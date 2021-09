SJK:ssa valmentajapestit ovat vaihtuneet tiuhaan.

Joaquin Gomez on saanut hilattua HIFK:n kuuden parhaan joukkoon.

Helsingin IFK:n jalkapallojoukkueen valmentaja Joaquin Gomez on siirtymässä kauden jälkeen SJK:n päävalmentajaksi, kertoi MTV uutiset verkkosivuillaan.

Jani Honkavaara valmentaa SJK:ta tällä kaudella ja hoiti tehtävää myös viime vuonna. Honkavaaralla olisi ollut optio ensi kaudesta, mutta se jäi käyttämättä.

”En kommentoi”, SJK:n hallituksen puheenjohtaja Raimo Sarajärvi vastasi HS:lle kysymykseen uuden valmentajan palkkaamisesta.

”Uusi valmentaja tulee, kun on sen aika. Me palataan siihen”, Sarjajärvi sanoi ja lisäsi, että kirjoittelua on kaikenlaista.

Yleensä vahvat huhut ovat tavanneet pitää paikkansa, mutta suomalaiseen palloiluperinteeseen ei kuulu kertoa julkisesti uusista nimistä ennen kauden päättymistä.

SJK tunnetaan seurana, jossa valmennuspestit ovat olleet yleensä lyhyitä tai erittäin lyhyitä.

Vuodesta 2010 alkaen Gomez olisi SJK:n yhdestoista päävalmentaja, kun Brian Page on hoitanut tehtävää kahdesti. Kiihkeimpänä vuonna kolme vastuuvalmentajaa sai lähteä.

SJK on tällä hetkellä Veikkausliigassa neljäntenä ja HIFK kuudentena ja näillä sijoituksillaan molemmat ovat menossa ylempään loppusarjaan.