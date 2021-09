"Kyse on siitä, kumman voitontuottokykyyn uskoo pitkällä aikavälillä, valtion vai Veikkauksen.

Olympiakomitea ei halua olla ratkaisemassa rahapeliyhtiö Veikkauksen tuottojen mahdollista siirtämistä valtion budjettiin, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoi Liikuntatieteen päivillä keskiviikkona.

”Hallituspuolueiden välillä ja edunsaajien keskuudessa tästä on näkemyseroja. Liikuntasektori ja Olympiakomitea eivät halua olla ratkaisemassa peruskysymystä, vaan lähtevät siitä, että molemmissa malleissa oleellista on liikunnan rahoituksen taso”, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori osallistui webinaariin etäyhteydellä Helsinki-Vantaan lentoasemalta, josta hän esityksensä jälkeen kertoi kiirehtivänsä lentomatkalle.

"Jos mutkat vetää suoriksi, kyse on siitä, kumman voitontuottokykyyn uskoo pitkällä aikavälillä, valtion vai Veikkauksen”, Vapaavuori jatkoi.

Vaikka Vapaavuori ei esittänyt suoraa kantaa Veikkauksen tuottojen tulevaisuuteen, hän ennakoi budjettirahoitukseen siirtymisen vähentävän liikuntasektorin itsenäisyyttä.

"Budjettirahoitus toisi ennustettavuutta, mutta väistämättä vähentäisi liikuntasektorin itsenäisyyttä.”

Vapaavuori harmitteli sitä, että keskustelu asiasta on junnannut paikoillaan siitä asti kun Erkki Liikasen työryhmä julkisti raporttinsa viime helmikuussa.

Se kannatti kokonaisuudistusta, jossa rahapelituotot ohjattaisiin valtion yleiskatteellisiksi tuloiksi ja nykyiset edunsaajat siirrettäisiin budjetin kehysmenettelyn piiriin.

Viime kuussa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoi olevansa samalla kannalla kuin Liikasen työryhmä.

Onpa Veikkauksen rahojen kohtalo mikä tahansa, Vapaavuori sanoi pitävänsä todennäköisenä, että julkisen sektorin rahoitus urheilulle ja liikunnalle laskee.

"Urheilun yksi keskeinen missio on parantaa omaa varainhankintaa. Tähän on kaikki edellytykset ja mahdollisuudet. Suomessa urheilun sponsorirahat ovat pienemmät kuin muissa Pohjoismaissa.”

Vapaavuori muistutti myös, että julkinen keskustelu urheilun ja liikunnan rahoituksesta keskittyy usein valtion rahoitukseen.

Se on kuitenkin suhteellisen pieni osa liikunnan ja urheilun rahoituksesta Suomessa.

Ennen Vapaavuorta puhui tutkija Timo Ala-Vähälä, joka on selvittänyt liikunnan rahavirtoja Suomessa vuonna 2018.

Ala-Vähälän laskelmien mukaan urheilun ja liikunnan tavaroiden ja palvelujen tärkein rahoittaja ovat suomalaiset kotitaloudet, jotka laittoivat tutkimusvuonna menemään 1,2 miljardia euroa. Toiseksi tärkein rahoittaja ovat kunnat.

"Valtio on ilmeisesti nettohyötyjä, kunnat nettomaksajia”, Ala-Vähälä sanoi.

Tämä johtuu siitä, että julkinen sektori liikuntapalvelujen ja -paikkojen rahoittamisen ja tuottamisen lisäksi myös kerää verotuloja ja veikkausvoittovaroja.

Vapaavuoren mielestä urheilun ja liikunnan rahoitus palautuu lopulta siihen, miten liikuntaan suhtaudutaan.

"Niin paljon haittaa kuin korona on aiheuttanut, se on myös mahdollisuus, että ymmärrys liikunnan positiivisista vaikutuksista tulee paremmin esiin. Tämän haluan heittää koko liikuntasektorille, että mitä paremmin saamme tämän viestin läpi, sitä parempi on liikunnan yhteiskunnallinen perustelu, ja hyvä rahoitus tulee sitä kautta”, Vapaavuori sanoi.

