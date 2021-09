EM-kisojen pääsihteeri Riia Martinoja sanoo yleisön merkityksen olevan valtava.

Sisätilat ja yli 3 000 urheilun ystävää huutamassa, tekemässä aaltoja ja puhaltamassa torviinsa.

Karnevaalitunnelmaa, joka on ollut harvinaista sen puolen­toista vuoden ajan, jonka koronaviruspandemia on leimannut.

Ulkotapahtumiin väkeä on päässyt paremmin, mutta sisätapahtumissa yleisön pääsy on ollut välillä täysin kiellettyä ja välillä kapasiteettia on leikattu rajusti.

Hakametsän jäähallissa Tampereella näky on ollut jälleen totta. Suomen miesten peleissä kentällä olleet pelaajatkin ovat ajoittain lähteneet mukaan rytmikkäisiin taputuksiin. Katsojamääräksi kahdessa loppuunmyydyssä pelissä on ilmoitettu 3 100.

Seisomapaikat eivät ole EM-kisoissa käytössä, ja osa 5 629 istumapaikasta jää esimerkiksi tv-kuvauspaikkojen ja väliaikaisten selostuspisteiden. Käytössä on siis runsaasti yli puolet näiden vähennysten jälkeisestä maksimikapasiteetista.

”Yleisön merkitys on ihan valtava. Sen aistii ihmisistä, että ei ole päästy liveurheilua yhdessä seuraamaan. On käsin kosketeltava tunnelma jo siitä, että ollaan yhdessä livetapahtumassa”, sanoo EM-kisojen pääsihteeri Riia Martinoja.

Lentopallon kisaorganisaatio teki koronavirusrajoitusten takia tarkan suunnitelman siitä, miten tapahtuma järjestetään terveysturvallisesti.

Kun takana on kolme Suomen peliä, Martinoja sanoo järjestelyiden sujuneen hyvin.

Hakametsässä yleisö on jaettu neljään lohkoon, joilla on omat wc:nsä ja ravintola­palvelunsa. Ulkona oleva fanialue on ainoa paikka, jossa kaikki kannattajat voivat olla samalla alueella.

Martinoja kiittää kannattajien suhtautumista rajoituksiin.

”Ei ole tullut valituksia, vaikka kaikki varmasti ymmärtävät, että kulku ei ole helppoa, kun osa joutuu kiertämään pidemmän matkan. Pidän siitä, että maskien käyttö on ollut hyvää”, hän sanoo.

Kisojen järjestäminen vaatii myös ahkeraa koronatestaamista. Joukkueet, kisa­organisaatio ja esimerkiksi median edustajat testataan kisoissa antigeenitestillä 48 tunnin välein. Martinojan mukaan se tarkoittaa 200–250 testissä kahden päivän välein.

Joukkueet majoittuvat kuplassa, josta lähdetään vain harjoittelemaan, ulkoilemaan ja pelaamaan.

Samalla kun EM-kisoja pelataan, monessa lajissa valmistaudutaan sarjakausien aloittamiseen. Esimerkiksi jääkiekon Liiga alkaa tällä viikolla.

EM-lentopallon onnistumista seurataan varmasti tarkasti suurtapahtumastatuksen vuoksi. Martinojan kanta tapahtumajärjestämiseen Suomen syksyssä on selkeä.

”Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tapahtumia voidaan järjestää. Se vaatii työtä eikä ole mahdollista ilman, että asiat tekee huolellisesti, mutta vaadittavat asiat ovat sellaisia, joita pystyy tekemään”, hän sanoo.

Martinoja muistuttaa, että Suomessa on vahva tapahtuma-alan osaaminen ja turvallisuusasiat on hoidettu laadukkaasti.

”On nykypäivää, että terveysturvallisuus on osa turvallisuutta.”

