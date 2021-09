Kukkopoika, hyväntekijä, veronkiertäjä, itsekäs kiukuttelija ja siinä ohessa ennätyksiä rikkova jalkapalloilija. Portugalilaisesta Cristiano Ronaldosta on moneksi, mutta lopulta häntä verrataan aina Lionel Messiin, naapurin mukavaan poikaan.

Pelaajilla on toki paljon yhteistä, muun muassa miljoonien eurojen korvauksien maksaminen veronkierrosta Espanjassa. Lisäksi kaksikko on tehnyt runsaasti maaleja seurajoukkueissaan ja maajoukkueissaan. Yhteistä on myös se, että tänä kesänä molemmat vaihtoivat seuraa.

Mutta suuret eroavaisuudet tulevat jo siinä, miten edellä mainittuja asioita tulkitaan. Messi ei tietenkään tiennyt veronkierrosta mitään. Seuraakin hän vaihtoi pakosta, kun FC Barcelonalla ei ollut enää varaa eikä mahdollisuutta maksaa satumaista palkkaa.

Ronaldon uskotaan tietäneen kaiken veronkierrosta ja seuraa hän vaihtaa, kun entinen seura haluaa päästä hänestä eroon, ja toisaalta Ronaldoa hivelee olla seuraavassa paikassa liigan kovapalkkaisin.

Tai sitten totuus on aivan jotain muuta.

Cristiano Ronaldo ja nykyinen Manchester Unitedin manageri Ole Gunnar Solskjær pelasivat Valioliigan ottelussa vuonna 2006.

Joka tapauksessa Ronaldo, 36, palasi sinne, missä hänestä tuli tähtipelaaja eli Manchester Unitediin. Palkan on arvioitu olevan jonkin verran alle 600 000 euroa viikossa. Se on selkeästi enemmän kuin kenelläkään muulla pelaajalla Englannin Valioliigassa, jossa rahaa palkkoihin käytetään avokätisesti.

Ronaldon siirtyminen Unitediin oli oma tarinansa, joka ei suinkaan voinut olla perinteisen mallin mukainen: tarjous, hylkäys, tarjous, hylkäys, tarjous ja jossain vaiheessa sopimus.

Ronaldon huhuttiin alunperin menevän Paris Saint-Germainiin eli kyllä, sinne missä Messi nykyisin pelaa. Kun suunnaksi olikin tulossa Manchesterin sininen puoli eli Manchester City, punaisella puolella eli Unitedissa teevesi olikin jo liian kuumaa ja pärskintä alkoi.

Ensin hätäisimmät kannattajat polttivat Ronaldon entisiä Manchester United -paitoja ja alkoivat twiittailla, että Messi on kaikkien aikojen paras pelaaja eikä heidän aiempi ikisuosikkinsa Ronaldo.

Sitten alkoi puhelinrumba, jonka kapelli­mestariksi ja jalkapallo­romanttiseksi sankariksi nousi sir Alex Ferguson, legendaarisista legendaarisin Unitedin entinen manageri. Lyhyesti sanottuna Fergusonin sanoman Ronaldolle sanotaan olleen: ”Älä munaa mainettasi menemällä Cityyn.”

Ronaldo ei munannut. Tai sitten Ronaldon manageri Jorge Mendes vain pelasi korttinsa oikein, mutta se nyt olisi aivan tylsä tarina.

Ja ne paidat: kun Ronaldon pelinumeroksi varmistui seitsemän, paitamyynti lähti täysin lapasesta. Ensimmäisen 12 tunnin aikana myytiin yli 400 000 Unitedin Ronaldo-paitaa. Siinä lienee aika paljon enemmän kuin poltettuja paitoja oli.

Cristiano Ronaldo saapui viime tiistaina Manchester Unitedin harjoituskeskukseen.

Tiistaina Ronaldo osallistui ensimmäisen kerran Manchester Unitedin harjoituksiin seuran harjoituskeskuksessa Carringtonissa. Ronaldo ei, ehkä hieman yllättäen, julkaissut Instagram-tilillään kuvia harjoituksista.

Vai oliko se yllätys? Kun Ronaldo julkaisi kuvan uudessa pelipaidassaan numero 7 selässään, kuva oli tarkasti rajattu. Kolmea Adidaksen raitaa ei näkynyt. Treenikuvissa sitä olisi vaikea välttää.

Ronaldolla on kymmenien miljoonien eurojen sopimus Niken, Adidaksen kilpailijan, kanssa.

Sen sijaan keskiviikkona Ronaldon Instagramiin tuli uusi video. Se on Madeiralta Funchalista, josta jalkapallotähti on kotoisin. Yhdessä, kyllä, Niken kanssa Ronaldon lapsuuden harjoittelupaikka on remontoitu uuteen uskoon. Keskiympyrään on kirjailtu Ronaldon CR7-tunnus ja Niken logo.

Tämä on Ronaldon sympaattisia puolia, jotka jäävät usein vähemmälle huomiolle. Toki Ronaldo-fanit tai häntä muuten vain seuraavat nämä huomaavat, sillä pelaaja on maailman seuratuin ihminen 340 miljoonalla Instagram-seuraajallaan. United-sopimuksen myötä seuraajien määrä kasvoi parilla kymmenellä miljoonalla.

Lauantaina on miljoonien ja taas miljoonien jalkapallofanien ja etenkin Ronaldo-fanien odottama päivä. Manchester Unitedista on viestitetty, että Ronaldolla voisi olla ”jonkinlainen rooli”, kun United kohtaa kotiottelussaan Old Traffordilla Newcastlen.

Ottelu alkaa kello 15 (kello 17 Suomen aikaa), ja jos Ronaldo pelaa vaikka vain hetkenkin, se on useille Britannian Ronaldo-faneille lähes painajainen. Ottelua ei nimittäin näytetä suorana lähetyksenä Britanniassa.

Tämä johtuu vanhasta, 1960-luvulta peräisin olevasta säännöstä, jonka mukaan Britanniassa ei lauantaina kello 15 alkavia otteluita näytetä ollenkaan. Perusteluna on se, että se vähentäisi ihmisten menemistä katsomaan otteluita – Englannissa suurin osa otteluista eri sarjatasoilla alkaa juuri tuolloin.

Samaisen säännön takia muun muassa Englannin cupin finaali alkaa nykyisin toukokuussa lauantaina kello 17.15 (kello 19.15 Suomen aikaa), jotta sen voi näyttää televisiossa. Jos Ronaldo-kuvio olisi ollut aiemmin tiedossa, Unitedin ottelu olisi melkoisella varmuudella myös siirretty tv-pimennyksen ulkopuoliseen aikaan.

Nyt lukuisat britit ovat lauantaina korva kiinni radiossa: radioselostus sentään tulee suorana lähetyksenä. Jos Ronaldo tekee maalin, pompputuuletus on mielenkiintoista kuunneltavaa.

Suomessa ottelu sen sijaan näytetään suorana lähetyksenä V Sport Jalkapallo -kanavalla ja Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelussa.