Ultrahiihdon sanansaattaja, lahtelainen Teemu Virtanen, 53, lykki kesäkuussa rullasuksilla Suomen päästä päähän kymmenessä päivässä. Matkalle kertyi pituutta 1 600 kilometriä, ja matkan varrella kannustamassa oli muun muassa Juha Mieto.

”Se meni hyvin, ja siitä palautui nopeasti”, Virtanen kertoo puhelimitse

Niinpä Virtasen mielessä ollut uusi kokeilu tuli ajankohtaiseksi: 24 tunnin rullahiihdon maailmanennätys tasatyönnöllä – myös Suomen halki matka taittui tasatyönnöllä.

Ennätysyrityksen hän tekee ensi viikonloppuna Imatralla Ski Classics -sarjan haastajaosakilpailun yhteydessä. Ski Classicsissa matkan pituus on 60 kilometriä, mutta Virtanen aloittaa lauantaina kello 9.30 tavoitteenaan vähintään 480 kilometriä 24 tunnissa. Pieni säävaraus tempauksella on, mutta nyt ennusteet näyttävät lupaavilta.

”Yritän ylittää lumella tehdyn maailmanennätyksen. 20 kilometrin tuntivauhdilla tulisi 480 kilometriä, mutta myös 500 kilometrin rikkominen on tavoite, jos kaikki menee ok”, Virtanen kertoo puhelimitse.

Lumella tehty tasatyönnön maailmanennätys on 472 kilometriä, ja se on pietarsaarelaisen Hans Mäkipään nimissä. Viime talvena norjalainen Eirik Asdøl hiihti 24 tunnissa 476 kilometriä, mutta sitä ei ole hyväksytty viralliseksi Guinnessin ennätykseksi, koska valvonta ei ollut sääntöjen mukainen.

Rullasuksilla on laitettu vielä paremmaksi. Suomalainen Stefan Storvall on hiihtänyt 592 kilometriä vuonna 2011, mutta Virtasen mukaan Storvallilla oli käytössään ”viritetyt rullasukset”, joissa oli muun muassa keraamiset rullat.

”Menen nopeilla rullilla, mutta ne ovat ihan standardirullat, ja joka tapauksessa tasatyönnöllä tällaista [ennätysyritystä] kukaan ei ole hiihtänyt”, Virtanen sanoo.

Guinnessin ennätykseksi Virtanen ei aio rullahiihtourakkaansa hakea, sillä se vaatisi muun muassa erilliset valvojat.

Virtasen tavoitteena on Imatralla rullahiihtää lähes tauotta.

”Jos pitää kymmenen minuutin tauon, se on yli kolme kilometriä hiihdossa. Se on hirveä matka ottaa kiinni”, Virtanen toteaa.

”Mitä vähemmän taukoja, sen parempi. Talvella on vaihdettava suksia noin 90 minuutin välein, koska niitä välillä voidellaan. Rullilla taas jalkapohjat välillä väsyvät, jolloin on pakko hypätä pois rullilta.”

Sen sijaan valvominen 24 tuntia yhteen putkeen ei ole Virtasen mukaan ongelma.

”Siinä menee niin kovilla kierroksilla, että valvomisen takia väsymistä ei huomaa. Jälkeenpäin sen toki huomaa. Yö ja pimeys vaikuttavat enemmän.”

Mahtavat Imatralla ihmiset ihmetellä, kun yksi lahtelainen kiertää läpi yön samaa lenkkiä?

”Vähän se on tarkoituskin, että ihmiset tulisivat katsomaan. Ruotsissa ja Norjassa on paljon isoja rullahiihtotapahtumia, mutta Suomessa kilpaileminen on aika lapsenkengissä. Rullahiihto on mainio talvihiihdon korvike ja kesälaji.”

Kaiken kaikkiaan Virtasen rullahiihtourakan tarkoituksena on pohjustaa ensi talven varsinaista ME-yritystä: lumella hiihdon 24 tunnin ennätystä Tukholman olympiastadionilla. Virtasen piti yrittää ennätystä jo vuonna 2020, mutta lumipula oli esteenä. Viime talvena koronapandemia kariutti urakan.

Teemu Virtanen

Virtanen, joka vuonna 2010 teki silloisen ME:n 433 kilometriä, on edellisen kerran hiihtänyt 24 tuntia putkeen vuonna 2016, joten Imatran kokeilu on hyvää testausta tulevaan.

”Olen elämäni kunnossa. Aina on tullut 16 tunnin kohdalla ’kuoleman kynnykset’. Onko nyt helpompaa? Jos on, se antaa hyvää osviittaa talvea kohti.”

Ainakin harjoitusmäärät ovat kovia: viime vuonna harjoitustunteja kertyi 880, ja samoille lukemille hän on pääsemässä tänäkin vuonna.

”Tuntimäärät ovat samoja kuin esimerkiksi Iivolla [Niskanen].”

Tulevana talvena Virtasella on enemmän haastetta löytää aikaa harjoittelulle, sillä hän on Ski Classics -sarjan englanninkielisten lähetysten selostaja ja tuottaja sekä nykyisin myös verkkosisältöjen tekijä. Kun viime kaudella selostukset tehtiin etätyönä, nyt on jälleen edessä matkustamista kisoihin. Lisäksi Virtasella on uusikin työ.

”Aloitan maailmancupin hiihdoissa [Nent Groupille eli V Sportille ja Viaplaylle] paikalla olevana reportterina ja haastattelijana. Ei voi hiihdolta enää enempää pyytää.”

Mikä Virtasen saa ryhtymään useisiin ylipitkiin hiihtotempauksiin?

”Kai se on itsensä haastamista. Nämä ovat tavallaan kuin huumetta. Kun jonkun tekee, seuraava pitää aina olla hurjempi. Euroopan halki, maailman halki? Lopulta maapallo viisi kertaa ympäri?” Virtanen nauraa.

Lisäksi Virtanen toivoo saavansa julkisuutta hiihdolle.

”Hiihto ei ole liikaa tapetilla Suomessakaan.”

