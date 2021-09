Matilda Castrenin ilmiö­mäinen menestys on tuonut niin paljon palkinto­rahaa, että hänestä lienee tullut kaikkien aikojen suurimmat vuositulot urheilemalla hankkinut suomalainen nainen, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jussi-Pekka Reponen.

Se olisi ollut kuumottava tilanne kenelle tahansa.

Jokainen golfia pelaava tietää, että noin neljämetrinen loivaan alamäkeen viettävä ja hieman oikealta vasemmalle kaartava putti on hankala rasti.

Sellainen 26-vuotiaalla Matilda Castrenilla oli edessään Solheim Cupin viimeisellä viheriöllä amerikkalaista Lizette Salasia vastaan.

Uransa ilmeisesti suurimman yleisön edessä Castren upotti putin keskelle reikää ja varmisti näin omalla kaksinpelin voitollaan (1/0) Euroopalle 14. pisteen. Se sinetöi vähintään tasapelin ja sen myötä cupin pokaalin jäämisen voittoa puolustaneelle Euroopalle.

Kooste Castrenin ja Salasin ottelusta löytyy Youtubesta.

Näin Castrenista tuli yksi juhlituimmista sankareista Euroopan joukkueessa, joka voitti lopulta pistein 15–13 tämän arvostetun reikäpeliottelun Yhdysvaltoja vastaan.

Sellaiset asiat pannaan merkille huippugolfin piireissä. Euroopan skottikapteeni Catriona Matthew ylisti tv-haastattelussa Castrenia supertähdeksi.

Solheim Cupin ensikertalaisena Castren ylsi ensiluokkaiseen pistesaaliiseen. Hän voitti ruotsalaisen konkarin ja tuoreen major-voittajan Anna Nordqvistin parina kaksi kolmesta ottelustaan nelinpelissä ja nelipallossa sekä oman kaksinpelinsä. Näin hän oli tuomassa Euroopalle kolmea pistettä.

Sitä parempaan saldoon 12 naisen joukkueessa ylsi vain toinen ensikertalainen, Irlannin Leona Maguire, joka toi 4,5 pistettä viidestä mahdollisesta. Maguire oli ennen ammattilaiseksi siirtymistään pitkään amatöörien maailmanlistan ykkönen.

Castrenin suoritukset Inverness Clubin kentällä Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa vahvistivat sitä näkymää, että hänellä on edessään hieno tulevaisuus maailmanluokan pelaajana.

Jo aiemmin Castren oli moneen kertaan tämän vuoden aikana näyttänyt sellaisia kilpailijaominaisuuksia, joita golfin huippupelaajalta vaaditaan voittojen ja muiden kärkisijoitusten saavuttamiseksi.

Golfissa nämä ominaisuudet liittyvät pitkälti paineensietokykyyn. Hermojen hallinta tiukassa paikassa kytkeytyy itseluottamukseen, ja sitä 26-vuotias Castren kahmi itselleen lisää myös Solheim Cupista.

”Varsinkin tänään oli valtavasti paineita. Olin todella hermostunut viimeisten reikien aikana. Opin paljon pelatessani Annan kanssa ja varsinkin paineen alla pelaamisesta. Se on asia, jota olen halunnut, ja kun onnistuu paineen alla, se on jopa parempaa. Minulla on tämän viikon jälkeen ehdottomasti enemmän itseluottamusta”, Castren sanoi kilpailun jälkeisissä haastatteluissa.

Castrenin svingi on sulava, hyvin pelkistetty ja mikä tärkeintä toistettava. Se on asia, joka auttaa paineen alla pelaamista ja omalta osaltaan ennustaa vankkaa tulevaisuutta lajin huipulla.

Kaliforniassa asuvan Castrenin nousu ja tasonnosto kohti maailman huippua on ollut niin ilmiömäinen, että vastaavaa saa hakea suomalaisesta yksilöurheilusta pidemmälläkin ajanjaksolla.

Lue lisää: Matilda Castren nousi syvistä vesistä maailman kovimmalle golfkiertueelle: siinä auttoi osaltaan Donald Trump ja työskentely Tapiolan Alkossa

Castrenin keräämät meriitit tänä vuonna – ennen Solheim Cupia muun muassa voitto ja kakkossija LPGA-tourilla sekä voitto Euroopan-kiertueella – ovat jo nyt niin kovia, että niiden luulisi kaiken järjen mukaan tuovan menestystä Vuoden urheilija -äänestyksessä ja esimerkiksi Urheilugaalassa vuoden läpimurron tekijää valittaessa.

Kilpailumenestys näkyy myös Castrenin pankkitilillä. Golf on tunnetusti yksi rahakkaimmista yksilölajeista, mutta miesten ja naisten rahapalkinnoissa tasa-arvo on vielä pysynyt loitolla.

Tästä huolimatta Castren on tienannut tänä vuonna pelkkää palkintorahaa yli puoli miljoonaa euroa.

Tämä paneekin miettimään, onko Castren kaikkien aikojen suurimmat vuositulot urheilemalla hankkinut suomalainen nainen?

Toledo, Yhdysvallat:

Naisten reikäpeliottelu Solheim Cup: USA–Eurooppa 13–15.

Kolmannen päivän kaksinpelit: Anna Nordqvist Eurooppa/Ruotsi–Lexi Thompson USA tasan, Madelene Sagström E/Ruotsi–Ally Ewing USA 3/2, Leona Maguire E/Irlanti–Jennifer Kupcho USA 5/4, Nelly Korda USA–Georgia Hall E/Englanti 1/0, Celine Boutier E/Ranska–Mina Harigae USA 5/4, Nanna Koerstz Madsen E/Tanska–Austin Ernst USA tasan, Matilda Castren E/Suomi–Lizette Salas USA 1/0, Brittany Altomare USA–Carlota Ciganda E/Espanja 2/1, Megan Khang USA–Sophia Popov E/Saksa 3/2, Yealimi Noh USA–Mel Reid E/Englanti 1/0, Jessica Korda USA–Charley Hull E/Englanti 2/1, Emily Pedersen E/Tanska–Danielle Kang USA 1/0.

Kilpailun tulokas Castren voitti kolme otteluaan neljästä.

Eurooppa voitti kilpailun toisen kerran peräkkäin.