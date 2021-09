Valtteri Bottas jatkaa F1-uraansa tulevina kausina Alfa Romeo -tallissa, josta poistuu uransa lopettava Kimi Räikkönen.

Formula ykkösten suomalaiskuski Valtteri Bottas jatkaa uraansa ensi kaudella Alfa Romeo -tallissa.

Bottas kertoi maanantaina Instagramissa, että hän on tehnyt Alfa Romeon kanssa monivuotisen sopimuksen. Myös Alfa Romeo tiedotti asiasta verkkosivuillaan.

Bottaksen siirtymisestä Alfa Romeolle on huhuttu jo jonkin aikaa. Sunnuntaina ranskalainen Canal+ kertoi, että sopimus julkistetaan maanantaina, ja niin myös tapahtui.

”Olen yhtä nälkäinen tekemään tulosta kilpailuissa kuin aina ja, kun aika koittaa, voittamaan”, Bottas toteaa tiedotteessa.

Bottas korvaa Alfa Romeolla Kimi Räikkösen, joka viime viikolla ilmoitti lopettavansa pitkän F1-uransa.

Alfa Romeo ei vielä kertonut, kuka on 32-vuotiaan Bottaksen tallikaveri ensi kaudella.

Ennakkoarvioiden mukaan italialainen Antonio Giovinazzi ei jatka tallin kisakuskina. Ykkösvaihtoehtona hänen tilalleen on pidetty hollantilaista Nyck de Vriesiä, Formula E -sarjan maailmanmestaria.

Bottaksen poistuminen Mercedekseltä mitä luultavimmin tarkoittaa, että Lewis Hamilton saa tallikaverikseen Williams-tallista siirtyvän George Russellin.

Bottas on ajanut vuodesta 2017 alkaen Mercedes-tallissa. Hän on voittanut urallaan yhdeksän osakilpailua ja ollut MM-sarjassa parhaimmillaan toinen.

Tällä kaudella Bottas on ottanut enimmäkseen kolmossijoja. Hän on myös MM-sarjassa kolmantena.

Alfa Romeo on tällä kaudella ollut F1-sarjan toiseksi heikoin talli, ja sillä on kasassa vain kolme MM-pistettä. Talli on panostanut ensi kauden auton kehitykseen, sillä F1-autoihin tulee runsaasti uudistuksia vuodeksi 2022.