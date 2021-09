Yli yhdeksän tunnin suoritus alitti Mika Lankilan ja Ilkka Kaikuvuon ennakkokaavailut reilusti. Niklas Sohlberg ja Heikki Kiili puolestaan jatkoivat vahvaa menoa alamäissä.

Suomalaisnelikko selvitti kunnialla Trans Alpine Run -kilpailun toistaiseksi pisimmän osuuden tiistaina.

Itävallan Galtürista Sveitsin Klostersiin kulkenut reitti oli pituudeltaan 42,3 kilometriä, eli sata metriä normaalia maratonia pidempi.

Erona oli luonnollisesti huimat korkeuserot, sillä nousumetrejä oli tarjolla 2 030 ja laskua 2 420.

Niklas Sohlberg ja Heikki Kiili taittoivat matkan aikaan 7:08.03. He olivat sarjassaan osuuden 15. nopein pari ja ovat yhteistuloksissa sijalla 13.

Mika Lankila ja Ilkka Kaikuvuo puolestaan käyttivät urakkaan 9:13.57 ja olivat osuuden 44. nopein pari. Yhteistuloksissa he ovat sijalla 47.

Molemmat parit kuvailivat päivää tasaiseksi suorittamiseksi. Sohlberg ja Kiili jatkoivat vahvoja otteita etenkin alamäkiosuuksilla.

”Paras lento alamäistä puuttui, mutta tultiin kyllä kaikki alamäet juosten”, Sohlberg kertoi.

”Ylämäissä Hessu hyytyi”, Kiili lisäsi nauraen.

Kaksikko on erottunut edukseen vaikeakulkuisilla alamäkipätkillä, joissa polut ovat kapeita, mutkat jyrkkiä ja reitti kiemurtelee välillä kivikoiden läpi.

Ihan jokaisella ei osaaminen ja uskallus juoksemiseen riitä.

”Todettiin, että, jos et ole varmajalkainen, niin ei niitä rinteitä kyllä hirveästi viitsi juosta”, Kiili totesi.

”Polku on 20–30 sentin levyisiä. Eilen astuin yhdeltä polulta ohi, ja siinä ei ollut vaaran paikka. Jos tänään olisi niissä muutamissa paikoissa astunut polun ohi, niin...”

”Eilen oli varvikkoa, tänään olisi ollut kymmenien metrien pudotus”, Sohlberg täydensi.

Kaksikko alleviivaa, että vaikka meno voi näyttää hurjalta ja välillä vähän jännittää itseäkin, ei mistään uhkarohkeudesta ole kyse.

”Miksi sitten pitää juosta? Jokainen varmasti tuntee omat kykynsä. Kyllä mekin juostaan hitaammin, kun on vaarallinen paikka”, Kiili pohti.

”Ei mekään riskirajoilla mennä, ei jännitystä haeta ilman mitään ajatusta.”

Lankila ja Kaikuvuo olivat henkisesti valmistautuneet viettämään reitillä jopa 10–11 tuntia, mutta aika alittui selvästi.

”Erittäin tasapainoinen päivä, alamäet olivat raskaimmat ja kolmas nousu, joka jyrkkeni loppua kohti”, Lankila analysoi.

”Hieno päivä. Vaikka jaloissa tuntuu, niin ei tuntunut pahalta”, Kaikuvuo lisäsi.

”Pitkä loppulasku oli vähän vaikea, mutta kyllä sekin meni. Ajattelin, että alamäkeen jaksaa jumputtaa, mutta ei jaksanutkaan, vähän loppui energia.”

Maalissa tunnelmat olivat hyvät, mutta reitin varrelta kaksikko antoi hieman tuskaisampaakin raporttia.

”Vaikka koko ajan oltiin liikkeessä, niin 29 minuutin kilsa. Joka askeleen saa pumpata”, Lankila puhisi yhden nousun päällä.

Kokonaistunnelma on kuitenkin hyvä, ja polkujuoksijoina kokematon kaksikko alkaa oppia lajin saloja.

”Aletaan vähitellen päästä hommasta kärryille. Ei kompuroida joka kiveen, eivätkä sauvat jää jokaiseen kivenkoloon”, Lankila totesi.

264 kilometrin ja kahdeksan päivän mittainen kisa on nyt puolivälissä niin matkan kuin ajan suhteen. Keskiviikkona on vuorossa hieman kevyempi päivä, kun taivallettavana on vain 8,5 kilometrin ”sprintti”, jossa nousua on toki 810 metriä ja laskua 140 metriä.

”Saa palautua paremmin, en usko, että mitään katkeamista tulee”, Sohlberg pohti keskiviikon osuutta ja loppu-urakkaa.

Haastetta on tiedossa vielä riittämiin, sillä kisan kolme viimeistä osuutta ovat pituudeltaan 46,8, 44 ja 28 kilometriä.

Yhteensä nousua on tiedossa lähes 6 500 metriä ja laskua reilut 6 700 metriä.