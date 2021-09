Vain pari päivää ilmoituksensa jälkeen Boström voitti reittiennätyksellä Nuuksio Classicin maastomaratonin ja hankki paikan Azorien huippukisaan.

Suunnistuksen maailmanmestarina parhaiten tunnettu Mårten Boström voitti viime viikonloppuna reittiennätyksellä kymmenvuotisjuhlia viettäneen polkujuoksutapahtuman Nuuksio Classicin maastomaratonin Espoossa.

Voitollaan Boström, 39, hankki viime vuoden tapaan paikan Golden Trail Seriesin finaaliin Portugalin Azoreille.

Samalla Boström osoitti, että hiljattain todettu parantumaton sairaus ei välttämättä haittaa urheilusuorituksia.

Vain muutamaa päivää ennen Nuuksion 42 kilometrin kisaa Boström kertoi Instragramissa, että hänellä oli diagnosoitu krooninen tulehduksellinen suolistosairaus (ibd eli inflammatory bowel diseases).

”Vuodesta 2019 lähtien ole kärsinyt vatsaongelmista, jotka ovat vaikuttaneet urheilusuorituksiini negatiivisesti. Ongelmien vakavuus on vaihdellut, joten minulla on ollut hyviä päiviä poluilla, mutta 1–12 varikkopysähdystä puskissa on ollut normaalia aivan liian usein. Ja kyllä, olen tehnyt niitä myös kilpailuissa”, Boström kirjoitti.

Boström myöntää viivytelleensä liian kauan lääkäriin menon kanssa. Hän kertoo myös menettäneensä oireilun yhteydessä verta, ja sen seurauksena hänen veriarvonsa romahtivat.

”Minun täytyy elää tämän sairauden kanssa elämäni loppuun asti, mutta lääkitys toimii ja voin nauttia jokaisesta juoksusuorituksesta ilman pelkoa kalsarien pilaantumista”, Boström totesi.

Mittavan uran jääkiekkoilijana tehnyt Teemu Ramstedt on toiminut monta vuotta yhtenä IBD-sairauksien urheilijakasvona Suomessa.

Ramstedt sai seitsemän vuotta sitten ibd-diagnoosin ja perusti myöhemmiin pyöräilyseuran, IBD Cyclingin, jonka yhtenä ideana oli edistää pyöräilyn avulla ibd-tietoutta.

Boström voitti sprintin MM-kultaa Vuokatin MM-kisoissa vuonna 2013. Viime vuosina hän on viihtynyt enemmän polkujuoksukisoissa.

Lue lisää: Suunnistaja Mårten Boström kolusi 500 kilometriä Lidingön metsiä ja löysi ihastuttavan salapiilon tutun laivareitin rannalta