Jääkiekkoliigan uusi nimi on Premier Hockey Federation eli PHF.

Tummapaitainen Minnesota Whitecaps ja sinisissä pelaava Buffalo Beauts kiekkoilevat jatkossa liigassa, jonka nimi on NWHL:n sijaan PHF. Kuva Whitecapsin mestaruusmaalin syntyhetkeltä maaliskuulta 2019.

Pohjois-Amerikan ensimmäinen naisten ammattilaisliiga NWHL vaihtaa nimensä.

Nimestä jää kokonaan pois sana ”naiset” (women). Liiga on jatkossa Premier Hockey Federation eli PHF. Vuonna 2015 perustettu liiga kertoi uudesta brändistään tiistaina.

”Liiga on kulkenut pitkän tien perustamisestaan lähtien. Uskomme, että tämä on oikea aika ja oikea viesti", liigan komissaari Ty Tumminia sanoo brittilehti The Guardianin julkaisemassa uutisessa.

PHF tiedotti päätöksestään myös sosiaalisen median kanavissaan.

”NWHL on virallisesti julkistanut uuden aikakauden ottamalla käyttöön uuden nimen ja päivitetyn logon”, liiga kirjoitti tiistaina Twitter-tilillään.

Nimenvaihdos on PHF:lle kannanotto.

”Tunsimme, että on aika määritellä pelaajamme heidän lahjakkuutensa ja taitojensa mukaan”, Tumminia sanoi.

”Ei niin, että he ovat ilmiömäisiä naisia, vaan vain ilmiömäisiä.”

Naisten liiga vaihtui Kansalliseksi liigaksi helmikuussa 2020.

Lue lisää: The Guardian ja CNN uutisoivat Suomen Palloliiton päätöksestä pudottaa sukupuoli naisten liigan nimestä – ”Se kertoo siitä, että asiasta on syytä keskustella”

Lue lisää: Naisten jalkapalloliiga on nyt Kansallinen liiga