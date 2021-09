Ranskalaisen Thierry Gueorgioun sopimus on nelivuotinen.

Thierry Gueorgiou on ennen Suomen pestiä valmentanut Ruotsin suunnistusmaajoukkuetta.

Suomen Suunnistusliitto on valinnut entisen Ranskan maajoukkuesuunnistajan Thierry Gueorgioun suunnistusmaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi, Suunnistusliitto kertoo tiedotteessaan.

Gueorgiou aloittaa lokakuun alussa, ja neljävuotinen sopimus jatkuu suunnistuskauden 2025 loppuun.

Gueorgiou saavutti maajoukkuesuunnistajan urallaan 14 maailmanmestaruutta sekä seuratasolla Kalevan Rastin väreissä viisi Jukolan viestin ja neljä Tiomila-viestin voittoa. Huippusuunnistajan uran jälkeen Gueorgiou on toiminut Ruotsin suunnistusmaajoukkueen valmentajana 2017–2021.

”Thierryn saaminen Suomeen päävalmentajaksi on upea juttu. Kaikkien aikojen menestyneimpänä miessuunnistajana Thierry on viime vuosina kouliintunut myös huippuluokan valmentajaksi. Thierryn johdolla meillä on edellytyksiä nousta takaisin huipulle”, toteaa Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki tiedotteessa.

Suunnistusliiton huippu-urheilupäällikkö Petteri Kähäri kertoo tiedotteessa, että Gueorgiou ei ole vielä mukana maailmancupin finaalissa Italiassa, mutta tulevaan kauteen valmistavaan MM-leiriin Tanskassa hän osallistuu.

”Tulevan kauden suunnittelu käynnistyy yhdessä päävalmentajan kanssa välittömästi”, Kähäri toteaa.

Gueorgiou kertoo saaneensa huippu-urheilijan urallaan paljon suomalaiselta suunnistukselta.

”Koen tämän upeaksi tilaisuudeksi antaa osaamista takaisin uudessa tehtävässäni. Olen oppinut paljon valmennuksesta viimeisen neljän vuoden aikana toimiessani Ruotsissa, ja uusi ympäristö tarjoaa paljon mahdollisuuksia”, kertoo Gueorgiou tiedotteessa.

"Haluan auttaa suunnistajia kehittymään ja kuromaan eroa umpeen maailman parhaisiin. Tehtävä on haasteellinen mutta ei mahdoton.”

