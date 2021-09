Bottas pitää voitoista taistelemista epärealistisena ensi kaudella.

Formula ykkösten Mercedes-tallin suomalaiskuljettajan Valtteri Bottaksen siirtyminen Alfa Romeon riveihin tämän kauden jälkeen julkistettiin viikon alussa.

Torstaina Bottas astui median eteen kommentoimaan asiaa ennen viikonlopun Italian gp:tä Monzassa.

”Miksikö (Alfa Romeo)? Koska se on jännittävää, se on hieno brändi, heillä on hieno moottoriurheiluhistoria. Tietojeni mukaan heillä voi olla valoisa tulevaisuus, ja toivottavasti voin auttaa siinä. Tämä on jotain uutta, jotain jännittävää minulle. Ei epäilystäkään, että töitä on edessä, mutta tuon kaiken osaamiseni auttaakseni heitä parantamaan tästä kaudesta”, Bottas sanoi.

Bottas kertoi, että keskusteluja käytiin muidenkin tallien kanssa. Tieto Mercedes-pestin osalta tuli ennen elokuun viimeisenä viikonloppuna kisattua Belgian gp:tä.

”Kyllä, joidenkin muiden. En halua kertoa nimiä, mutta lopulta näin halusin tehdä. Ja olen iloinen siitä, että tämä saatiin toteutumaan, ja olen myös kiitollinen siitä”, että he luottavat minun olevan sopiva talliin.

Alfa Romeo on Bottaksen mukaan ”vakavissaan tulevaisuuden suhteen” ja ”odotukset ja tavoitteet ovat todella korkealla”. Bottas kertoo sen olevan ”todella motivoivaa”.

”Ensi vuosi on minulle kymmenes formula ykkösissä, hullua. Meillä (Mercedeksellä) on ollut menestyksekästä, neljän viime vuoden aikana olin osana neljässä valmistajien mestaruudessa, ja toivottavasti tänä vuonna tulee viides. Realistisesti ottaen voitoista taisteleminen ensi vuonna on epätodennäköistä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Sääntömuutoksia tulee, ja tallissa riittää motivoituneita ihmisiä. Mutta onhan tämä henkisesti erilaista, ja lähestymistapa on erilainen, totta kai”, Bottas vertaili ”pudotusta” huipulta alemmas F1-hierarkiassa.

Bottas kehui medialle Mercedes-tallitoveriaan Lewis Hamiltonia ”ihmeelliseksi” tallikaveriksi, ja kun suomalaiskuskilta kysyttiin lapsuuden sankaria, vastaus oli selkeä.

”Mika Häkkinen. Hän oli suuri sankarini. Hän ei koskaan voittanut (täällä) Italiassa. Itse asiassa luulen, että yksikään suomalaiskuljettaja ei ole koskaan voittanut Italian gp:tä”, joten...

Italiassa ei ole voittanut edes kaikkien aikojen gp-voittojen suomalaiskärki Kimi Räikkönen, joka on sivussa tämän viikonlopun kisasta koronatartunnan takia.

Alfa Romeolta F1-eläkkeelle väistyvä Räikkönen ja häntä talliin seuraava Bottas eivät ole ehtineet jutella Alfa Romeosta.

”Emme sanallakaan, luulen niin”, Bottas sanoi.