Onni Valakarille läpimurto-ottelu Ranskaa vastaan viime syksynä oli ikimuistoinen mutta silti vain yksi peli muiden joukossa. Hän tavoittelee pitkää uraa jalkapalloammattilaisena ja on kasvanut huippu-urheilijaksi omasta halustaan perheensä tuella.

Lyon

Tasan 300 päivää sitten Onni Valakari nousi hetkessä suomalaisen urheiluyleisön laajempaan tietoisuuteen. Valakari teki läpimurtonsa A-maajoukkueeseen heti debyyttiottelussaan maailmanmestarimaa Ranskaa vastaan Pariisissa viime marraskuussa. Sunnuntaina Valakari, 22, palasi Lyonissa Huuhkajien hotellissa muistelemaan kyseistä ottelua ja sen avainhetkiä.

”Maailmanmestarin kohtaaminen Ranskassa tuntui tosi epätodelliselta. Nyt on kiva olla Lyonissa ja takaisin Ranskassa, josta minulla on hyviä muistoja. En tunne mitenkään sillä tavalla, että vitsi tämä on se paikka, jossa tein läpimurtoni”, Valakari sanoi.

Ikimuistoinen ottelu siitä tuli joka tapauksessa. Suomalaisessa jalkapalloilussa maailmanmestarin voittaminen on äärimmäisen harvinainen tapaus, ja vielä harvinaisempaa oli se, että debytantit Onni Valakari ja Marcus Forss tekivät kumpikin maalit, joilla Suomi otti 2-0-voiton.

Kaikki alkoi maajoukkuekutsusta.

”Tuli sellainen fiilis, josta englanniksi käytetään termiä buzzing [innostuneen jännittynyt]. Pelipäivänä minua jännitti tosi paljon. Minulla oli jalat kuin kipsissä. Tuntui siltä, että jalat eivät toimineet sinä päivänä. Muistan, että kävin montaa kertaa vessassa ennen peliä.”

Epätodellinen tunne jatkui siinä vaiheessa, kun Huuhkajat astelivat pukuhuoneestaan ulos pelaajakäytävälle, jossa joukkueet kohtasivat toisensa. Valakarin katse tavoitti keskikenttätähden Paul Pogban ja kaikki muut Ranskan tähdet.

”Sitä vain mietti, että tässä sitä nyt ollaan.”

Valakari kertoo, miten hän pelin aikana rupesi saamaan syöttöjä pelikavereilleen ja pääsemään pelin sisään. Silloin hän tajusi pärjäävänsä. Sen jälkeen asiat menivät hyvin.

Onni Valakari suojasi palloa Paul Pogbaa (oik.) vastaan viime marraskuussa pelatussa ottelussa.

28. minuutilla Rasmus Schüllerin ja Joni Kaukon prässillä pallo saatiin riistettyä Moussa Sissokolta ja pelattua Marcus Forssille, joka juoksi Clement Lengletin ja Kurt Zouman välistä maalintekoon.

31. minuutilla Kauko karisti harhautuksella Pogban viereltään ja syötti pallon oikeaan laitaan Valakarille.

”Minulla oli aika paljon aikaa, kun sain pallon. Keskityin siihen, että saan pallon haltuun. Ilmari Niskanen oli oikeassa laidassa, ja ajattelin ensin, että laitan pallon laitaan, josta saamme keskityksen maalille. Mutta minulla oli sellainen fiilis, että olemme lähellä maalia, ja ajattelin, että hankin jalan vapaaksi ja lauon. Intuitiosta sellaiset tilanteet tulevat.”

”Onneksi laukaus onnistui. Jalka osui hyvin palloon. Muistan, kun katsoin kahden pelaajan [Sissoko ja Pogba] välistä, että pallo upposi maaliin maalivahdin käsien kautta. Se oli siisti fiilis.”

Valakari nosti käden pystyyn ja hymyili leveästi. Ottelun selostaja Mikko Innanen V Sport -kanavalla huusi ”Oi Onni Onni, mitä ihmettä Stade de Francella tapahtuu”.

Onni Valakari juhli Ranskaa vastaan tekemäänsä maalia Niko Hämäläisen (oik.) kanssa.

Valakari kuvailee olleensa niin pelin sisällä, että vain eli siinä hetkessä.

”Jalkapallo kertoo tilanteet, joita pitää ratkaista. Sitä ei tarvitse edes hirveästi miettiä, kun vain pelaa futista intuitiolla.”

”Silloin pelaa parhaimmalla tavalla, kun ei tarvitse edes miettiä peliä. Pitää olla läsnä hetkessä. Pelaa vain sen mukaan, mitä näkee. Välillä sitä miettii jälkikäteen, mitä oikein tapahtui.”

Maaliin johtanut liike tuli sekin tavallaan selkärangasta, lihasmuistista.

Valakari kertoo, miten hänen seurajoukkueensa Pafoksen entinen urheilutoimenjohtaja oli analysoinut maalintekoa Kyproksen liigassa juuri siltä sektorilta, josta Valakari maalinsa Ranskaa vastaan teki.

”Hänellä on iso jalkapallon tilastoyritys, joka tekee isoille seuroille analyysejä. Hänen mukaansa mahdollisuuteni maaliin siltä sektorilta oli sarjan korkein kaikista pelaajista, jos saan siinä kohtaa pallon.”

Valakarin maajoukkueura sai salama-alun, ja sen jälkeen asiat etenivät nopeasti. Tuli uusia maajoukkuekutsuja viime keväänä, ja hän alusti pari maalia maaottelussa Sveitsiä vastaan. Sitten lopulta tuli kutsu Huuhkajien kisajoukkueeseen. Hän toteaa, että ei olisi ollut lähelläkään kisajoukkuetta, jos EM-turnaus olisi ollut alkuperäisessä aikataulussa.

”Kun Suomi pääsi kisoihin, pelasin vielä alle 21-vuotiaiden joukkueessa ja olin vain Huuhkajat-fani. En ollut lähelläkään joukkuetta.”

”Vuosi on niin pitkä aika futiksessa, että asiat voivat mennä hyvään tai huonoon suuntaan nopeasti. Joka päivästä kannattaa nauttia, eikä ottaa mitään annettuna.”

Onni Valakari aloitti Suomessa jalkapalloilun Käpylän Pallossa.

Kun Valakari kävi lapsena yksin kentällä potkimassa, hän kuvitteli itsensä pelitilanteisiin. Hän syötti syöttöpenkkiin ja sai pallon takaisin kuin omalta pelaajalta, kääntyi vastustajan puolustuslinjojen väleissä ja antoi murtavan syötön vastustajien välistä kohti kentällä olleita pieniä maaleja.

”Vaikka olin yksin kentällä, pyöritin päätäni, vaikka se ehkä näyttikin hölmöltä, kun muita ei ollut kentällä. Yritin tehdä siitä [ympäristön havainnoinnista] tavan pelaamiseeni. Instagram-tunnukseni minifrank8 johtuu Frank Lampardista. Muistan nähneeni hänestä videon, miten hän vilkuili ympärilleen ennen pallon vastaanottamista.”

Jalkapallon pelaaminen alkoi Yhdysvaltojen Dallasissa, jossa Valakarien perhe asui isä Simon peliuran takia. Viisivuotias Onni pelasi naapuruston joukkueessa yleisellä kentällä. Hän harrasti myös telinevoimistelua ja pelasi muiden lasten mukana kaikki lajeja jenkkifutiksesta baseballiin.

Perheen muutettua Suomeen hän jatkoi koripalloa ja meni sirkuskouluun. Muut lajit karsiutuivat Seinäjoella D-juniori-iässä. Sinne perhe muutti Simo Valakarin valmennuspestin takia.

”Uskon, että monien lajien harrastaminen vaikutti positiivisesti. Se on antanut tietynlaisen pohjan. Huippufutaaja on huippu-urheilija. Pitää pystyä suoriutumaan.”

Valakarin entiset valmentajat Mika Laurikainen ja Jyri Hietaharju Turusta ja Seinäjoelta kertoivat HS:lle taannoin, että Valakarista näki, miten paljon hänen panosti kehitykseensä.

”Olin tehnyt vanhemmilleni selväksi, mitä haluan tehdä, ja osoittanut sen myös tekemiselläni. Seinäjoella pyörin tosi paljon hallilla harjoittelemassa.”

Valakari haki jo nuorena poikana aktiivisesti apua muilta ihmisiltä, kysyi neuvoja fyysiseen valmennukseen ja ravintoasioihin. Hän sanoo, että hänelle ne olivat asioita, joita kuului tehdä jalkapalloilijana.

”Olin tosi tiukka äidilleni Inkerille siitä, mitä haluan syödä. Olin silloin 15-vuotias, joten jälkikäteen se kuulostaa hauskalta. Kerroin hänelle, mitä minun tarvitsee syödä ennen peliä ja viikolla. Äiti muutaman kerran rauhoitteli minua, ettei tarvitse olla niin tiukkapipoinen. Ikinä minulla ei ollut mitään valittamista. Kaiken olin aina saanut ja pystyin keskittymään jalkapalloon.”

Kesän perhelomasta Yhdysvalloissa hän suuttui äidilleen.

”Kävin kuumana äidille ja sanoin, että pilaat urani. Jälkeenpäin olemme naureskelleet sille äitini kanssa. Se oli vain viikon reissu.”

TPS:ssä Valakari pelasi vuosina 2017 ja 2018 Ykköstä ja Veikkausliigaa, ja silloin yhtenä tukijana hänellä oli henkinen valmentaja Antti Peltonen. Siitä oli apua, kun hän sai kerrottua ongelmistaan jollekin, jonka kanssa niitä sitten ratkottiin yhdessä. Silti hän on sitä mieltä, että kentällä tekeminen on kaikkein tärkeintä.

”Mielestäni pitäisi ensin katsoa peliä. Kannattaa rauhassa katsoa peliä ja sitä, mitä voi siinä parantaa. On tietysti hetkiä, jos on ongelmia pään sisällä, niin siitä voi olla hyötyä, että puhuu jonkun kanssa. Antilla oli hyviä neuvoja. Hän auttoi niissä asioissa, joissa tarvitsin apua.”

Valakari sanoo, että joku voi ajatella häntä tiukkapipoiseksi, mutta itse hän ei koe, että olisi joutunut tekemään uhrauksia. Ura on ollut aina etusijalla, eikä mikään ole tuntunut uhraukselta. Hän sanoo haluavansa voida hyvin urheilijana, jotta voi saada itsestään kaiken irti. Niissä asioissa hän ei halua antaa muille etumatkaa.

Tarkkuudesta kertoo sekin, että Kazakstan-ottelussa Valakari oli kirjoittanut tussilla käteensä vartioitavan vastustajan numeron ja paikan, jossa hänen piti olla sivuvapaapotkuissa.

Työstä hän irtautuu puhumalla videokeskusteluita läheistensä kanssa, pelaamalla shakkia kavereita vastaan ja lukemalla kirjoa.

”Tällä hetkellä luen Ryan Holidayn kirjaa Obstacle is The Way. Olen lukenut häneltä aiemmin kaksi kirjaa. Stoalaisuus on mielenkiintoista. Jotenkin siinä ollaan niin tässä hetkessä. Vastoinkäymisen kanssa voi olla sujut.”

2 300 vuotta sitten eläneen ensimmäisen stoalaisen filosofin Zenon Kitionilaisen ajatukset kaikuvat lyonilaisen hotellin aulassa, kun 22-vuotias jalkapalloammattilainen muotoilee niitä omalle kielelleen.

Stoalaisuus opettaa esimerkiksi tyyneyttä vastoinkäymisten kohdatessa. Toimivia oppeja jalkapalloilijallekin, joka ajelehtii välillä jalkapallomaailman virran mukana.

Antiikin kuuluisimman stoalaisen, keisari Marcus Aureliuksen sanoja mukaillen vaikeuksien voittamisessa tarvitaan vain objektiivista harkintaa, epäitsekästä toimintaa ja valmiutta hyväksyä kaikki tapahtuva siinä hetkessä.

On tapahtuma, ja sitten on tarina, jonka siitä kerromme itsellemme. Tarinan hyvyys tai huonous riippuu näkökulmasta. Valakari on selvästi kääntänyt EM-turnauksen vastoinkäymisen hyväksi tarinaksi. Hän ei päässyt pelaamaan minuuttiakaan turnauksessa, mutta oli kuitenkin hienoa olla mukana ja kokea pelin tunnelma.

Valakari manaili hukattua maalipaikkaa MM-karsintaottelussa Kazakstania vastaan.

Viime kesänä Valakari olisi halunnut siirron pois Kyprokselta. Muiden seurojen kanssa neuvoteltiin, mutta Pafos teki lähdön mahdottomaksi asettamalla Valakarille kovan hinnan. Sopimusta Kyproksella on vielä kaksi vuotta jäljellä.

”Se on edelleen hyvä paikka. Pafoksesta olen saanut paljon, ja he ovat antaneet minulle paljon.”

”Futaajana tulee huonoja hetkiä ja pelejä. Jos mietin kokonaisuutta, ne ovat pieniä vaikeuksia. Olen ollut tosi onnekas.”

Joka ilta ennen nukkumaan menoa Onni Valakari rukoilee samaan tapaan kuin veljensä ja isänsäkin. Se tuo turvaa. Hänellä on rukouksissa kolme aihetta, joita hän toistaa joka ilta.

”Se on lapsuudessa isältä tullut tapa. Aina sanottiin, että lyhyt rukous ja nukkumaan.”

”Ihminen turvautuu uskoon tuntemattoman edessä. Joillain voi olla ennen peliä taikauskoisia rituaaleja, joihin turvautuu, kun ei tiedä, miten asiat pelissä menee. Koen, että ihmisen mieli turvautuu tällaisiin asioihin. Saitko tästä kiinni?”, Valakari sanoo ja kääntyy katsomaan hissiin menossa olevia Glen Kamaraa, Niko Hämäläistä ja Jasin Assehnounia.

”Hitto toi oli hienosti sanottu”, englantia yleensä puhuva Kamara sanoo selvällä suomella ehkä hivenen ironisesti, ja Valakari purskahtaa nauruun.

On hänellä vielä unelmia, mutta tulevaisuudessa hänelle on tärkeintä hyvinvointi ja nimenomaan oman perheen hyvinvointi.

”Kaikki eivät aina ehkä ymmärrä, mitä vaatii olla meidän perheessä.”

”Olemme paljon muuttaneet isäni työn perässä ja olleet tiiviisti yhdessä. Jos minulla on tulevaisuudessa oma perhe tai jos pystyn pitämään tämän perheen lähelläni, haluan asioidemme olevan hyvin.”

”Perheeni tukee minua jalkapallourallani, ja sen tukiverkoston avulla voin yrittää saavuttaa niin hyvän uran kuin mahdollista.”

