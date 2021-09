Guanya Zhou ilmoitti jo alkuvuodesta, että hän tavoittelee F1-sopimusta kaudelle 2022.

Formula ykkösten Alfa Romeo -talli on suurten muutosten edessä. Ensinnäkin ensi kaudella tallissa on uusi kuski, Valtteri Bottas, ja mahdollisesti myös toinen uusi kuski. Lisäksi tallin pitää haalia sponsorirahaa uusista lähteistä.

Näin kertoo italialainen RMC Motori -moottoriurheilusivusto.

RMC Motorin mukaan Alfa Romeo tekee tänä vuonna kahdeksan miljoonan euron tappion. Lisäksi tallin sponsorinimessä oleva puolalainen Orlen-yhtiö on italialaislähteen mukaan vetäytymässä tukijajoukoista. Sen myötä tallista lähtee myös puolalainen testikuljettaja Robert Kubica.

Lisäksi tallilta on lähdössä sponsoreita, jotka ovat olleet siellä Kimi Räikkösen takia. Räikkönen lopettaa tähän kauteen ja tilalle tulee Bottas.

Kysymys siis kuuluu mistä talli saa uudet miljoonat eurot? Bottaksen myötä tulee jokunen miljoona euroa sponsorirahaa, mutta lisää tarvitaan. RMC Motorin mukaan vastaus voisi olla Guanyu Zhou.

Zhou on kiinalainen formulakuski, joka ajaa tällä hetkellä F2-sarjaa. Zhou on sarjassa toisena. Hän on myös Alpine-tallin testikuljettaja.

Zhoun mukana tulisi arvioiden mukaan 30 miljoonaa euroa kiinalaista tukirahaa.

Zhou ilmoitti jo kauden alla, että hänen tavoitteensa on ajaa F1:ssä kaudella 2022. Alpinessa se ei toteudu, sillä tallilla on jo sopimukset Esteban Oconin ja Fernando Alonson kanssa.

Alfa Romeo ei ole vielä ilmoittanut, kuka on Bottaksen tallikaveri. Nyt tallin toinen kuljettaja on Antonio Giovinazzi, mutta RMC Motorin ja muiden lähteiden mukaan hänen asemansa ei ole vahva.

Alfa Romeon toiseksi kuljettajaksi on huhuiltu Nyck de Vriesiä, Formula E -sarjan mestaria, mutta RMC Motorin mukaan hän olisi menossa Williamsille, joka on Mercedeksen kumppanuustalli. De Vries ajoi Formula E:tä Mercedeksellä.

Lisäksi pöydällä on thaimaalainen Alexander Albonin nimi. Hän on ajanut tällä kaudella DTM-sarjaa ja hänellä on yhä sopimus Red Bullin kanssa. Hänellekin etsitään paikkaa F1:stä. Albonin mukana talliin, Alfa Romeolle tai Williamsille, tulisi thaimaalaista sponsorirahaa.