Sorokinin nimissä on kaikkiaan neljä ultrajuoksun maailmanennätystä.

Latvian ylipitkien matkojen erikoismies Aleksandr Sorokin on tehnyt uuden 24 tunnin juoksun maailmanennätyksen. Elokuun lopussa Puolassa järjestetyssä tapahtumassa Sorokin juoksi vuorokaudessa 309 kilometriä ja 400 metriä.

Edellinen ennätys oli Yiannis Kourosin nimissä, 303 kilometriä.

39-vuotiaalla Sorokinilla on nimissään myös 150 kilometrin ennätys (10.27.48), 100 mailin ennätys (11.14.56) ja 12 tunnin ennätys (170,3 kilometriä).

Sorokinin tausta ei ole juoksussa. Hän aloitti juoksuharrastuksen vasta 32-vuotiaana.

”Nuoruudessani kilpailin kajakkimelonnassa maajoukkuetasolla, mutta loukkaannuin”, Sorokin kertoo Running Magazinelle.

Hän kertoo aloittaneensa juoksemisen, jotta paino putoaisi alle sadan kilon.

”Silloin en harrastanut mitään urheilua. Minä vain join ja tupakoin paljon. Sitten vain aloin juoksemaan.”

Vain muutamia kuukausia myöhemmin Sorokin osallistui jo 100 kilometrin kilpailuun Liettuassa.

”Siitä ultrajuoksu-urani alkoi.”

Tuoreen 24 tunnin juoksun ennätyksen hän uskoo saavuttaneensa tavallaan koronapandemian takia.

”Pandemia on helpottanut harjoitteluani, koska työpaikkani on ollut suljettuna. Se on mahdollistanut keskittymisen harjoitteluun”, Sorokin sanoo.

Sorokin kertoo myös ruokavaliostaan 24 tunnin juoksun aikana.

”Roskaruoka on polttoainettani. Syön paljon perunalastuja, suklaata, keksejä, makeisia ja juon Coca-Colaa kilpailujen aikana.”

Tämä johtuu siitä, että näissä eineksissä on paljon kaloreita ja natriumia, joita tarvitaan paljon energiaa vievässä lajissa.

Sorokinin seuraava tavoite on 24 tunnin juoksun MM-kisat tai jokin ultrajuoksu Yhdysvalloissa.

”Mutta nyt tarvitsen lepoa”, Sorokin totesi Running Magazinelle.