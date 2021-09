Suomen D-lohkossa on pelattu jo peräti kahdeksan tasapeliä.

Suomen jalkapallomaajoukkue sai hyviä uutisia Zenicasta Bosnia ja Hertsegovinasta, kun isäntäjoukkue ja Kazakstan pelasivat 2–2 tasapelin myöhään tiistaina.

Maat kuuluvat samaan MM-karsintalohkoon kuin Huuhkajat ja tästä ryhmästä on tullut varsinainen tasapelien suma.

Ranska kaatoi Suomen 2–0 Lyonissa Antoine Griezmannin maaleilla ja etenee vastustamattomasti kohti lohkovoittoa, mutta kakkospaikka on periaatteessa jokaisen muun joukkueen ulottuvilla – myös Suomen.

Kazakstania on veikkailtu jalkapallon asiantuntijapiireissä D-lohkon heikoimmaksi joukkueeksi, mutta niin vain se otti jo kolmannen tasapelinsä. Jos ei Kazakstanista ole vakavaksi kakkospaikan tavoittelijaksi, hämmentää se vahvasti lohkon asetelmia.

Kazakstanin Baktijor Zainutdinov tasoitti ottelun tarkalla laukauksellaan alanurkkaan, kun lisäaika rullasi.

Jos kotijoukkue Bosnia ja Hertsegovina olisi voittanut, olisi maa noussut lohkon kakkoseksi ja tasapisteisiin Ukrainan ja Suomen kanssa.

Kaikkiaan Suomen lohko on lähes ainutlaatuinen. Tähän mennessä on pelattu 12 ottelua ja niistä peräti kahdeksan on päättynyt tasan.

Ukraina pitää nyt kakkospaikkaa hallussaan pelattuaan viisi tasapeliä. Joukkueella ei ole yhtään voittoa eikä tappiota. Suomi on tasapisteissä Ukrainan kanssa, mutta jää taakse ainakin toistaiseksi maalierolla -1.

Suomen seuraava karsintaottelu pelataan Olympiastadionilla Ukrainaa vastaan 9. lokakuuta. Siinä ottelussa ratkaistaan mahdollisesti jo hyvin paljon D-lohkon jatkoasetelmia.

MM-karsinnan kymmenestä lohkosta vain voittajat etenevät suoraan Qatarin ensi vuoden MM-turnauksen. Lohkokakkoset joutuvat jatkokarsintaan, johon tulevat mukaan vielä Kansojen liigasta kaksi maata, jotka eivät ole saaneet paikkaa sitä ennen.

Jatkokarsinnan 12 maata jaetaan kolmeen lohkoon, joista vain voittajat saavat pudotuspelien jälkeen paikan Qatariin.

Qatarin MM-turnaus pelataan 21. marraskuuta alkaen vuonna 2022. Loppuottelu pelataan 18. joulukuuta.