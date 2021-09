Mercedes-talli vahvisti George Russellin siirtymisen Lewis Hamiltonin talli­kaveriksi: ”Valtteri on asettanut riman korkealle”

Russell on 23-vuotias ja kuulunut jo pitkään Mercedeksen nuorten kuljettajien ohjelmaan.

Formula ykkösten Mercedes-talli julkisti tiistaina odotetusti George Russellin siirtymisen tallin toiseksi kuljettajaksi Valtteri Bottaksen tilalle. Tallin toisena kuskina jatkaa seitsemänkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton.

Bottaksen siirtyminen Alfa Romeo -talliin julkistettiin maanantaina.

Russell on 23-vuotias britti, joka on kuulunut Mercedeksen nuorten kuljettajien ohjelmaan vuodesta 2017 lähtien. Russell on ajanut vuodesta 2019 lähtien Williamsilla.

Toisin kuin Bottaksen sopimukset Mercedeksellä Russellin sopimus on ”pitkäaikainen” eli ainakin pidempi kuin yhden kauden mittainen.

”Valtteri on asettanut riman korkealle. Hän on säännöllisesti viikosta toiseen voittanut, ottanut paalupaikkoja ja auttanut voittamaan maailmanmestaruuksia”, Russell toteaa tiedotteessa.

Russell on ennen F1-uraa voittanut sekä F3- että F2-sarjan mestaruudet. F1:ssä hän saavutti ensimmäisen palkintosijansa reilu viikko sitten Span osakilpailussa, jossa hän oli toinen.

Tosin järjestys määräytyi aika-ajojen perusteella, koska sateen takia ajettiin vain kaksi kierrosta turva-auton takana.