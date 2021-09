W Series -formulasarjassa on meneillään usean viikon tauko, ja Emma Kimiläinen nauttii treeniarjesta Suomessa. Kuva Vanhankaupunginlahden ulkoilualueelta huhtikuussa 2020.

Naisten formulasarja kehittyy kohti F1-maailmaa, mutta ainakin vielä urheilija saa tehdä tuloksen ilman politikointia. Emma Kimiläinen kiittää W Seriesin tukea vaikeassa tilanteessa. Stressin ja umpikujan sijaan varikolla kuuluu karaoke.

Kuusi W Series -formulasarjan osakilpailua on takana ja kaksi vielä edessä. Emma Kimiläinen on vankasti kolmossijalla. Eroa tasapisteissä oleviin Jamie Chadwickiin ja Alice Powelliin on sen verran, että mestaruuteen yltäminen vaatisi muutakin kuin Kimiläisen nappionnistumista.

”Jotta voisin voittaa mestaruuden, heidän pitäisi toisessa kisassa ajaa keskenään kolari tai muuten molempien keskeyttää. Mutta koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu, eikä saa antaa periksi. Tehdään niin hyvä tulos kuin vain pystytään ja katsotaan, mihin päädytään”, Kimiläinen toteaa.

Tilanne voisi olla erinäköinen, jos alkukausi olisi sujunut kuljettajan toiveiden ja kykyjen mukaisesti. Asiat lähtivät rullaamaan, kun Kimiläinen vaihtoi kisainsinööriä kauden puolivälissä. Kaksi viimeistä kilpailua ovat jo olleet Kimiläisen potentiaalin mukaisia.

Emma Kimiläinen ajoi vaikean kisan päätteeksi kolmanneksi Zandvoortin radalla Hollannissa viime viikonloppuna.

Kisainsinöörin ja kuljettajan suhde on tuloksen tekemisen ytimessä. Jos autoa ei ole säädetty tukemaan kuljettajan ajotyyliä, sillä ei taistella kärkipaikoista.

”Pystyn ajamaan viiden sakkiin millä tahansa autolla, mutta jos haluaa voittaa, säätöjen on oltava kunnossa. Ja ne ovat kiinni todella pienistä asioista, ihan milleistä”, Kimiläinen sanoo.

Kuljettaja analysoi, mitä auto ja hänen oma kehonsa tekevät ajossa milläkin hetkellä. Insinööri kuuntelee ja miettii, miten auton säätöjä muutetaan, jotta auto toimisi niin kuin kuski haluaa. Analyysin tukena on autosta kerättävää dataa ja ajovideot.

W Seriesissä kaikki kuljettajat ajavat samanlaisilla F3-autoilla ja kaikki data on julkista. Niinpä vertailuakin voi tehdä.

”Kaikilla on kuitenkin omanlainen ajotyyli, ja autolta vaaditaan erilaisia asioita, jotta se toimii jokaisen omaan käteen.”

Pyrkimys on löytää täydellinen tasapaino teknisten ja inhimillisten asioiden välillä. Siihen liittyy olennaisesti tiimin kommunikaatio. Jos insinöörillä ja kuljettajalla ei ole yhteisymmärrystä ja luottamusta, tilanne on vaikea.

Kimiläinen kuvailee hänen ja uuden kisainsinöörin suhteen olevan ”match made in heaven”. Jälkiviisaana hän pohtii, että vaihto olisi kannattanut jo aiemmassa vaiheessa kautta.

Toisaalta Kimiläinen ei halunnut luovuttaa vaan pyrki ensin etsimään ratkaisua kaikin mahdollisin keinoin. Silti joka kerralla päädyttiin umpikujaan. Hän pyysi apua kisa­organisaatiolta, joka päätti kisainsinöörin vaihdosta.

”En tehnyt itse sitä päätöstä. Pyysin vähän apua ja tukea tähän asiaan, ja se ratkaistiin puolestani.”

Kimiläinen kiittelee W Seriesiä tuesta. Sarjan kuljettajia halutaan kehittää, ja tarjolla on kaikki mahdollinen apu. Sitä saa yhtä lailla taktisissa kuin ihmissuhteita koskevissa asioissa.

”Kuskit ja insinöörit voivat olla hyvin erilaisia persoonia. On tärkeää ymmärtää toista, sitä miten yhteistyö rakentuu ja millaisia puolia tuoda itsestään esiin, jotta yhteinen sävel löytyy.”

Kisainsinöörin vaihdoksella on ollut monia positiivisia vaikutuksia. Kisoista palautuminenkin on ollut helpompaa, kun Emma Kimiläisen ei ole enää tarvinnut stressata autoa ja sen säätöjä.

Yhteinen sävel uuden kisainsinöörin kanssa on selvästi löytynyt. Sen todistaa Hollannin paalupaikan kunniaksi vedetty karaokeduetto.

Leikkimielinen vedonlyönti sai alkunsa, kun Kimiläinen odotti viime viikonloppuna aika-ajoissa radalle pääsyä punaisen lipun jälkeen. Spice Girlsin Wannabe-kappale soi, ja hollantilaisyleisö lauloi mukana.

Kimiläinen kertoi radion välityksellä kisainsinöörille, että biisi on hänen karaokesuosikkejaan.

”Hän sanoi, että aja paalulle, niin laulan tämän kanssasi karaokessa. Sanoin, että selvä homma, ja niinhän me jouduimme sen laulamaan.”

W Series on naiskuljettajille tehty sarja, jonka tarkoitus on tuoda kuljettajille lisää näkyvyyttä ja houkutella naisia autourheilun pariin.

Tämän kauden kisat ajetaan F1-kisojen yhteydessä. Jos sarjaa vertaa autourheilun kuninkuusluokkaan, kuljettajien ominaisuudet pääsevät W Seriesissä paremmin esiin.

”F1:ssä tosi paljon on kiinni tallista, sen budjetista ja osaamisesta. Toki se on joukkueurheilua, ja samoin kuin missä tahansa urheilussa aina jollain joukkueella on parempaa osaamista ja se saa tiimin toimimaan paremmin.”

Budjettien merkitystä ei voida kuitenkaan ohittaa. F1:ssä pienemmät tiimit eivät pysty kehittämään autoja samalla tavalla tai joutuvat ostamaan vanhoja osia paremmilta tiimeiltä. Tästä sarjaa on myös kritisoitu, ja se on yrittänyt pyristellä ongelmasta eroon.

Tulevaisuudessa W Series haluaa olla maailman seuratuin naisten urheilulaji.

Ensimmäisellä kaudella vuonna 2019 kuljettajat ajoivat kaikki saman tallin alaisuudessa. Nyt meneillään olevalla toisella kaudella kahdeksantoista autoa on jaettu yhdeksään tiimiin, jotka ovat kuitenkin saman organisaation alla.

Ensi kaudella sarja käydään tiimivetoisesti.

”Uskon että olen mukana, mutta missä tiimissä, miten, minkälainen sopimus ja millaista se tulee olemaan, ei kukaan meistä tiedä. Se selvinnee jossain vaiheessa.”

Kimiläisen mukaan parin vuoden päästä on tulossa uusia autoja ja muitakin juttuja, jotka vievät sarjan hyvin lähelle formula ykköstä. Mutta onko ainoastaan hyvä asia, että sarja kehittyy kohti F1:tä?

”Nyt on ollut hyvä, kun mukana ei ole ollut politiikkaa. On saanut keskittyä ihan vain urheilijana olemiseen. Sitten taas toisaalta lajiin kuuluu politiikka ja raha. Se on myös lajinvalintakysymys.”

Emma Kimiläinen ajoi ylivoimaiseen voittoon Belgian Spa-Francorchamps’n radalla elokuun lopulla. Voitto oli Kimiläiselle kauden ensimmäinen ja W Series -uran toinen.

Politikointi F1-maailmassa näkyy Kimiläisen mukaan esimerkiksi kakkoskuskien asemassa.

”Aika monta kisaa Valtteri Bottaksellakin on ollut sellaista, missä ei ole saanut voittaa. Pitää päästää tallikaveri ohi, tai tulee joku tiimimääräys. Tai sitten auto yhtäkkiä toimiikin niin, ettei sillä ole mahdollista voittaa. Siellä on sellaisia juttuja, mutta ne kuuluvat työhön.”

Näitä juttuja ei ole W Seriesissä ainakaan vielä. Tällä hetkellä sarja on urheilijoille lähtö­kohdiltaan hyvin tasapuolinen.

”Taito ja osaaminen on se, millä mennään, eikä joillain muilla jutuilla. Saat tehdä tuloksen ilman mitään kommervenkkejä.”

Vaikka sarja muuttuukin tiimivetoiseksi, yksi ero formula ykkösiin tulee pysymään.

”Kuskit eivät koskaan maksa ajamisesta mitään, se on säännöissä. Se on tosi iso askel siihen suuntaan, mitä sen pitäisikin olla. Muissa sarjoissa, jopa F1:ssä, ne ovat kuskit, jotka vievät rahat tiimille ja saavat ajopaikan. Kuten vaikka Nikita Mazepin.”

Paljon närää formularadoilla aiheuttanut F1-tulokaskuljettaja on venäläismiljardööri Dmitri Mazepinin poika. Isä rahoittaa poikansa uraa ja samalla Haas-tallia, jonka pääsponsorina toimii Mazepinin lannoiteyhtiö Uralkali.

Formula ykkösten moninkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on valitellut, että sarjasta on tullut miljardööripoikien kerho. Hän on huolissaan siitä, että mahdollisuudet päästä lajiin erilaisista lähtökohdista ovat vaikeutuneet.

Lue lisää: Lewis Hamilton kuvailee F1:tä ”miljardööripoikien kerhoksi”

Hamilton onkin yhdessä Mercedes-tallin kanssa perustanut säätiön, joka pyrkii houkuttelemaan vähemmistöryhmiä edustavia kuljettajia moottoriurheilun pariin.

Kimiläinen tuntee autourheilun ja sen taloudellisen puolen. Häneltä löytyy ymmärrystä kaikille kuljettajille.

”No sitähän se on aina ollut, joku maksaa viulut. Toisaalta vaikeaa se on näille urheilijoillekin, jotka joutuvat todistelemaan omia ajotaitojaan, kun kaikki ajattelevat, että olet täällä vain kun isäsi on ostanut tämän tallin. Sitä pitää kunnioittaa ja arvostaa, että ovat sinne tavalla tai toisella päässeet. Se ei ole helppo tie kenellekään.”

Sirkukseksi voi W Seriesiäkin hyvin kutsua, kun toistakymmentä rekkaa kuljettaa autoja ja varikkorakennelmia kilpailujen välillä maasta toiseen.

Kimiläinen matkustaa kisoista aina Suomeen, elleivät kilpailut ole ihan lähekkäin. Kotona häntä odottavat mies ja kahdeksanvuotias tytär. Kisareissuille Kimiläinen ei ole perhettä raahannut.

”Ei minulla ole siellä aikaa olla perheen kanssa. On huolehdittava nukkumisesta, päivä alkaa kuudelta aamulla, ja radalla ollaan iltakahdeksaan asti. Sitten on ruokailua, mediajuttuja ja muuta. Kaikki on järjestetty minuuttiaikataulun mukaan.”

Joskus Kimiläisen isä on ollut katsomassa kilpailuja, mutta kisaviikonlopun aikana ei voi keskittyä seurusteluun.

”Olen saattanut kisapäivänä nähdä häntä kokonaiset kaksi minuuttia, aika-ajopäivänä ehkä kolme. Että ei siitä paljon iloa ole. Todennäköisyys nähdä minua kisa­viikonloppuna on parempi television välityksellä.”

W Seriesin kausi jatkuu 23. lokakuuta Yhdysvalloissa. Kausi päättyy 30. lokakuuta Meksikossa.

Emma Kimiläinen on kolmantena 75 pisteellä. Ero edellä oleviin brittikuljettajiin on 34 pistettä. Mestaruuden voittaminen vaatisi pientä ihmettä, mutta Kimiläinen ei anna periksi vaan vetää täysillä loppuun asti.

