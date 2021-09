Ville Peltonen ja Olli Jokinen tuovat kiistattoman lisän Liigan kiinnostavuuteen, kirjoittaa HS:n urheilutoimituksen toimittaja Heikki Miettinen.

Mille tahansa liigalle on yleensä huono merkki, jos valmentajat ovat kiinnostavampia ja suurempia nimiä kuin pelaajat.

Tähän väittämään on pakko sallia poikkeus.

Alkavaa jääkiekon Liigaa on turha teilata, vaikka uudet valmentajat Ville Peltonen ja Olli Jokinen ovatkin tämän sarjan kaksi tunnetuinta henkilöä.

Heidän peliuransa ja sen jatkuminen valmennuspuolella on poikkeuksellisen kiinnostavaa.

Peltonen pelasi itsensä suomalaisten sydämiin Tukholman MM-turnauksessa 1995. Loppuottelun kolme maalia Ruotsia vastaan pysyvät kansakunnan muistissa vielä pitkään. Ikoninen Leijona-pelaaja hänestä tuli vuosien mittaan.

Jokisen NHL-ura kuuluu suomalaisittain harvinaisiin, ja maajoukkueessakin Jokinen ehti näyttää taitonsa. Hän oli teinistä lähtien yksi kotimaisen kiekkoilun persoonista.

Peltosen ja Jokisen asetelmat valmentajina eroavat toisiaan täysin. Peltonen jahtaa HIFK:n vetäjänä liigamestaruutta, kun Jokinen yrittää luoda Mikkelin Jukureihin uskottavuutta liigajoukkueena.

Molemmat tehtävät ovat vaikeita, ja on jopa mahdotonta arvioida kumpi on hankalampaa. Ainakin Peltosella on riittävä materiaali käsissään eikä Jokinenkaan joudu tyhjin käsin tien päälle.

Liigasta tuli niin sanottu kasvattajasarja paljon ennen koronaviruksen leviämistä maailmalle.

Nyt koronan kurittamat seurat nojaavat entistä vahvemmin pelaajien kasvattamiseen tai tuntemattomiin ulkomaalaisiin, joista on vaikea tietää ovatko he vahvistuksia vai täytettä.

Nykyisessä tilanteessa nuorilla pelaajilla aukeaa mahdollisuus, mutta nelikymppisten syrjäyttäminen ei ole aina helppoa.

Vaikka Liigassa on kasvattajasarjan piirteitä, on se aito ammattilaisympäristö, jossa määräävin tekijä on tulos. Siksi yksikään nuori ei saa paikkaa vain ikänsä takia, vaan kaikki on ansaittava kaukalossa.

Kärppien Aatu Räty törmäsi viime kaudella ammattilaissarjan kovuuteen ja sai odotettua vähemmän vastuuta.

TPS:n Juuso Pärssinen kuuluu nuoriin tuttuihin ratkaisijoihin, mutta hänen takanaan on tilaa lyödä itsensä otsikoihin.

Sen verran täytyy pelaajien tarjota maaleja, pisteitä, torjuntoja ja taklauksia, että heistä puhutaan kauden aikana enemmän kuin valmentajista.