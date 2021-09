F1:n ensi kauden tallipaikoista on enää muutama täyttämättä: Gasly ja Tsunoda jatkavat Alpha Taurilla

Gasly on onnistunut ottamaan palkintosijoja Red Bullin ”kakkostallissa”.

Formula ykkösten ensi kauden tallipaikat alkavat olla viimeisiä silauksia vaille sovittuja. Alfa Romeo ilmoitti maanantaina palkanneensa Valtteri Bottaksen vähintään kahdeksi kaudeksi. Tiistaina Alpha Tauri kertoi jatkavansa ensi kaudella nykyisillä kuskeillaan, eli Pierre Gasly ja Yuki Tsunoda ajavat Red Bullin ”kakkos­tallissa”.

Gasly on kaksikosta menestyneempi ja kokeneempi. Hän voitti viime vuonna Monzassa, oli kolmas viime kesäkuussa Azerbaidžanissa ja neljäs viime viikonloppuna Hollannissa. MM-pisteissä Gasly on kahdeksantena.

Tulokaskuski Tsunodalla on ollut vaikeampi kausi. Hän on saanut MM-pisteistä viidessä kilpailussa ja on MM-pisteissä 13:s. Tsunoda arvioi viime viikonloppuna Hollannin gp:n yhteydessä, että hänen mahdollisuutensa jatkaa tallissa ovat 50–50.

Alfa Romeon ja Alpha Taurin ilmoitusten jälkeen tallipaikkoja on auki enää muutama. Alfa Romeon toinen tallipaikka on vielä auki, koska Antonio Giovinazzin sopimus päättyy tähän kauteen. Aston Martin ei ole kertonut, jatkaako Lance Stroll.

Mercedes ei ole vielä julkistanut George Russellin sopimusta. Kun Russell siirtyy Mercedekselle, Willamsilta vapautuu yksi paikka.