Brasilialainen jalkapalloikoni Pelé päivitti tilannettaan toipuessaan hänelle tehdystä leikkauksesta, jossa poistettiin kasvain suolistossa. Sao Paulossa sijaitseva Albert Einstein -sairaala operoi Pelén lauantaina.

”Olen toipumassa hyvin”, 80-vuotias Pelé ilmoitti sosiaalisessa mediassa.

Sairaala kertoi maanantaina, että Pelé toipuu teho-osastolla. Keskiviikkona julkaistussa päivityksessä sairaala ei maininnut, onko Pelé yhä teho-osastolla.

Pelé otettiin sairaalaan rutiinitutkimuksiin, jotka paljastivat ”mahdollisesti epäilyttävän” kasvaimen.

Pelé, oikealta nimeltään Edson Arantes do Nascimento, on kärsinyt viime vuosina terveysongelmista, ja hän on viettänyt sairaalahoidossa useita jaksoja.

Pelé on jalkapallohistorian ainoa kolme maailmanmestaruutta voittanut pelaaja (1958, 1962, 1970), ja hänet on useissa yhteyksissä rankattu lajin kaikkien aikojen suurimmaksi hahmoksi.