HS:n tietojen mukaan Valtteri Bottaksen uusi sopimus on kaksivuotinen, ja lisäksi siinä on yhden vuoden optio.

Ensimmäisen kerran urallaan Valtteri Bottas tietää, mitä tekee seuraavan vuoden jälkeenkin.

Alfa Romeo julkisti 32-vuotiaan suomalaiskuskin monivuotisen sopimuksen maanantaina. HS:n tietojen mukaan Bottaksen sopimus on kaksivuotinen, ja lisäksi siinä on yhden vuoden optio.

"En voi sanoa sopimuksen pituudesta muuta kuin, että se kattaa ainakin kaksi seuraavaa kautta”, Bottas kertoo HS:lle puhelimitse kotoaan Monacosta.

”Nyt ainakin tiedän, ettei tarvitse näitä sopimusasioita vähään aikaan miettiä ja voin keskittyä ihan täysillä itse työhön. Eikä pelkästään vain nykyiseen kauteen, vaan voin myös tähdätä pitkällä jänteellä kaikessa tulevaan kehitystyöhön.”

Mercedeksen jättäminen tuntui Bottaksesta aluksi ”vähän erikoiselta”.

”Oli outo fiilis, mutta pikkuhiljaa funtsiessani kirkastui, että tässä on kuitenkin menossa jo viides kausi siellä, joten tuntuu raikkaalta saada uutta meininkiä ihan uudessa ympäristössä”, Bottas toteaa.

”Iso tekijä tässä ratkaisussa oli myös, että sain viimeinkin pidemmän kuin yhden vuoden diilin. Se motivoi kyllä ja saa luottoa tähän hommaan, kun on pitkäjänteistä menemistä eikä tarvitse koko ajan olla veitsi kurkulla.”

Bottaksesta tulee jo neljäs suomalaiskuski sveitsiläistiimissä, joka on tunnettu aiemmin myös Sauberin ja BMW:n nimellä. Tallin lisäksi vain McLarenilla on ollut historiassaan neljä suomalaiskuskia.

Jyrki Järvilehto ajoi Sauberilla vuonna 1993 ja Mika Salo vuonna 2000. Kimi Räikkönen ajoi ensin Sauberilla kauden 2001 ja sitten kolme kautta Alfa Romeolla 2019–2021.

Parhaillaan Alfa Romeo rypee valmistajien sarjassa toiseksi viimeisenä, mutta ensi vuonna tulee iso mahdollisuus sijoituksen parantamiseen uusien sääntöjen ansiosta.

"Voi käydä niin, että pakka menee uusiksi. Ainakin teoriassa voimasuhteet muuttuvat niin, että kaikki tiimit ovat lähempänä toisiaan", Bottas painottaa.

Kun Räikkönen palasi kaudeksi 2019 Alfa Romeolle, ratkaisuun vaikutti paljon lyhyt tapaaminen tallipäällikkö Frédéric Vasseurin kanssa, vaikka Räikkönen ei etukäteen edes tuntenut tätä.

Vasseurilla oli vaikutus myös Bottaksen päätökseen. Bottas tuntee Vasseurin, ja kuljettaja myöntää tilanteen tarjoavan hyvät lähtökohdat.

”Meillä on yhteinen menneisyys aiempina vuosina ja voitin hänen kanssaan GP3-mestaruudenkin 2011”, Bottas toteaa.

”Kun Vasseur lähtee johonkin projektiin, hän pistää kyllä kaiken likoon. Minulla on häneen iso luotto.”

Bottas kertoo, ettei ole vielä käynyt tallin päämajassa Sveitsin Hinwilissä. Loppukauden hän keskittyy vielä täysin Mercedeksen tehtäviin.

Bottas myöntää hänen entisen tallinsa Williamsin olleen myös vaihtoehto.

"Koetin pistää kaikki faktat pöydälle ja mennä oman fiiliksen mukaan, missä on enemmän potentiaalia tulevaisuutta ajatellen”, Bottas kertoo.

”Minun mieleni mukaan tämä oli paras vaihtoehto. Tietenkin se selviää vasta tulevaisuudessa. Päädyin tähän loppupeleissä aika selvällä näkemyksellä."

Mercedeksen odotetaan lähitulevaisuudessa julkistavan, että se ylentää kuljettaja­ohjelmaansa kuuluvan George Russellin Williamsilta Lewis Hamiltonin tallikaveriksi.

Russell tuurasi koronatartunnan vuoksi sivussa ollutta Hamiltonia viime kaudella Bahrainissa, ja hän suoriutui Bottaksen tallikaverina erittäin hyvin. Bottas toteaa, ettei tiedä vaikuttiko tuo kisaviikonloppu Mercedeksen päätökseen.

"Totta kai tiimillä on aina pitkän tähtäimen suunnitelmat kuskiensa varalta. En tiedä, vaikuttiko se vai ei.”

”Tämä minun lähtöni meni tavallaan yhteisymmärryksessä. Sovittiin Toto Wolffin kanssa, että minä vaihdan tallia ja he ottavat Georgen."

Bottas myöntää, että Mercedekselle kaudeksi 2017 siirtyessään hän odotti voittavansa maailmanmestaruuden.

"Mutta koeta nyt sitä Lewis Hamiltonia vastaan... Ei mikään helppo tehtävä. Sen tulin huomanneeksi.”

”Onhan se ollut sellaista ylä- ja alamäkeä, mutta paljon on tullut opituksi ja paljon hyvää on jäänyt myös käteen. Voin olla ylpeä siitä, että aina on kaikki ollut pelissä, eikä ole ainakaan siitä jäänyt kiinni. Ainakin olen yrittänyt."