja.

Ruotsin salibandymaajoukkue otti tukevan niskalenkin Suomesta viikonloppuna pelatuissa tuplamaaotteluissa. Länsinaapuri osoitti vaarallisuutensa sunnuntaina Lahdessa, jossa Ruotsi naputti tulostaululle voittolukemat 4–1.

Suomi ei yltänyt kuin kamppailun alussa omalle tasolleen. Suomen päävalmentaja Petteri Nykky ei ollut tyytyväinen näkemäänsä.

"Isossa kuvassa voi sanoa, että meidän virheemme olivat merkittävämpiä kuin vastustajalla. Virheet näkyvät konkreettisesti taululla”, Nykky sanoi.

Suomi piti vastustajaansa enemmän palloa, mutta mitään järin vaarallista isännät eivät saaneet aikaiseksi.

"Ruotsi pelasi huomattavasti paremmin pelin sisältä, emmekä siksi päässeet huippupaikoille. Sitten kun pääsimme, vihollisen veskari torjui kaiken mahdollisen. Jatkossa meidän täytyy keinolla millä hyvänsä päästä entistä paremmille tekopaikoille”, Nykky korosti.

Suomelta puuttui Ruotsi-otteluista pari avainpelaajaa. Sunnuntaina kokoonpanosta tippuivat Peter Kotilainen ja Krister Savonen.

"Harmittaa tosi paljon. Ei meidänkään rosterimme loputtomiin kestä vammoja”, Nykky muistutti.

Kokenut päävalmentaja ei vielä ole huolissaan, vaikka hän taatusti tietää, että tekemistä riittää ennen joulukuun alkua.

"Tiedostamme kyllä, missä menemme. Pelissämme on paljon hyvää, mutta kehitettäviä kohteita on vielä enemmän. Töitä on jatkettava nöyrästi.”

Salibandypelaajilla on edessään kiireinen syksy. Kotimaassa pelaavat kaverit ovat vasta aloittamassa kauttaan F-liigassa. Maajoukkueen yhteiset tapahtumat ovat vähissä.

"Lokakuussa on neljän maan turnaus. Siellä pitäisi olla hyvin pitkälti jalkeilla se joukkue, jolla pelaamme myös MM-kisoissa. Toivon todella, että loukkaantuneet pelaajat olisivat siihen mennessä kunnossa. Marraskuun lopussa käymme lämpöleirillä – ilmeisesti Espanjassa – eli aika vähissä yhteiset tapahtumat ovat”, Nykky sanoi.

Kulkeeko MM-kultajuna kuitenkin raiteillaan?

"Junahan on raiteillaan, mutta en tiedä vielä, ketkä ovat kyydissä.”

Classicissa pelaavan hyökkääjän Ville Lastikan nimi on varmasti piirretty isolla Nykyn papereihin. Lastikalla on kova hinku MM-kotikisoihin.

"Nyt kun maajoukkuetapahtumat ovat vähissä, niin seurajoukkueen arjen laatu ratkaisee paljon. Kaikki pienetkin asiat pitää tehdä huolellisesti. Lyön kaikki tiskiin, jotta pelipaikka irtoaisi kotikisoihin”, Lastikka sanoi.

Suomen joukkueessa on varmasti yksi pelaaja ylitse muiden, joka janoaa paikka MM-miehistöön. Hän on espoolaisessa Indiansissa pelaava hyökkääjä Aaro Astala, 24. Astala olisi ollut mukana jo edellisissä MM-kisoissa, mutta sen reissun vesitti vakava loukkaantuminen.

"Tämä on koko urani tärkein syksy. Teen kaikki valinnat sillä silmällä, että murtautuisin lopulliseen ryhmään. Tiedän, että tasoni riittää”, Astala vakuutti.